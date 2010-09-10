Сообщение Тигра » 28 авг 2016, 08:26

Я не верила в приметы до тех пор, пока такая же как я фома-неверующая подруга всё сделала наоборот- обула босоножки на свадьбу, одевала платье через ноги, свидетелей взяли женатых, и через месяц!!! развелась. Вот и не верь в приметы после такого. Поэтому свою свадьбу я отыграла соблюдая все приметы, и даже на девичнике вручила жениху игрушечного медведя Тихона- большого и мягкого, в знак моего огромного уважения к нему как к мужчине и будущему главе семейства. Теперь Тихон служит оберегом нашей семьи. Надеюсь ещё лет 60 прослужит им же))

Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.