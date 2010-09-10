Сегодня видел ДТП....

Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро

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BAXMYPKA
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 06:53
Откуда: Рязань

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение BAXMYPKA » 07 авг 2015, 11:37

Час назад старичок кавказской национальности на машине залетел на детскую площадку во дворе дома № 9 на Вознесенской. Не знаю, на какой скорости ехал автомобиль, но в результате - он снёс !!!три!!! пролета металлического ограждения, после этого раскатал в лепёшку карусель, и остановила героя только детская горка, на которую он и заехал. Передняя часть у машины - всмятку. Сам водитель жив, видимых повреждений нет, однако выносили на носилках. Видимо ноги поломал. Хорошо - не было никого на площадке в этот момент...
А взять всё, и поделить!!!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение DS » 07 авг 2015, 12:16

Написано в новостях, что водителю плохо стало. Если не тормозить, то и с 40 км/час можно далеко заехать.
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BAXMYPKA
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 06:53
Откуда: Рязань

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение BAXMYPKA » 09 авг 2015, 21:54

DS писал(а):Написано в новостях, что водителю плохо стало. Если не тормозить, то и с 40 км/час можно далеко заехать.

Возможно, конечно. Но мне показалось странным: однополосная дворовая дорога, часть которой занята припаркованными недешёвыми авто, аккурат перед которыми машина залетела на газон. То есть водитель в этот момент скорее всего машиной всё-таки управлял,поскольку траекторию выбрал наиболее оптимальную. А ещё там бордюр высокий, а у "polo" клиренс не такой уж большой. Я думаю, при заезде на бордюр, скорость по-любому должна была упасть, а он после бордюра металлическое ограждение сбил, карусель забетонированную!!! и половину горки. Странная ситуация. Я был на месте происшествия не в сам момент аварии, а минут через двадцать, но то, что я увидел, мне показалось неестественным.
А взять всё, и поделить!!!
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Док » 12 авг 2015, 08:47

Вчера снял у Круиза (смотреть с 20с. на выходящих из автобуса).

http://youtu.be/Ov-3usP2IKc
Your friend in time Emmet L.Brown
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Engineer » 12 авг 2015, 12:42

Док писал(а):Вчера снял у Круиза (смотреть с 20с. на выходящих из автобуса).

http://youtu.be/Ov-3usP2IKc


Да уж. Разбор полетов можно серьезный устроить... Один выпустил в неположенном месте, второй начал переходить не там где надо, третий летит как угорелый...
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение salabus » 14 авг 2015, 04:26

Да где он летит-то??? Если черт не глядя прямо под колеса шагнул (не на переходе и не на остановке даже!) - это никак не признать виной водителя.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Док » 14 авг 2015, 07:49

Маршрутка едет больше разрешенных там максимально 20км/ч.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Nick » 19 авг 2015, 09:28

Сегодня в районе 3 часов ночи самосвал с открытым кузовом повредил компенсатор на теплотрассе в волчьей яме. Так в 8.15 и стоял.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Док » 26 авг 2015, 08:16

Вчера вечером, у пятой школы. Фотографировал мой адвокат, говорит, что вроде одна из машин была с "мигалкой", которую после ДТП сразу сняли. Скорые помощи подъезжали.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Док » 26 авг 2015, 11:02

Говорят: ...иномарка с мигалкой (моментально сняли) от рынка на скорости влетела на встречке в Жигуль, стоящий перед зеброй, отволокла его несколько метров наискось через две полосы и ткнула в ограждение. Приехало много машин ДПС (штуки 4).

Изображение

Изображение

Foto by Irina Bezdelina http://vk.com/id302513299 http://mediaryazan.ru/blogosfera/308055.html
Your friend in time Emmet L.Brown
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Док » 26 авг 2015, 13:21

Теперь напишут: проблесковый маячок установил незаконно, хи, а с той работы (где можно с мигалками) уволился накануне.
http://ya62.ru/news/incidents/pyanyy_vo ... v_ryazani/
Your friend in time Emmet L.Brown
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Fly-e--r
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 09:47
Откуда: г.Рязань

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Fly-e--r » 27 авг 2015, 14:06

Вчера на мосту через Оку опять ДТП, около 5 машин собралось.....честной люд лишний час выбирался из города...
...надеюсь никто не пострадал...
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 15 сен 2015, 23:21

Капец какой замес вчера в 17-45 на Северной окружной
девятка и мерс мл, девочка - водитель на девятке вырулила на встречку со всеми вытекающими!!!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Engineer » 16 сен 2015, 12:08

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Капец какой замес вчера в 17-45 на Северной окружной
девятка и мерс мл, девочка - водитель на девятке вырулила на встречку со всеми вытекающими!!!

Постоял вчера в пробке этой.
В ДТП на рязанской Северной окружной погиб водитель «девятки»
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Raider » 19 дек 2015, 18:49

Сегодня на мосту через Оку произошло ДТП. Я так думаю из-за того, что дорога была не чищена. т.к. ехал утром в город- долбанные столбики были завалены чуть ли не на половину. Обратно возвращался -ничего не изменилось..
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IMG_0538.JPG
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Циолковский
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55

Re: Сегодня видел ДТП....

Сообщение Циолковский » 22 дек 2015, 17:29

Raider писал(а):Сегодня на мосту через Оку произошло ДТП. Я так думаю из-за того, что дорога была не чищена. т.к. ехал утром в город- долбанные столбики были завалены чуть ли не на половину. Обратно возвращался -ничего не изменилось..

Страшное событие. В этом ДТП погиб хороший знакомый армянин Давит, сегодня похоронили. Золотые руки были. Водитель в реанимации, второй пассажир тоже в больнице, много переломов, раздроблен тазобедренный сустав.
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autohitsmh
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26

Регулировка клапанов

Сообщение autohitsmh » 58 минут назад

Доброго времени суток товарищи!
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