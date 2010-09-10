Является ли препятствием ребенок?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Является ли препятствием ребенок?
нет, главное, любовь, взаимопонимание и взаимоуважение друг друга
Является ли препятствием ребенок
Помехой этот ребенок будет только в том случае, если вторая жена будет его таковым считать. Как можно ограничивать общение отца с ребенком?
Re: Является ли препятствием ребенок?
Наверное это преграда для многих женщин, потому как половину своего времени и финансов идет на ребенка от первого брака, а потом только на новую жену.
Является ли препятствием ребенок
невозможно говорить кто кого ценит в отношениях ? а что у некоторых мужчин есть насчет ребенков пунктик по поводу "кто АтЭц?" известный факт. видимо мужик хочет как бы уровнять жену и себя в этом вопросе.
...с Анечкой, а то прощелкает все сроки .
хотя честно вопрос тут мне кажется - хочет ли пара ребенка или нет.
именно оба , а не только женщина. условия , которые выставляет муж какие-то несерьезные , что ли. ребенок любимого человека, если сложилость так , что бессилен . принимай это . или не принимай.
...с Анечкой, а то прощелкает все сроки .
хотя честно вопрос тут мне кажется - хочет ли пара ребенка или нет.
именно оба , а не только женщина. условия , которые выставляет муж какие-то несерьезные , что ли. ребенок любимого человека, если сложилость так , что бессилен . принимай это . или не принимай.
Re: Является ли препятствием ребенок?
Думаю что нет
Re: Является ли препятствием ребенок?
Знаете, говорят, что сильно любишь то, во что много вклпдываешь ресурсов. Даже к своему новорожденному ребенку любовь появляется не сразу, особенно, если ребенок первый. Ребенок - не препятствие для ответственной и зрелой личности. И не важно, мужчина это или женщина.
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