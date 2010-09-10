провайдеры рязани
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: провайдеры рязани
А чего это на сайте Westcall уже пару месяцев нельзя в личный кабинет залезть?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: провайдеры рязани
Vredtech писал(а):А чего это на сайте Westcall уже пару месяцев нельзя в личный кабинет залезть?
Может быть поэтому - «Дом.ru» поглотил рязанских провайдеров West-Call и NLink
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: провайдеры рязани
У меня провайдер МТС-МГТС по оптоволокну.Скорость по договору до 50 Мбит/с за 410 руб.
Не бывает такой скорости. МГТС дала понять,что потеря скорости от роутера.Надо прикупить новый у них.
Не бывает такой скорости. МГТС дала понять,что потеря скорости от роутера.Надо прикупить новый у них.
Re: провайдеры рязани
ivanes писал(а):У меня провайдер МТС-МГТС по оптоволокну.Скорость по договору до 50 Мбит/с за 410 руб.
Не бывает такой скорости. МГТС дала понять,что потеря скорости от роутера.Надо прикупить новый у них.
Вы сначала проверьте, нормально ли интернет работает, если напрямую шнур к компу подключить, без роутера. А то у меня так один знакомый купил роутер за немалые деньги, а изменилось от этого ровно ничего
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