Является ли препятствием ребенок?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Является ли препятствием ребенок?
нет, главное, любовь, взаимопонимание и взаимоуважение друг друга
Является ли препятствием ребенок
Помехой этот ребенок будет только в том случае, если вторая жена будет его таковым считать. Как можно ограничивать общение отца с ребенком?
Re: Является ли препятствием ребенок?
Наверное это преграда для многих женщин, потому как половину своего времени и финансов идет на ребенка от первого брака, а потом только на новую жену.
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