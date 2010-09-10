Где сделать проект на перепланировку

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Где сделать проект на перепланировку

Сообщение Avesgamer » 13 июл 2020, 17:24

Н.Б.
Вот этот пункт не совсем понятен.Как вы его себе представляете?
4. Прекратить свободный торговый оборот сетей приобретение должно быть только при наличии лицензий или разрешения на вылов


post scriptum кто-то спрашивал про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Контактная информация пользователя Avesgamer

Где сделать проект на перепланировку

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 15:49

Господа, я знаю, что надо заново получать регистрировать авто на новые номера. Есть ли возможность этого не делать? А то больно геморно это. Да и всевозможные пропуска для проезда надо менять... Пожалуйста, помогите, если у кого есть возможность...


Постскриптум недавно спрашивали про ремонт частотных приводов, - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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