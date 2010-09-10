ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Путник
Спасибо за разъяснения и советы. Я тоже склоняюсь к мысли о специалитете и втором высшем. Но настаивать не стану, пусть решает сама. Пока мы на практике. До 1-го августа есть время подумать.
Спасибо за разъяснения и советы. Я тоже склоняюсь к мысли о специалитете и втором высшем. Но настаивать не стану, пусть решает сама. Пока мы на практике. До 1-го августа есть время подумать.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
При РГРТУ открывается бизнес инкубатор. Предполагается заниматься нанотехнологиями. Все любители нано туда.
- ExChallenger
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
- Контактная информация:
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Эх, помню лет 6 назад тоже заходил на форум и спрашивал совета по выбору ВУЗа.
Не могу сказать, что универ - бесполезная трата времени, но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
Не могу сказать, что универ - бесполезная трата времени, но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
ExChallenger писал(а):но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
Так многие говорят, но чему они сами научились, умалчивают. Расскажите
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
МИша 12! это взятка за поступление?
Тогда укажите цену каждой сессии.
Тогда укажите цену каждой сессии.
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Учишься одному, а в жизни все по-другому
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
ivanes писал(а):8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию? Или у них уже бизнес-план по вытрясанию денег из карманов родителей учеников имеется?
Только живи, и до всего доживешь
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3418
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Дед Анатольич писал(а):
Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию?
В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Но факт,что выпускники с педагогическим образованием находят работу по специальности в первый же год.
Эти цифры опубликовал министр образования перед уходом с должности.
Но 70% студентов обучаются на бюджетных местах. Из них почти половина не будут по той или иной причине работать по специальности. Где будут работать выпускники ряда специальностей РГРТУ? Много в Рязани профильных предприятий?
Куда пристроить выпускников факультета Электроники?
Куда идут выпускники Аграрного университета? В сельскую местность?
В ряде регионов не хватает квалифицированных врачей и учителей. МО предоставляет таким жилье.
Эти цифры опубликовал министр образования перед уходом с должности.
Но 70% студентов обучаются на бюджетных местах. Из них почти половина не будут по той или иной причине работать по специальности. Где будут работать выпускники ряда специальностей РГРТУ? Много в Рязани профильных предприятий?
Куда пристроить выпускников факультета Электроники?
Куда идут выпускники Аграрного университета? В сельскую местность?
В ряде регионов не хватает квалифицированных врачей и учителей. МО предоставляет таким жилье.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Vredtech писал(а):
В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).
Да, слышал, примерно такое:
Ума нет – иди в пед,
Стыда нет – иди в мед,
Любишь нюхать навоз – иди в сельхоз,
А не берут ни нам, ни тут – тогда в радиоинститут.
Только живи, и до всего доживешь
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
https://www.ucheba.ru/article/2871#
тут перечень ВУЗов и количество бюджетных мест в 2015 и 2016г.
тут перечень ВУЗов и количество бюджетных мест в 2015 и 2016г.
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
Может на заочку просто в другой город?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
мне кажется по специальности сейчас вобще мало кто работает, к сожалению. как-то не складывается - или в ходе учебы понимаешь, что это не твое, но уже диплом почти в руках и поздно менять профиль или потом просто не можешь найти достойную работу с хорошей зарплатой. это очень грустно, но факт. в основном народ получает корочку, чтобы найти хоть какую-то работу на первое время. а потом либо курсы дополнительные оканчивает либо переходят на дистанционное образование. это сейчас можно среди молодых людей. на самом деле - отличный способ подтянуть свои хвосты или научиться чему-то новому и полезному. здесь http://unic.edu.ru/ точно можно найти что-то подходящее. чем-то похоже на заочку, но только тратиться намного меньше времени, денег и сил.
Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?
30% первокурсников МГТУ им.Баумана не хотели работать по избранной специальности. На вопрос зачем пошли в ВУЗ ответили :" Диплом престижного ВУЗа многое значит для любого работодателя".
В Рязани все ВУЗы не могут обеспечить работой выпускников.
В Рязани все ВУЗы не могут обеспечить работой выпускников.
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