Игровой компьютер
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Игровой компьютер
Хорошие статьи.
В одних играх бОльшую роль играет количество ядер, в других упор на использование возможностей видеокарты. Важно и то, и другое, главное - правильно их сбалансировать.
В одних играх бОльшую роль играет количество ядер, в других упор на использование возможностей видеокарты. Важно и то, и другое, главное - правильно их сбалансировать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 авг 2010, 18:46
Re: Игровой компьютер
Все об этом замалчивают, но подразумевают.... главное в итоге цена вопроса. Я думаю дороговаты пока шестиядерные!!!!
Re: Игровой компьютер
А я думаю шестиядерные своих денег стоят ) Но как говорится хозяин-барин, так что выбирать действительно тебе (хотя буду честен в 25 он действительно не влезет xD )
Re: Игровой компьютер
Апну топик чтобы не плодить новые. Какой игровой компьютер в 2019 выбрать стоимостью до 40 тысяч рублей? На специализированных площадках многие рекомендуют Preon, у кого-то из форумчан он есть в пользовании, что можете сказать? Просьба не предлагать собрать самостоятельно, опыта в железе не очень много, вряд ли получится правильно подобрать железо с оптимальной совместимостью
Re: Игровой компьютер
Я заморочился поисками и нашел на АлиЭкспресс игровой ультрабук Maibenben XiaoMai 6 /N5000/MX150/8ГБ/480ГБ SSD/DOS/. Приятно порадовал экран. Производитель пошел на хитрость и максимально уменьшил размер рамок. Диагональ – 15,6 дюймов, но кажется, что дисплей намного больше. На первый взгляд даже и не скажешь, что эта модель входит в категорию бюджетных. Заплатил всего $408.43 (с учетом доставки). Из недостатков отмечу отсутствие операционной системы. Да и не стоит рассчитывать, что ноут за такие деньги будет продаваться с установленной лицензионной десяткой. Поэтому после покупки вам придется повозиться, чтобы поставить винду. По умолчанию русской раскладки нет, но вы получаете наклейки в подарок.
Re: Игровой компьютер
Я считаю, что нужно собирать компьютер самому, потому что, те что продаются в магазинах реально шляпные. И начинать конечно нужно с материнской платы, например вот мой вариант https://rankquality.com/gigabyte-ga-z87x-oc-force/ к стати, правильно выбрав мать, можно потом собирать все что угодно и даже через несколько лет спустя.
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