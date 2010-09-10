провайдеры рязани

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: провайдеры рязани

Сообщение Vredtech » 18 дек 2016, 20:48

А чего это на сайте Westcall уже пару месяцев нельзя в личный кабинет залезть?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: провайдеры рязани

Сообщение hardbone » 18 дек 2016, 23:49

Vredtech писал(а):А чего это на сайте Westcall уже пару месяцев нельзя в личный кабинет залезть?


Может быть поэтому - «Дом.ru» поглотил рязанских провайдеров West-Call и NLink
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: провайдеры рязани

Сообщение ivanes » 20 дек 2016, 11:03

У меня провайдер МТС-МГТС по оптоволокну.Скорость по договору до 50 Мбит/с за 410 руб.
Не бывает такой скорости. МГТС дала понять,что потеря скорости от роутера.Надо прикупить новый у них.
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Маша Ч.
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 17:05

Re: провайдеры рязани

Сообщение Маша Ч. » 10 янв 2017, 11:16

ivanes писал(а):У меня провайдер МТС-МГТС по оптоволокну.Скорость по договору до 50 Мбит/с за 410 руб.
Не бывает такой скорости. МГТС дала понять,что потеря скорости от роутера.Надо прикупить новый у них.


Вы сначала проверьте, нормально ли интернет работает, если напрямую шнур к компу подключить, без роутера. А то у меня так один знакомый купил роутер за немалые деньги, а изменилось от этого ровно ничего :(
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: провайдеры рязани

Сообщение ivanes » 11 янв 2017, 13:03

Именно этого я боюсь. Далеко кабель от роутера тащить к КП. Нужны разьемы к кабелю.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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