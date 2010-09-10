Сегодня видел ДТП....
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
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Re: Сегодня видел ДТП....
Час назад старичок кавказской национальности на машине залетел на детскую площадку во дворе дома № 9 на Вознесенской. Не знаю, на какой скорости ехал автомобиль, но в результате - он снёс !!!три!!! пролета металлического ограждения, после этого раскатал в лепёшку карусель, и остановила героя только детская горка, на которую он и заехал. Передняя часть у машины - всмятку. Сам водитель жив, видимых повреждений нет, однако выносили на носилках. Видимо ноги поломал. Хорошо - не было никого на площадке в этот момент...
А взять всё, и поделить!!!
Re: Сегодня видел ДТП....
Написано в новостях, что водителю плохо стало. Если не тормозить, то и с 40 км/час можно далеко заехать.
Re: Сегодня видел ДТП....
DS писал(а):Написано в новостях, что водителю плохо стало. Если не тормозить, то и с 40 км/час можно далеко заехать.
Возможно, конечно. Но мне показалось странным: однополосная дворовая дорога, часть которой занята припаркованными недешёвыми авто, аккурат перед которыми машина залетела на газон. То есть водитель в этот момент скорее всего машиной всё-таки управлял,поскольку траекторию выбрал наиболее оптимальную. А ещё там бордюр высокий, а у "polo" клиренс не такой уж большой. Я думаю, при заезде на бордюр, скорость по-любому должна была упасть, а он после бордюра металлическое ограждение сбил, карусель забетонированную!!! и половину горки. Странная ситуация. Я был на месте происшествия не в сам момент аварии, а минут через двадцать, но то, что я увидел, мне показалось неестественным.
А взять всё, и поделить!!!
Re: Сегодня видел ДТП....
Вчера снял у Круиза (смотреть с 20с. на выходящих из автобуса).
http://youtu.be/Ov-3usP2IKc
http://youtu.be/Ov-3usP2IKc
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Сегодня видел ДТП....
Док писал(а):Вчера снял у Круиза (смотреть с 20с. на выходящих из автобуса).
http://youtu.be/Ov-3usP2IKc
Да уж. Разбор полетов можно серьезный устроить... Один выпустил в неположенном месте, второй начал переходить не там где надо, третий летит как угорелый...
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Сегодня видел ДТП....
Да где он летит-то??? Если черт не глядя прямо под колеса шагнул (не на переходе и не на остановке даже!) - это никак не признать виной водителя.
Re: Сегодня видел ДТП....
Маршрутка едет больше разрешенных там максимально 20км/ч.
Your friend in time Emmet L.Brown
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1782
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Сегодня видел ДТП....
Сегодня в районе 3 часов ночи самосвал с открытым кузовом повредил компенсатор на теплотрассе в волчьей яме. Так в 8.15 и стоял.
Re: Сегодня видел ДТП....
Вчера вечером, у пятой школы. Фотографировал мой адвокат, говорит, что вроде одна из машин была с "мигалкой", которую после ДТП сразу сняли. Скорые помощи подъезжали.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Сегодня видел ДТП....
Говорят: ...иномарка с мигалкой (моментально сняли) от рынка на скорости влетела на встречке в Жигуль, стоящий перед зеброй, отволокла его несколько метров наискось через две полосы и ткнула в ограждение. Приехало много машин ДПС (штуки 4).
Foto by Irina Bezdelina http://vk.com/id302513299 http://mediaryazan.ru/blogosfera/308055.html
Foto by Irina Bezdelina http://vk.com/id302513299 http://mediaryazan.ru/blogosfera/308055.html
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Сегодня видел ДТП....
Теперь напишут: проблесковый маячок установил незаконно, хи, а с той работы (где можно с мигалками) уволился накануне.
http://ya62.ru/news/incidents/pyanyy_vo ... v_ryazani/
http://ya62.ru/news/incidents/pyanyy_vo ... v_ryazani/
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Сегодня видел ДТП....
Вчера на мосту через Оку опять ДТП, около 5 машин собралось.....честной люд лишний час выбирался из города...
...надеюсь никто не пострадал...
...надеюсь никто не пострадал...
Re: Сегодня видел ДТП....
Капец какой замес вчера в 17-45 на Северной окружной
девятка и мерс мл, девочка - водитель на девятке вырулила на встречку со всеми вытекающими!!!
девятка и мерс мл, девочка - водитель на девятке вырулила на встречку со всеми вытекающими!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Сегодня видел ДТП....
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Капец какой замес вчера в 17-45 на Северной окружной
девятка и мерс мл, девочка - водитель на девятке вырулила на встречку со всеми вытекающими!!!
Постоял вчера в пробке этой.
В ДТП на рязанской Северной окружной погиб водитель «девятки»
Re: Сегодня видел ДТП....
Сегодня на мосту через Оку произошло ДТП. Я так думаю из-за того, что дорога была не чищена. т.к. ехал утром в город- долбанные столбики были завалены чуть ли не на половину. Обратно возвращался -ничего не изменилось..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Сегодня видел ДТП....
Raider писал(а):Сегодня на мосту через Оку произошло ДТП. Я так думаю из-за того, что дорога была не чищена. т.к. ехал утром в город- долбанные столбики были завалены чуть ли не на половину. Обратно возвращался -ничего не изменилось..
Страшное событие. В этом ДТП погиб хороший знакомый армянин Давит, сегодня похоронили. Золотые руки были. Водитель в реанимации, второй пассажир тоже в больнице, много переломов, раздроблен тазобедренный сустав.
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