ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение бабайка » 29 июн 2012, 19:51

Путник
Спасибо за разъяснения и советы. Я тоже склоняюсь к мысли о специалитете и втором высшем. Но настаивать не стану, пусть решает сама. Пока мы на практике. До 1-го августа есть время подумать.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение nikols » 02 сен 2012, 18:03

При РГРТУ открывается бизнес инкубатор. Предполагается заниматься нанотехнологиями. Все любители нано туда.
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ExChallenger » 09 окт 2012, 12:36

Эх, помню лет 6 назад тоже заходил на форум и спрашивал совета по выбору ВУЗа.
Не могу сказать, что универ - бесполезная трата времени, но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
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Dokyda
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:28

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Dokyda » 29 ноя 2012, 15:30

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Vlad649
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 янв 2013, 23:20

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Vlad649 » 11 янв 2013, 23:45

ExChallenger писал(а):но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.

Так многие говорят, но чему они сами научились, умалчивают. Расскажите
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Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Stanok25 » 12 апр 2016, 15:31

МИша 12! это взятка за поступление?
Тогда укажите цену каждой сессии.
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение LarisaKrylova » 20 май 2016, 12:49

Учишься одному, а в жизни все по-другому :(
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5619
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 18 авг 2016, 10:51

8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Дед Анатольич » 20 авг 2016, 18:38

ivanes писал(а):8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ

Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию? Или у них уже бизнес-план по вытрясанию денег из карманов родителей учеников имеется?
Только живи, и до всего доживешь
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3410
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Vredtech » 20 авг 2016, 20:33

Дед Анатольич писал(а):
Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию?


В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5619
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 20 авг 2016, 21:26

Но факт,что выпускники с педагогическим образованием находят работу по специальности в первый же год.
Эти цифры опубликовал министр образования перед уходом с должности.
Но 70% студентов обучаются на бюджетных местах. Из них почти половина не будут по той или иной причине работать по специальности. Где будут работать выпускники ряда специальностей РГРТУ? Много в Рязани профильных предприятий?
Куда пристроить выпускников факультета Электроники?
Куда идут выпускники Аграрного университета? В сельскую местность?
В ряде регионов не хватает квалифицированных врачей и учителей. МО предоставляет таким жилье.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Дед Анатольич » 20 авг 2016, 23:06

Vredtech писал(а):
В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).

Да, слышал, примерно такое:
Ума нет – иди в пед,
Стыда нет – иди в мед,
Любишь нюхать навоз – иди в сельхоз,
А не берут ни нам, ни тут – тогда в радиоинститут.
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5619
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 22 авг 2016, 20:55

https://www.ucheba.ru/article/2871#
тут перечень ВУЗов и количество бюджетных мест в 2015 и 2016г.
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение makson999 » 13 сен 2016, 14:08

Может на заочку просто в другой город?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Надежда 79 » 13 сен 2016, 23:08

мне кажется по специальности сейчас вобще мало кто работает, к сожалению. как-то не складывается - или в ходе учебы понимаешь, что это не твое, но уже диплом почти в руках и поздно менять профиль или потом просто не можешь найти достойную работу с хорошей зарплатой. это очень грустно, но факт. в основном народ получает корочку, чтобы найти хоть какую-то работу на первое время. а потом либо курсы дополнительные оканчивает либо переходят на дистанционное образование. это сейчас можно среди молодых людей. на самом деле - отличный способ подтянуть свои хвосты или научиться чему-то новому и полезному. здесь http://unic.edu.ru/ точно можно найти что-то подходящее. чем-то похоже на заочку, но только тратиться намного меньше времени, денег и сил.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5619
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 14 сен 2016, 13:35

30% первокурсников МГТУ им.Баумана не хотели работать по избранной специальности. На вопрос зачем пошли в ВУЗ ответили :" Диплом престижного ВУЗа многое значит для любого работодателя".
В Рязани все ВУЗы не могут обеспечить работой выпускников.
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Dashakaple
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 17:30

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Сообщение Dashakaple » 32 минуты назад

купить бахилы оптом
Купить бахилы оптом. Одноразовые бахилы прочные
Где используются одноразовые бахилы?
Во многих учреждениях, относящихся к различным социально-экономическим сферам, использование одноразовой обуви из полиэтилена стало привычным делом. Такие компании предпочитают покупать бахилы оптом, тем более, что их использование является не только способом улучшения гигиены в помещении и поддержания чистоты, но и методом защиты от реальной опасности. Простая конструкция и доступная цена защитных приспособлений позволяет бахилы купить как для использования в медицинских учреждениях, так и в социальных.
медицинских учреждениях разного профиля;
химических лабораториях;
зонах досмотра в терминалах на вокзалах и в аэропортах;
детских садах, яслях, интернатах при посещении их взрослыми;
хранилищах и музеях;
электроэнергетике;
сфере пищевой промышленности: на молоко – и сырзаводах, на мясокомбинатах и т.д.
Столь широкий спектр применения позволяет купить бахилы оптом и решить сразу несколько вопросов по соблюдению техники безопасности, гигиены, а также условий, выполнение которых обусловливается технологическим процессом.
Для чего покупают бахилы оптом?
Разной конструкции и назначения бахилы Москва и ее магазины предлагают как в розницу, так и оптом, но чтобы выбрать, какой именно вид изделий вам нужен, следует знать их различия.
Одноразовые бахилы: виды, классификация
Для производства одноразовых чехлов для обуви используется различной плотности и толщины полиэтилен. Традиционная форма – сапог на завязках или резинках, - характерна для всех видов изделий, используемых как в медицине, так и для активного отдыха. Например, в спортивном магазине можно купить зимние бахилы для подледной рыбалки, форма которых схожа с медицинскими, но материал изготовления обеспечивает их полную герметичность и высокие теплозащитные свойства.
Полиэтиленовые бахилы – это изделия, конструкция которых напоминает сапог с широким голенищем, сверху фиксирующимся на ноге с помощью резинки. А зимние бахилы для рыбалки или охоты представляют собой комбинацию непромокаемой резиновой (или изготовленной из литого полиуретана) утепленной нижней части и завязывающегося голенища. Так что, в обоих изделиях есть явное сходство, обеспечивающее им одинаковое название.
Есть ли различия в конструкции и материале изготовления одноразовых бахил?
Бахилы классифицируются по нескольким категориям. Они могут изготавливаться ручным или машинным способом, и, кроме того, могут производиться из полиэтилена, или быть неткаными. Если вы хотите бахилы купить для врачей, работающих, например, в отделениях хирургии, то лучше выбирать изделия с рифленой подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с полом и защиту от проскальзывания. В интернет-магазине можно купить бахилы оптом для медперсонала хирургических отделений и реанимаций клиник: такие изделия имеют специальную текстурированную нескользящую подошву, которая обеспечивает безопасность врачей и медсестер на скользком плиточном покрытии пола.
Кроме изделий, различающихся материалом изготовления и конструктивными особенностями, бахилы купить можно как для надевания вручную, так и для «заправки» ими диспенсера – автомата, помогающего обуться. Такие бахилы отличаются наличием в конструкции четырех колец для возможности установки их в диспенсер.
На сайте интернет-магазина бахилы купить можно оптовой партией интересующего вас объема. При этом бахилы оптом, как правило, купить бахилы оптом реализуются по специальным ценам.
http://o-keeper.ru/
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