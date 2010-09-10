Является ли препятствием ребенок?

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является ли препятствием для вас, наличие ребенка у мужчины от первого брака?

да
18
41%
нет
26
59%
 
Всего голосов: 44
Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Является ли препятствием ребенок?

Сообщение Пушистик » 04 янв 2017, 01:47

нет, главное, любовь, взаимопонимание и взаимоуважение друг друга
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GenaPn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 15:15

Является ли препятствием ребенок

Сообщение GenaPn » 15 апр 2017, 15:48

Помехой этот ребенок будет только в том случае, если вторая жена будет его таковым считать. Как можно ограничивать общение отца с ребенком?
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Является ли препятствием ребенок?

Сообщение LitvinA » 14 авг 2018, 23:32

Наверное это преграда для многих женщин, потому как половину своего времени и финансов идет на ребенка от первого брака, а потом только на новую жену.
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Davidnof
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 14:20

Является ли препятствием ребенок

Сообщение Davidnof » 29 июл 2019, 20:17

невозможно говорить кто кого ценит в отношениях ? а что у некоторых мужчин есть насчет ребенков пунктик по поводу "кто АтЭц?" известный факт. видимо мужик хочет как бы уровнять жену и себя в этом вопросе.
...с Анечкой, а то прощелкает все сроки .
хотя честно вопрос тут мне кажется - хочет ли пара ребенка или нет.
именно оба , а не только женщина. условия , которые выставляет муж какие-то несерьезные , что ли. ребенок любимого человека, если сложилость так , что бессилен . принимай это . или не принимай.
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Aelyne
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вчера, 16:49

Re: Является ли препятствием ребенок?

Сообщение Aelyne » Сегодня, 14:42

Думаю что нет
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