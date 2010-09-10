Является ли препятствием ребенок?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Является ли препятствием ребенок?
нет, главное, любовь, взаимопонимание и взаимоуважение друг друга
Является ли препятствием ребенок
Помехой этот ребенок будет только в том случае, если вторая жена будет его таковым считать. Как можно ограничивать общение отца с ребенком?
- Екатерина88
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 май 2017, 05:29
Re: Является ли препятствием ребенок?
Ребенок не может быть помехой, если люди любят.
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