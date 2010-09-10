Игровой компьютер

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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nik2010
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 22:46

Re: Игровой компьютер

Сообщение nik2010 » 14 сен 2010, 23:56

Хорошие статьи.
В одних играх бОльшую роль играет количество ядер, в других упор на использование возможностей видеокарты. Важно и то, и другое, главное - правильно их сбалансировать.
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sergei1977
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 18:46

Re: Игровой компьютер

Сообщение sergei1977 » 15 сен 2010, 04:58

Все об этом замалчивают, но подразумевают.... главное в итоге цена вопроса. Я думаю дороговаты пока шестиядерные!!!!
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Elser
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 май 2010, 11:42

Re: Игровой компьютер

Сообщение Elser » 17 сен 2010, 11:57

А я думаю шестиядерные своих денег стоят ) Но как говорится хозяин-барин, так что выбирать действительно тебе (хотя буду честен в 25 он действительно не влезет xD )
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Игровой компьютер

Сообщение Buneyaz » 31 окт 2019, 13:35

Апну топик чтобы не плодить новые. Какой игровой компьютер в 2019 выбрать стоимостью до 40 тысяч рублей? На специализированных площадках многие рекомендуют Preon, у кого-то из форумчан он есть в пользовании, что можете сказать? Просьба не предлагать собрать самостоятельно, опыта в железе не очень много, вряд ли получится правильно подобрать железо с оптимальной совместимостью
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Игровой компьютер

Сообщение Стасик » Сегодня, 10:39

Про новости мобильных технологий найдете полезную информацию вот на этом сайте https://apptoday.ru/news так что не тяните и прямо сейчас к ним загляните.
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