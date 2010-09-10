Является ли препятствием ребенок?

Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить

является ли препятствием для вас, наличие ребенка у мужчины от первого брака?

да
18
41%
нет
26
59%
 
Всего голосов: 44
Аватара пользователя
Larea
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:23

Re: Является ли препятствием ребенок?

Сообщение Larea » 22 ноя 2016, 20:25

Вот именно, для настоящей любви нет преград, тем более если речь о детях...
Вернуться к началу
Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Является ли препятствием ребенок?

Сообщение Пушистик » 04 янв 2017, 01:47

нет, главное, любовь, взаимопонимание и взаимоуважение друг друга
Вернуться к началу
GenaPn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 15:15

Является ли препятствием ребенок

Сообщение GenaPn » Сегодня, 15:48

Помехой этот ребенок будет только в том случае, если вторая жена будет его таковым считать. Как можно ограничивать общение отца с ребенком?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Любовь, романтика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя