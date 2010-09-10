Сообщение polpol » 09 апр 2020, 09:50

Я заморочился поисками и нашел на АлиЭкспресс игровой ультрабук Maibenben XiaoMai 6 /N5000/MX150/8ГБ/480ГБ SSD/DOS/. Приятно порадовал экран. Производитель пошел на хитрость и максимально уменьшил размер рамок. Диагональ – 15,6 дюймов, но кажется, что дисплей намного больше. На первый взгляд даже и не скажешь, что эта модель входит в категорию бюджетных. Заплатил всего $408.43 (с учетом доставки). Из недостатков отмечу отсутствие операционной системы. Да и не стоит рассчитывать, что ноут за такие деньги будет продаваться с установленной лицензионной десяткой. Поэтому после покупки вам придется повозиться, чтобы поставить винду. По умолчанию русской раскладки нет, но вы получаете наклейки в подарок.