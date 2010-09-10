Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

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Марушечка
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 май 2013, 11:36

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение Марушечка » 10 июл 2013, 11:35

Сходите в магазин "ЯгуарАвто". Мы там для сына покупали автокресло.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение GlebAl » 10 июл 2013, 11:49

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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение salabus » 11 июл 2013, 19:28

Марушечка, тест: какое купили, почем, почему выбрали именно это? Если не ответите - дезактивация вашего аккаунта.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение DS » 11 июл 2013, 19:54

Считаем до трёх.
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5129
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение pas2005 » 11 июл 2013, 19:59

Два
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение Fafhrd » 12 июл 2013, 08:57

Я ее сообщение слегка отцензурировал. На самом деле это была не реклама магазина, а реклама сайта, который помог найти магазин.
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение salabus » 12 июл 2013, 10:32

А! Ну, тогда - ТРИ!
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alexj2
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 16:56

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение alexj2 » 26 окт 2013, 22:34

Автомобильный клуб ADAC опубликовал результаты ежегодных краш-тестов детских автомобильных кресел
http://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kindersitz-test/default.aspx?ComponentId=29903&SourcePageId=8749&quer=kindersitztest
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение hardbone » 12 фев 2014, 21:57

Fafhrd писал(а):Результаты испытаний ADAC купить нельзя.

Fafhrd писал(а):Тестам ADAC я верю. Там люди ценят свою репутацию.


Похоже у ADAC серьезные проблемы.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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ирина199029
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение ирина199029 » 12 июн 2015, 18:34

мы брали себе Автокресло Leader Kids Marsel практичное, для деток весом от 9-ти до 36-ти кг. Заказывали на сравни.ком, цена около 4000, есть много вариантов.
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karabas barabas
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 15:34

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение karabas barabas » 19 ноя 2015, 15:49

Я детское кресло для своего ребёнка покупал в интернет магазине Техпорт. Выбор просто сумасшедший, по полу, по возрасту, по цене вообще от и до....короче на любой вкус. вот адрес :www.techport.ru
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 22:37

да магазин хороший !
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Светуля225
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
Откуда: Москва
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Контактная информация пользователя Светуля225

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение Светуля225 » 05 июн 2016, 22:56

С изофиксом конечно надежнее!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Какие лучше и где купить детские кресла в машину?

Сообщение UNCLE1911 » 05 июн 2016, 22:57

А это хто?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

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