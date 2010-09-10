Игровой компьютер

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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nik2010
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 22:46

Re: Игровой компьютер

Сообщение nik2010 » 14 сен 2010, 23:56

Хорошие статьи.
В одних играх бОльшую роль играет количество ядер, в других упор на использование возможностей видеокарты. Важно и то, и другое, главное - правильно их сбалансировать.
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sergei1977
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 18:46

Re: Игровой компьютер

Сообщение sergei1977 » 15 сен 2010, 04:58

Все об этом замалчивают, но подразумевают.... главное в итоге цена вопроса. Я думаю дороговаты пока шестиядерные!!!!
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Elser
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 май 2010, 11:42

Re: Игровой компьютер

Сообщение Elser » 17 сен 2010, 11:57

А я думаю шестиядерные своих денег стоят ) Но как говорится хозяин-барин, так что выбирать действительно тебе (хотя буду честен в 25 он действительно не влезет xD )
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Игровой компьютер

Сообщение Buneyaz » 31 окт 2019, 13:35

Апну топик чтобы не плодить новые. Какой игровой компьютер в 2019 выбрать стоимостью до 40 тысяч рублей? На специализированных площадках многие рекомендуют Preon, у кого-то из форумчан он есть в пользовании, что можете сказать? Просьба не предлагать собрать самостоятельно, опыта в железе не очень много, вряд ли получится правильно подобрать железо с оптимальной совместимостью
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Игровой компьютер

Сообщение polpol » 09 апр 2020, 09:50

Я заморочился поисками и нашел на АлиЭкспресс игровой ультрабук Maibenben XiaoMai 6 /N5000/MX150/8ГБ/480ГБ SSD/DOS/. Приятно порадовал экран. Производитель пошел на хитрость и максимально уменьшил размер рамок. Диагональ – 15,6 дюймов, но кажется, что дисплей намного больше. На первый взгляд даже и не скажешь, что эта модель входит в категорию бюджетных. Заплатил всего $408.43 (с учетом доставки). Из недостатков отмечу отсутствие операционной системы. Да и не стоит рассчитывать, что ноут за такие деньги будет продаваться с установленной лицензионной десяткой. Поэтому после покупки вам придется повозиться, чтобы поставить винду. По умолчанию русской раскладки нет, но вы получаете наклейки в подарок.
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Игровой компьютер

Сообщение Kyper » Сегодня, 02:37

Я считаю, что нужно собирать компьютер самому, потому что, те что продаются в магазинах реально шляпные. И начинать конечно нужно с материнской платы, например вот мой вариант https://rankquality.com/gigabyte-ga-z87x-oc-force/ к стати, правильно выбрав мать, можно потом собирать все что угодно и даже через несколько лет спустя.
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