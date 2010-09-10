Где сделать проект на перепланировку
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Где сделать проект на перепланировку
Н.Б.
Вот этот пункт не совсем понятен.Как вы его себе представляете?
4. Прекратить свободный торговый оборот сетей приобретение должно быть только при наличии лицензий или разрешения на вылов
post scriptum кто-то спрашивал про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
Вот этот пункт не совсем понятен.Как вы его себе представляете?
4. Прекратить свободный торговый оборот сетей приобретение должно быть только при наличии лицензий или разрешения на вылов
post scriptum кто-то спрашивал про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Где сделать проект на перепланировку
Господа, я знаю, что надо заново получать регистрировать авто на новые номера. Есть ли возможность этого не делать? А то больно геморно это. Да и всевозможные пропуска для проезда надо менять... Пожалуйста, помогите, если у кого есть возможность...
Постскриптум недавно спрашивали про ремонт частотных приводов, - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
Постскриптум недавно спрашивали про ремонт частотных приводов, - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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