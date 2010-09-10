Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
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Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Сходите в магазин "ЯгуарАвто". Мы там для сына покупали автокресло.
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Марушечка, тест: какое купили, почем, почему выбрали именно это? Если не ответите - дезактивация вашего аккаунта.
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Считаем до трёх.
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Два
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
- Контактная информация:
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Я ее сообщение слегка отцензурировал. На самом деле это была не реклама магазина, а реклама сайта, который помог найти магазин.
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
А! Ну, тогда - ТРИ!
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Автомобильный клуб ADAC опубликовал результаты ежегодных краш-тестов детских автомобильных кресел
http://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kindersitz-test/default.aspx?ComponentId=29903&SourcePageId=8749&quer=kindersitztest
http://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kindersitz-test/default.aspx?ComponentId=29903&SourcePageId=8749&quer=kindersitztest
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Fafhrd писал(а):Результаты испытаний ADAC купить нельзя.
Fafhrd писал(а):Тестам ADAC я верю. Там люди ценят свою репутацию.
Похоже у ADAC серьезные проблемы.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
мы брали себе Автокресло Leader Kids Marsel практичное, для деток весом от 9-ти до 36-ти кг. Заказывали на сравни.ком, цена около 4000, есть много вариантов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 15:34
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
Я детское кресло для своего ребёнка покупал в интернет магазине Техпорт. Выбор просто сумасшедший, по полу, по возрасту, по цене вообще от и до....короче на любой вкус. вот адрес :www.techport.ru
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
да магазин хороший !
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
С изофиксом конечно надежнее!
Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?
А это хто?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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