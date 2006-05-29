Где сделать проект на перепланировку

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Serg335
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05 окт 2005, 13:04

Где сделать проект на перепланировку

Сообщение Serg335 » 29 май 2006, 16:01

Кто знает, где в Рязани можно сделать проект на перепланировку квартиры (хочу совместить санузел)? По новому Жил.кодексу на перепланировку и переустройство квартиры нужно разрешение брать, а для этого к заявке на разрешение надо приложить:
"1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. [...]"

Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно "подготовить и оформить в установленном порядке" проект?
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Nail
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 июн 2006, 15:59
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Сообщение Nail » 04 июн 2006, 16:30

Совмещение санузла не такая уж глобальная перепланировка.
Совмещай и не парся!
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SkyA
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 16:48

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение SkyA » 22 авг 2010, 16:23

А если стенку ванной комнаты подвинуть на метр (увеличить ванную) - тоже нужно весь этот "геморой" проходить? ((((
ЗЫ. Квартира куплена в новом доме и кроме стен, розеток и остекления там больше ничего нет...
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение nikols » 22 авг 2010, 16:51

SkyA
Вы забыли про имеющейся план Вашей квартиры. Он должен быть вручен Вам.
Проект перепланировки можно сделать в проектном институте. Там халтуру любят.
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SkyA
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 16:48

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение SkyA » 23 авг 2010, 09:31

Мда уж. Из-за одной стенки согласовывать кучу бумаг. Тем более что она даже не несущая. (((
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BEBKOVV
Гость RZN.info
Сообщения: 478
Зарегистрирован: 14 авг 2010, 17:28

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение BEBKOVV » 26 авг 2010, 16:33

Есть у нас в Рязани муниципальное предприятие "Бюро по обмену и бронированию жилой площади" на ул.Почтовой д.61 (бывший переговорный, рядом с Сбербанком, напротив ВТБ-24). тел. 93-72-94, 93-72-93. Они принимают все документы на перепланировку и сообщают о списке этих необходимых документов. Проект перепланировки будут настойчиво советовать в определённых фирмах, которые делают проекты в соответствии с требованиями комиссии по расмотрению этих вопросов. Будет этот проект стоить порядка 20-30 т.руб.
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SkyA
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 16:48

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение SkyA » 27 авг 2010, 13:22

слов нет!!!!! одни не цензурные слова на ум приходят при прочтении последнего!!!!
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SkyA
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 16:48

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение SkyA » 01 фев 2011, 15:32

И все же. Допустим перпланировка сделана без согласования. что тогда делать ?
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BEBKOVV
Гость RZN.info
Сообщения: 478
Зарегистрирован: 14 авг 2010, 17:28

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение BEBKOVV » 02 фев 2011, 16:14

SkyA писал(а):И все же. Допустим перпланировка сделана без согласования. что тогда делать ?

Смотря что вы хотите.
Можно просто всё оставить как есть и просто жить.
А если готовитесь продавать квартиру, то необходимо перепланировку узаконивать, иначе не продадите.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение nikols » 07 фев 2011, 19:27

SkyA
Платите тетеньке или дяденьке деньги- взятку и они внесут изменения в план квартиры и поэтажный план дома. Так можно узаконить многие изменения.
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение никанора » 07 фев 2011, 19:48

nikols писал(а):тетеньке или дяденьке
каким и где? В БТИ? Мне тоже актуально, по родительской квартире.
До сдачи дома это возможно, но не после того, как застройщик передал всё в БТИ. А вот в старом фонде?
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АлександрВ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2008
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:54

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение АлександрВ » 07 фев 2011, 19:57

SkyA писал(а):Мда уж. Из-за одной стенки согласовывать кучу бумаг. Тем более что она даже не несущая. (((



В этой ненесущей может вытяжка идти.
Прикинь будет соседям по вертикали удовольствие.
Да и перепланировщику тоже.
Последний раз редактировалось АлександрВ завтра 24:59
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otkoff
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 апр 2010, 14:34

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение otkoff » 18 фев 2011, 05:04

Serg335 писал(а):Кто знает, где в Рязани можно сделать проект на перепланировку квартиры ...?

Попробуйте поискать на Новосел.ру, помнится я там нашел контору, что бы "узаконить" перепланировку, перед продажей.
сейчас у них дизайн поменялся найти не могу. Впрочем там же можно дать и самому объявление бесплатно и без регистрации, кто-нибудь откликнется.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение nikols » 18 фев 2011, 12:08

никанора
Я о старом фонде и говорил. Берут с удовольствием,якобы по договору - филькиной грамоте.
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Леныч
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 дек 2009, 21:48

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение Леныч » 27 фев 2011, 16:14

BEBKOVV писал(а):
SkyA писал(а):И все же. Допустим перпланировка сделана без согласования. что тогда делать ?

Смотря что вы хотите.
Можно просто всё оставить как есть и просто жить.
А если готовитесь продавать квартиру, то необходимо перепланировку узаконивать, иначе не продадите.


Продать квартиру с перепланировкой можно, но только в том случае, если для сделки купли-продажи не требуется выписка из технического паспотра. А случай это тот, где у покупателя наличные деньги, нет ипотеки, сертификата и т.п.
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BEBKOVV
Гость RZN.info
Сообщения: 478
Зарегистрирован: 14 авг 2010, 17:28

Re: Где сделать проект на перепланировку

Сообщение BEBKOVV » 01 мар 2011, 14:26

Леныч, ты говоришь неверно. Даже если у покупателя есть наличные деньги, то тебе потребуется выписка из паспорта, свежая!
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Контактная информация пользователя Avesgamer

Где сделать проект на перепланировку

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 15:05

Застройщик предлагает делать перепланировку самостоятельно, т.к. планируем перемещать не несущие стены. Потом якобы можно сделать паспорт на квартиру с учетом перепланировки доплатив 2-3 тыс. Так ли это?

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