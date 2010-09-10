Сообщение BAXMYPKA » 07 авг 2015, 11:37

Час назад старичок кавказской национальности на машине залетел на детскую площадку во дворе дома № 9 на Вознесенской. Не знаю, на какой скорости ехал автомобиль, но в результате - он снёс !!!три!!! пролета металлического ограждения, после этого раскатал в лепёшку карусель, и остановила героя только детская горка, на которую он и заехал. Передняя часть у машины - всмятку. Сам водитель жив, видимых повреждений нет, однако выносили на носилках. Видимо ноги поломал. Хорошо - не было никого на площадке в этот момент...

А взять всё, и поделить!!!