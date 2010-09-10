Сообщение karabas barabas » 19 ноя 2015, 15:49

Я детское кресло для своего ребёнка покупал в интернет магазине Техпорт. Выбор просто сумасшедший, по полу, по возрасту, по цене вообще от и до....короче на любой вкус. вот адрес :www.techport.ru