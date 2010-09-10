Сообщение Zayec » 31 янв 2011, 23:12

showw

Почитал. Есть вопрос касательно "Фату и платье для невесты рекомендуется покупать в среду, туфли - в пятницу. "

А если пятница, 13?

Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!