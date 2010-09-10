Свадебные приметы
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Свадебные приметы
Zayec писал(а):ФрекенСнорк писал(а):вы темы не перепутали?
Перепутали. Тема с таким названием - это тема для неверующих, для тех, которые и в церковь не ходят, и в себе Бога не нашли.
Мне тут делать нечего, собрались, панимаш, атеисты на свой шабаш и обмениваются приметами...
Пойдем от сюДАво....
Вышла за муж. Живу в Питере))
Re: Свадебные приметы
Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа
К. Маркс и Ф. Энгельс.
К. Маркс и Ф. Энгельс.
Your friend in time Emmet L.Brown
- OlgaYa
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2084
- Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
- Откуда: Сасово - Рязань - Питер.
Re: Свадебные приметы
OlgaYa писал(а):Zayec писал(а): Мне тут делать нечего, собрались, панимаш, атеисты на свой шабаш и обмениваются приметами...
Пойдем от сюДАво....
Ууууууууу пойдем быстрее (бегу в ужасе)
Вышла за муж. Живу в Питере))
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Свадебные приметы
Zayec писал(а):ФрекенСнорк писал(а):вы темы не перепутали?
Перепутали. Тема с таким названием - это тема для неверующих, для тех, которые и в церковь не ходят, и в себе Бога не нашли.
Мне тут делать нечего, собрались, панимаш, атеисты на свой шабаш и обмениваются приметами...
о!!!!!!!
ШАБАШ!!!!
Этта я люблю....хде моё помело???
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Свадебные приметы
Хотите верте...Вот инфа!!!
http://www.inet76.ru/page10.html
http://www.inet76.ru/page10.html
Александр
Re: Свадебные приметы
showw
Почитал. Есть вопрос касательно "Фату и платье для невесты рекомендуется покупать в среду, туфли - в пятницу. "
А если пятница, 13?
Почитал. Есть вопрос касательно "Фату и платье для невесты рекомендуется покупать в среду, туфли - в пятницу. "
А если пятница, 13?
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Свадебные приметы
Привет!Как то Андрей Макаревич сказал, что пока примету не знаешь - она на тебя не действует. Лучше приколами запаситесь и розыгрышами
на том же сайте http://www.inet76.ru/page12.html там где то жених с невестой на столе танцует (необычно!!!)
на том же сайте http://www.inet76.ru/page12.html там где то жених с невестой на столе танцует (необычно!!!)
Александр
- andrew1986
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13
Re: Свадебные приметы
А какие существуют приметы по поводу обручальных колец?
Re: Свадебные приметы
andrew1986
Кольцо мужчины должно быть шире, ибо он хозяин.
Кольца по весу должны быть равны, ибо это семья, единое целое. ИМХО
Ну и Здесь и Здесь
А какие существуют приметы по поводу обручальных колец?
Кольцо мужчины должно быть шире, ибо он хозяин.
Кольца по весу должны быть равны, ибо это семья, единое целое. ИМХО
Ну и Здесь и Здесь
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Re: Свадебные приметы
а я вот в приметы не верю. Какие то пережитки прошлого...
Re: Свадебные приметы
Я не верила в приметы до тех пор, пока такая же как я фома-неверующая подруга всё сделала наоборот- обула босоножки на свадьбу, одевала платье через ноги, свидетелей взяли женатых, и через месяц!!! развелась. Вот и не верь в приметы после такого. Поэтому свою свадьбу я отыграла соблюдая все приметы, и даже на девичнике вручила жениху игрушечного медведя Тихона- большого и мягкого, в знак моего огромного уважения к нему как к мужчине и будущему главе семейства. Теперь Тихон служит оберегом нашей семьи. Надеюсь ещё лет 60 прослужит им же))
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 авг 2016, 18:54
- Контактная информация:
Re: Свадебные приметы
не верю в приметы, как по мне это бред который навязывают родители с детства ибо им навязали их родители. Я вот к примеру увидел платье своей жены до свадьбы и ничего, вот уже 5 или 6 год вместе и все хорошо
http://aerofotosemka.com/ - аэрофотосьемка
Re: Свадебные приметы
И ты ради этого откровения зарегился на форум? Аббалдеть!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Свадебные приметы
И я так думаю, что это всё ерунда.
Мы женимся 27 августа - оказалось, что это последний день поста. Вроде как по приметам нельзя жениться. Но нам число нравится, и не представляю я свою свадьбу в другой день. Поэтому чихать мы с мужем хотели на все эти приметы
Мы женимся 27 августа - оказалось, что это последний день поста. Вроде как по приметам нельзя жениться. Но нам число нравится, и не представляю я свою свадьбу в другой день. Поэтому чихать мы с мужем хотели на все эти приметы
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