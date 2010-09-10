Свадебные приметы

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
OlgaYa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2084
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
Откуда: Сасово - Рязань - Питер.

Re: Свадебные приметы

Сообщение OlgaYa » 18 ноя 2010, 09:29

Zayec писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):вы темы не перепутали?

Перепутали. Тема с таким названием - это тема для неверующих, для тех, которые и в церковь не ходят, и в себе Бога не нашли.
Мне тут делать нечего, собрались, панимаш, атеисты на свой шабаш и обмениваются приметами...

Пойдем от сюДАво.... :lol: :lol: :lol:
Вышла за муж. Живу в Питере))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Свадебные приметы

Сообщение Док » 18 ноя 2010, 09:33

Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа
К. Маркс и Ф. Энгельс.
Your friend in time Emmet L.Brown
Вернуться к началу
Аватара пользователя
OlgaYa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2084
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
Откуда: Сасово - Рязань - Питер.

Re: Свадебные приметы

Сообщение OlgaYa » 18 ноя 2010, 09:38

OlgaYa писал(а):
Zayec писал(а): Мне тут делать нечего, собрались, панимаш, атеисты на свой шабаш и обмениваются приметами...

Пойдем от сюДАво.... :lol: :lol: :lol:

Ууууууууу пойдем быстрее :shock: (бегу в ужасе)

:lol: :lol: :lol:
Вышла за муж. Живу в Питере))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Свадебные приметы

Сообщение ФрекенСнорк » 19 ноя 2010, 21:29

Zayec писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):вы темы не перепутали?

Перепутали. Тема с таким названием - это тема для неверующих, для тех, которые и в церковь не ходят, и в себе Бога не нашли.
Мне тут делать нечего, собрались, панимаш, атеисты на свой шабаш и обмениваются приметами...

о!!!!!!!
ШАБАШ!!!!
Этта я люблю....хде моё помело???
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
showw
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 13:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя showw

Re: Свадебные приметы

Сообщение showw » 31 янв 2011, 15:29

Хотите верте...Вот инфа!!!
http://www.inet76.ru/page10.html
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Свадебные приметы

Сообщение Zayec » 31 янв 2011, 23:12

showw
Почитал. Есть вопрос касательно "Фату и платье для невесты рекомендуется покупать в среду, туфли - в пятницу. "
А если пятница, 13?
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
showw
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 13:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя showw

Re: Свадебные приметы

Сообщение showw » 01 фев 2011, 18:42

Привет!Как то Андрей Макаревич сказал, что пока примету не знаешь - она на тебя не действует. Лучше приколами запаситесь и розыгрышами
на том же сайте http://www.inet76.ru/page12.html там где то жених с невестой на столе танцует (необычно!!!)
Александр
Вернуться к началу
Аватара пользователя
andrew1986
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 04:13

Re: Свадебные приметы

Сообщение andrew1986 » 25 авг 2011, 15:53

А какие существуют приметы по поводу обручальных колец?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
BerG
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 08:21

Re: Свадебные приметы

Сообщение BerG » 25 авг 2011, 18:39

andrew1986
А какие существуют приметы по поводу обручальных колец?

Кольцо мужчины должно быть шире, ибо он хозяин.
Кольца по весу должны быть равны, ибо это семья, единое целое. ИМХО
Ну и Здесь и Здесь
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Галла
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 10:04

Re: Свадебные приметы

Сообщение Галла » 26 авг 2016, 22:51

а я вот в приметы не верю. Какие то пережитки прошлого...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Тигра
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 20:35

Re: Свадебные приметы

Сообщение Тигра » 28 авг 2016, 08:26

Я не верила в приметы до тех пор, пока такая же как я фома-неверующая подруга всё сделала наоборот- обула босоножки на свадьбу, одевала платье через ноги, свидетелей взяли женатых, и через месяц!!! развелась. Вот и не верь в приметы после такого. Поэтому свою свадьбу я отыграла соблюдая все приметы, и даже на девичнике вручила жениху игрушечного медведя Тихона- большого и мягкого, в знак моего огромного уважения к нему как к мужчине и будущему главе семейства. Теперь Тихон служит оберегом нашей семьи. Надеюсь ещё лет 60 прослужит им же))
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
Вернуться к началу
RandomCustomer
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 авг 2016, 18:54
Контактная информация:
Контактная информация пользователя RandomCustomer

Re: Свадебные приметы

Сообщение RandomCustomer » 28 авг 2016, 18:58

не верю в приметы, как по мне это бред который навязывают родители с детства ибо им навязали их родители. Я вот к примеру увидел платье своей жены до свадьбы и ничего, вот уже 5 или 6 год вместе и все хорошо :)
http://aerofotosemka.com/ - аэрофотосьемка
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Свадебные приметы

Сообщение UNCLE1911 » 28 авг 2016, 22:48

И ты ради этого откровения зарегился на форум? Аббалдеть!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Ttjlqtol
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 май 2017, 05:31

Свадебные приметы

Сообщение Ttjlqtol » 05 сен 2019, 22:32

И я так думаю, что это всё ерунда.
Мы женимся 27 августа - оказалось, что это последний день поста. Вроде как по приметам нельзя жениться. Но нам число нравится, и не представляю я свою свадьбу в другой день. Поэтому чихать мы с мужем хотели на все эти приметы
Вернуться к началу
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Свадебные приметы

Сообщение irinakotova » Сегодня, 12:31

если верить во все приметы, так не найдете даты,когда стоит жениться
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Свадьба в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя