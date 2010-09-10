ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Путник
Спасибо за разъяснения и советы. Я тоже склоняюсь к мысли о специалитете и втором высшем. Но настаивать не стану, пусть решает сама. Пока мы на практике. До 1-го августа есть время подумать.
Спасибо за разъяснения и советы. Я тоже склоняюсь к мысли о специалитете и втором высшем. Но настаивать не стану, пусть решает сама. Пока мы на практике. До 1-го августа есть время подумать.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
При РГРТУ открывается бизнес инкубатор. Предполагается заниматься нанотехнологиями. Все любители нано туда.
- ExChallenger
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
- Контактная информация:
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Эх, помню лет 6 назад тоже заходил на форум и спрашивал совета по выбору ВУЗа.
Не могу сказать, что универ - бесполезная трата времени, но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
Не могу сказать, что универ - бесполезная трата времени, но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
ExChallenger писал(а):но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
Так многие говорят, но чему они сами научились, умалчивают. Расскажите
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
МИша 12! это взятка за поступление?
Тогда укажите цену каждой сессии.
Тогда укажите цену каждой сессии.
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Учишься одному, а в жизни все по-другому
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
ivanes писал(а):8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию? Или у них уже бизнес-план по вытрясанию денег из карманов родителей учеников имеется?
Только живи, и до всего доживешь
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3410
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Дед Анатольич писал(а):
Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию?
В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Но факт,что выпускники с педагогическим образованием находят работу по специальности в первый же год.
Эти цифры опубликовал министр образования перед уходом с должности.
Но 70% студентов обучаются на бюджетных местах. Из них почти половина не будут по той или иной причине работать по специальности. Где будут работать выпускники ряда специальностей РГРТУ? Много в Рязани профильных предприятий?
Куда пристроить выпускников факультета Электроники?
Куда идут выпускники Аграрного университета? В сельскую местность?
В ряде регионов не хватает квалифицированных врачей и учителей. МО предоставляет таким жилье.
Эти цифры опубликовал министр образования перед уходом с должности.
Но 70% студентов обучаются на бюджетных местах. Из них почти половина не будут по той или иной причине работать по специальности. Где будут работать выпускники ряда специальностей РГРТУ? Много в Рязани профильных предприятий?
Куда пристроить выпускников факультета Электроники?
Куда идут выпускники Аграрного университета? В сельскую местность?
В ряде регионов не хватает квалифицированных врачей и учителей. МО предоставляет таким жилье.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Vredtech писал(а):
В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).
Да, слышал, примерно такое:
Ума нет – иди в пед,
Стыда нет – иди в мед,
Любишь нюхать навоз – иди в сельхоз,
А не берут ни нам, ни тут – тогда в радиоинститут.
Только живи, и до всего доживешь
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
https://www.ucheba.ru/article/2871#
тут перечень ВУЗов и количество бюджетных мест в 2015 и 2016г.
тут перечень ВУЗов и количество бюджетных мест в 2015 и 2016г.
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Может на заочку просто в другой город?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
мне кажется по специальности сейчас вобще мало кто работает, к сожалению. как-то не складывается - или в ходе учебы понимаешь, что это не твое, но уже диплом почти в руках и поздно менять профиль или потом просто не можешь найти достойную работу с хорошей зарплатой. это очень грустно, но факт. в основном народ получает корочку, чтобы найти хоть какую-то работу на первое время. а потом либо курсы дополнительные оканчивает либо переходят на дистанционное образование. это сейчас можно среди молодых людей. на самом деле - отличный способ подтянуть свои хвосты или научиться чему-то новому и полезному. здесь http://unic.edu.ru/ точно можно найти что-то подходящее. чем-то похоже на заочку, но только тратиться намного меньше времени, денег и сил.
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
30% первокурсников МГТУ им.Баумана не хотели работать по избранной специальности. На вопрос зачем пошли в ВУЗ ответили :" Диплом престижного ВУЗа многое значит для любого работодателя".
В Рязани все ВУЗы не могут обеспечить работой выпускников.
В Рязани все ВУЗы не могут обеспечить работой выпускников.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
solution print
купить бахилы оптом
Купить бахилы оптом. Одноразовые бахилы прочные
Где используются одноразовые бахилы?
Во многих учреждениях, относящихся к различным социально-экономическим сферам, использование одноразовой обуви из полиэтилена стало привычным делом. Такие компании предпочитают покупать бахилы оптом, тем более, что их использование является не только способом улучшения гигиены в помещении и поддержания чистоты, но и методом защиты от реальной опасности. Простая конструкция и доступная цена защитных приспособлений позволяет бахилы купить как для использования в медицинских учреждениях, так и в социальных.
медицинских учреждениях разного профиля;
химических лабораториях;
зонах досмотра в терминалах на вокзалах и в аэропортах;
детских садах, яслях, интернатах при посещении их взрослыми;
хранилищах и музеях;
электроэнергетике;
сфере пищевой промышленности: на молоко – и сырзаводах, на мясокомбинатах и т.д.
Столь широкий спектр применения позволяет купить бахилы оптом и решить сразу несколько вопросов по соблюдению техники безопасности, гигиены, а также условий, выполнение которых обусловливается технологическим процессом.
Для чего покупают бахилы оптом?
Разной конструкции и назначения бахилы Москва и ее магазины предлагают как в розницу, так и оптом, но чтобы выбрать, какой именно вид изделий вам нужен, следует знать их различия.
Одноразовые бахилы: виды, классификация
Для производства одноразовых чехлов для обуви используется различной плотности и толщины полиэтилен. Традиционная форма – сапог на завязках или резинках, - характерна для всех видов изделий, используемых как в медицине, так и для активного отдыха. Например, в спортивном магазине можно купить зимние бахилы для подледной рыбалки, форма которых схожа с медицинскими, но материал изготовления обеспечивает их полную герметичность и высокие теплозащитные свойства.
Полиэтиленовые бахилы – это изделия, конструкция которых напоминает сапог с широким голенищем, сверху фиксирующимся на ноге с помощью резинки. А зимние бахилы для рыбалки или охоты представляют собой комбинацию непромокаемой резиновой (или изготовленной из литого полиуретана) утепленной нижней части и завязывающегося голенища. Так что, в обоих изделиях есть явное сходство, обеспечивающее им одинаковое название.
Есть ли различия в конструкции и материале изготовления одноразовых бахил?
Бахилы классифицируются по нескольким категориям. Они могут изготавливаться ручным или машинным способом, и, кроме того, могут производиться из полиэтилена, или быть неткаными. Если вы хотите бахилы купить для врачей, работающих, например, в отделениях хирургии, то лучше выбирать изделия с рифленой подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с полом и защиту от проскальзывания. В интернет-магазине можно купить бахилы оптом для медперсонала хирургических отделений и реанимаций клиник: такие изделия имеют специальную текстурированную нескользящую подошву, которая обеспечивает безопасность врачей и медсестер на скользком плиточном покрытии пола.
Кроме изделий, различающихся материалом изготовления и конструктивными особенностями, бахилы купить можно как для надевания вручную, так и для «заправки» ими диспенсера – автомата, помогающего обуться. Такие бахилы отличаются наличием в конструкции четырех колец для возможности установки их в диспенсер.
На сайте интернет-магазина бахилы купить можно оптовой партией интересующего вас объема. При этом бахилы оптом, как правило, купить бахилы оптом реализуются по специальным ценам.
Купить бахилы оптом. Одноразовые бахилы прочные
Где используются одноразовые бахилы?
Во многих учреждениях, относящихся к различным социально-экономическим сферам, использование одноразовой обуви из полиэтилена стало привычным делом. Такие компании предпочитают покупать бахилы оптом, тем более, что их использование является не только способом улучшения гигиены в помещении и поддержания чистоты, но и методом защиты от реальной опасности. Простая конструкция и доступная цена защитных приспособлений позволяет бахилы купить как для использования в медицинских учреждениях, так и в социальных.
медицинских учреждениях разного профиля;
химических лабораториях;
зонах досмотра в терминалах на вокзалах и в аэропортах;
детских садах, яслях, интернатах при посещении их взрослыми;
хранилищах и музеях;
электроэнергетике;
сфере пищевой промышленности: на молоко – и сырзаводах, на мясокомбинатах и т.д.
Столь широкий спектр применения позволяет купить бахилы оптом и решить сразу несколько вопросов по соблюдению техники безопасности, гигиены, а также условий, выполнение которых обусловливается технологическим процессом.
Для чего покупают бахилы оптом?
Разной конструкции и назначения бахилы Москва и ее магазины предлагают как в розницу, так и оптом, но чтобы выбрать, какой именно вид изделий вам нужен, следует знать их различия.
Одноразовые бахилы: виды, классификация
Для производства одноразовых чехлов для обуви используется различной плотности и толщины полиэтилен. Традиционная форма – сапог на завязках или резинках, - характерна для всех видов изделий, используемых как в медицине, так и для активного отдыха. Например, в спортивном магазине можно купить зимние бахилы для подледной рыбалки, форма которых схожа с медицинскими, но материал изготовления обеспечивает их полную герметичность и высокие теплозащитные свойства.
Полиэтиленовые бахилы – это изделия, конструкция которых напоминает сапог с широким голенищем, сверху фиксирующимся на ноге с помощью резинки. А зимние бахилы для рыбалки или охоты представляют собой комбинацию непромокаемой резиновой (или изготовленной из литого полиуретана) утепленной нижней части и завязывающегося голенища. Так что, в обоих изделиях есть явное сходство, обеспечивающее им одинаковое название.
Есть ли различия в конструкции и материале изготовления одноразовых бахил?
Бахилы классифицируются по нескольким категориям. Они могут изготавливаться ручным или машинным способом, и, кроме того, могут производиться из полиэтилена, или быть неткаными. Если вы хотите бахилы купить для врачей, работающих, например, в отделениях хирургии, то лучше выбирать изделия с рифленой подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с полом и защиту от проскальзывания. В интернет-магазине можно купить бахилы оптом для медперсонала хирургических отделений и реанимаций клиник: такие изделия имеют специальную текстурированную нескользящую подошву, которая обеспечивает безопасность врачей и медсестер на скользком плиточном покрытии пола.
Кроме изделий, различающихся материалом изготовления и конструктивными особенностями, бахилы купить можно как для надевания вручную, так и для «заправки» ими диспенсера – автомата, помогающего обуться. Такие бахилы отличаются наличием в конструкции четырех колец для возможности установки их в диспенсер.
На сайте интернет-магазина бахилы купить можно оптовой партией интересующего вас объема. При этом бахилы оптом, как правило, купить бахилы оптом реализуются по специальным ценам.
http://o-keeper.ru/
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