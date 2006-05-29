Сообщение Serg335 » 29 май 2006, 16:01

Кто знает, где в Рязани можно сделать проект на перепланировку квартиры (хочу совместить санузел)? По новому Жил.кодексу на перепланировку и переустройство квартиры нужно разрешение брать, а для этого к заявке на разрешение надо приложить:

"1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. [...]"



Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно "подготовить и оформить в установленном порядке" проект?