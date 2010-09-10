Сообщение бабайка » 29 июн 2012, 19:51

Путник

Спасибо за разъяснения и советы. Я тоже склоняюсь к мысли о специалитете и втором высшем. Но настаивать не стану, пусть решает сама. Пока мы на практике. До 1-го августа есть время подумать.

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)