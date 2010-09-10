ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение бабайка » 29 июн 2012, 19:51

Путник
Спасибо за разъяснения и советы. Я тоже склоняюсь к мысли о специалитете и втором высшем. Но настаивать не стану, пусть решает сама. Пока мы на практике. До 1-го августа есть время подумать.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение nikols » 02 сен 2012, 18:03

При РГРТУ открывается бизнес инкубатор. Предполагается заниматься нанотехнологиями. Все любители нано туда.
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ExChallenger » 09 окт 2012, 12:36

Эх, помню лет 6 назад тоже заходил на форум и спрашивал совета по выбору ВУЗа.
Не могу сказать, что универ - бесполезная трата времени, но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.
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Dokyda
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:28

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Dokyda » 29 ноя 2012, 15:30

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Vlad649
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 янв 2013, 23:20

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Vlad649 » 11 янв 2013, 23:45

ExChallenger писал(а):но всему самому важному все равно пришлось учиться самому.

Так многие говорят, но чему они сами научились, умалчивают. Расскажите
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Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Stanok25 » 12 апр 2016, 15:31

МИша 12! это взятка за поступление?
Тогда укажите цену каждой сессии.
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение LarisaKrylova » 20 май 2016, 12:49

Учишься одному, а в жизни все по-другому :(
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 18 авг 2016, 10:51

8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Дед Анатольич » 20 авг 2016, 18:38

ivanes писал(а):8 августа закончился прием на очные отделения ВУЗов.
Почти 50%- будущие инженеры,9% - педагоги, 8,5% - медики. АиФ

Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию? Или у них уже бизнес-план по вытрясанию денег из карманов родителей учеников имеется?
Только живи, и до всего доживешь
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3734
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Vredtech » 20 авг 2016, 20:33

Дед Анатольич писал(а):
Вот мне про 9% педагогов интересно, это все по призванию?


В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 20 авг 2016, 21:26

Но факт,что выпускники с педагогическим образованием находят работу по специальности в первый же год.
Эти цифры опубликовал министр образования перед уходом с должности.
Но 70% студентов обучаются на бюджетных местах. Из них почти половина не будут по той или иной причине работать по специальности. Где будут работать выпускники ряда специальностей РГРТУ? Много в Рязани профильных предприятий?
Куда пристроить выпускников факультета Электроники?
Куда идут выпускники Аграрного университета? В сельскую местность?
В ряде регионов не хватает квалифицированных врачей и учителей. МО предоставляет таким жилье.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Дед Анатольич » 20 авг 2016, 23:06

Vredtech писал(а):
В мое время пословица была актуальна "Ума нет - иди в пед" (не хочу никого обижать, но что было, то было).

Да, слышал, примерно такое:
Ума нет – иди в пед,
Стыда нет – иди в мед,
Любишь нюхать навоз – иди в сельхоз,
А не берут ни нам, ни тут – тогда в радиоинститут.
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 22 авг 2016, 20:55

https://www.ucheba.ru/article/2871#
тут перечень ВУЗов и количество бюджетных мест в 2015 и 2016г.
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение makson999 » 13 сен 2016, 14:08

Может на заочку просто в другой город?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Надежда 79 » 13 сен 2016, 23:08

мне кажется по специальности сейчас вобще мало кто работает, к сожалению. как-то не складывается - или в ходе учебы понимаешь, что это не твое, но уже диплом почти в руках и поздно менять профиль или потом просто не можешь найти достойную работу с хорошей зарплатой. это очень грустно, но факт. в основном народ получает корочку, чтобы найти хоть какую-то работу на первое время. а потом либо курсы дополнительные оканчивает либо переходят на дистанционное образование. это сейчас можно среди молодых людей. на самом деле - отличный способ подтянуть свои хвосты или научиться чему-то новому и полезному. здесь http://unic.edu.ru/ точно можно найти что-то подходящее. чем-то похоже на заочку, но только тратиться намного меньше времени, денег и сил.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение ivanes » 14 сен 2016, 13:35

30% первокурсников МГТУ им.Баумана не хотели работать по избранной специальности. На вопрос зачем пошли в ВУЗ ответили :" Диплом престижного ВУЗа многое значит для любого работодателя".
В Рязани все ВУЗы не могут обеспечить работой выпускников.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение Изаура » 27 ноя 2018, 14:52

Да у нас в городе и вариантов практически нет. Лучше уже в Москву ехать, ИМХО. Племяха поступала в прошлом году в МГПУ. По баллам прошла нормально, но вот нагрузка конечно там колоссальная. Большинство работ приходится заказывать на http://2dip.su/ , помимо того что еще за само обучение платить. Ну хорошо что у родителей есть возможность дать ей образование.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: ВУЗы Рязани куда пойти учиться?

Сообщение polpol » 12 май 2021, 19:15

Документ об окончании государственного ВУЗа http://diplomsrooms.com/ даёт его обладателю привилегии, так как диплом специалиста позволит и найти престижную работу с достойной оплатой и откроет возможности для карьерного роста.
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