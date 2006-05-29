Где сделать проект на перепланировку
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20 сообщений • Страница 1 из 1
Где сделать проект на перепланировку
Кто знает, где в Рязани можно сделать проект на перепланировку квартиры (хочу совместить санузел)? По новому Жил.кодексу на перепланировку и переустройство квартиры нужно разрешение брать, а для этого к заявке на разрешение надо приложить:
"1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. [...]"
Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно "подготовить и оформить в установленном порядке" проект?
"1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. [...]"
Подскажите, пожалуйста, где в Рязани можно "подготовить и оформить в установленном порядке" проект?
Совмещение санузла не такая уж глобальная перепланировка.
Совмещай и не парся!
Совмещай и не парся!
Re: Где сделать проект на перепланировку
А если стенку ванной комнаты подвинуть на метр (увеличить ванную) - тоже нужно весь этот "геморой" проходить? ((((
ЗЫ. Квартира куплена в новом доме и кроме стен, розеток и остекления там больше ничего нет...
ЗЫ. Квартира куплена в новом доме и кроме стен, розеток и остекления там больше ничего нет...
Re: Где сделать проект на перепланировку
SkyA
Вы забыли про имеющейся план Вашей квартиры. Он должен быть вручен Вам.
Проект перепланировки можно сделать в проектном институте. Там халтуру любят.
Вы забыли про имеющейся план Вашей квартиры. Он должен быть вручен Вам.
Проект перепланировки можно сделать в проектном институте. Там халтуру любят.
Re: Где сделать проект на перепланировку
Мда уж. Из-за одной стенки согласовывать кучу бумаг. Тем более что она даже не несущая. (((
Re: Где сделать проект на перепланировку
Есть у нас в Рязани муниципальное предприятие "Бюро по обмену и бронированию жилой площади" на ул.Почтовой д.61 (бывший переговорный, рядом с Сбербанком, напротив ВТБ-24). тел. 93-72-94, 93-72-93. Они принимают все документы на перепланировку и сообщают о списке этих необходимых документов. Проект перепланировки будут настойчиво советовать в определённых фирмах, которые делают проекты в соответствии с требованиями комиссии по расмотрению этих вопросов. Будет этот проект стоить порядка 20-30 т.руб.
Re: Где сделать проект на перепланировку
слов нет!!!!! одни не цензурные слова на ум приходят при прочтении последнего!!!!
Re: Где сделать проект на перепланировку
И все же. Допустим перпланировка сделана без согласования. что тогда делать ?
Re: Где сделать проект на перепланировку
SkyA писал(а):И все же. Допустим перпланировка сделана без согласования. что тогда делать ?
Смотря что вы хотите.
Можно просто всё оставить как есть и просто жить.
А если готовитесь продавать квартиру, то необходимо перепланировку узаконивать, иначе не продадите.
Re: Где сделать проект на перепланировку
SkyA
Платите тетеньке или дяденьке деньги- взятку и они внесут изменения в план квартиры и поэтажный план дома. Так можно узаконить многие изменения.
Платите тетеньке или дяденьке деньги- взятку и они внесут изменения в план квартиры и поэтажный план дома. Так можно узаконить многие изменения.
Re: Где сделать проект на перепланировку
каким и где? В БТИ? Мне тоже актуально, по родительской квартире.nikols писал(а):тетеньке или дяденьке
До сдачи дома это возможно, но не после того, как застройщик передал всё в БТИ. А вот в старом фонде?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2008
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:54
Re: Где сделать проект на перепланировку
SkyA писал(а):Мда уж. Из-за одной стенки согласовывать кучу бумаг. Тем более что она даже не несущая. (((
В этой ненесущей может вытяжка идти.
Прикинь будет соседям по вертикали удовольствие.
Да и перепланировщику тоже.
Последний раз редактировалось АлександрВ завтра 24:59
Re: Где сделать проект на перепланировку
Serg335 писал(а):Кто знает, где в Рязани можно сделать проект на перепланировку квартиры ...?
Попробуйте поискать на Новосел.ру, помнится я там нашел контору, что бы "узаконить" перепланировку, перед продажей.
сейчас у них дизайн поменялся найти не могу. Впрочем там же можно дать и самому объявление бесплатно и без регистрации, кто-нибудь откликнется.
Re: Где сделать проект на перепланировку
никанора
Я о старом фонде и говорил. Берут с удовольствием,якобы по договору - филькиной грамоте.
Я о старом фонде и говорил. Берут с удовольствием,якобы по договору - филькиной грамоте.
Re: Где сделать проект на перепланировку
BEBKOVV писал(а):SkyA писал(а):И все же. Допустим перпланировка сделана без согласования. что тогда делать ?
Смотря что вы хотите.
Можно просто всё оставить как есть и просто жить.
А если готовитесь продавать квартиру, то необходимо перепланировку узаконивать, иначе не продадите.
Продать квартиру с перепланировкой можно, но только в том случае, если для сделки купли-продажи не требуется выписка из технического паспотра. А случай это тот, где у покупателя наличные деньги, нет ипотеки, сертификата и т.п.
Re: Где сделать проект на перепланировку
Леныч, ты говоришь неверно. Даже если у покупателя есть наличные деньги, то тебе потребуется выписка из паспорта, свежая!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Где сделать проект на перепланировку
Застройщик предлагает делать перепланировку самостоятельно, т.к. планируем перемещать не несущие стены. Потом якобы можно сделать паспорт на квартиру с учетом перепланировки доплатив 2-3 тыс. Так ли это?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Где сделать проект на перепланировку
В ОТТС есть буксировка прицепа при условии оборудования машины сцепным устройством. В ЕАС есть увязка конкретного фаркопа и конкретной модели машины. Т.е. ОТТС предусматривает установку фаркопа, а ЕАС указывает какой фаркоп можно на Кайрон ставить.ЗЫ. По поводу ДЗК не знаю
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Где сделать проект на перепланировку
Юль, а зачем ты хочешь перепланировку узаконить? при продажи квартиры на это не смотрят вроде.... или вы там сильно все перепланировали?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Где сделать проект на перепланировку
Мы сейчас в поиске квартиры, одна понравилась, но в ней балкон стал частью квартиры, так вот, теперь этот вариант нельзя узаконить , вот что мы узнали Раньше еще такие варианты включение балкона в квартиру узаканивали, но сейчас это строго запрещено. Так что если что-то планируете сделать именно с балконом, обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу. Мы в итоге решили такую квартиру не брать, так как потом могут возникнуть трудности. Там еще батарея была на балкон выведена, что также, как выяснилось, ни в коем случае сейчас нельзя.
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20 сообщений • Страница 1 из 1
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