Сообщение Колхозник » 05 окт 2015, 23:37

один человек, продает хлам другому, тот его чинит-чинит-чинит, и так же продает следующему… Это круговорот бу машин!

Вот советы от знающего человека КАК продать автомобиль. Ведь важно не только где его продавать, но и как.В общем, как Вы поняли, надо врать, чтобы продать бу машину… Постоянно врать… Сказать по-другому. Надо не врать, это слово многим не нравится, а надо недоговаривать… Если Вы не можете совсем врать, то просто отвечайте на вопросы, а не рассказывайте всё за машину… Не спросили про мотор, значит, не говорите, что он умрет скоро… Не спросили про АКПП, значит не говорите, что масло 100 000 км назад надо было менять… И так во всем… Что найдут, то найдут, что не найдут, то не надо говорить… Только так можно продать хлам…Теперь Вы понимаете, что мне говорят, когда показывают такие машины… Теперь Вы знаете, как продать такие машины… И такНа хламе часто не ездят долго, только поняли, что купили ведро, сразу продают… И так постоянно, от одного к другому… Поэтому я и говорю, что если 5 хозяев, или вторая ПТС, то часто это не машина даже… А по телефону не могут сказать, менялись ли стойки, честный ли пробег, что крашено по кузову и тд и тп…