Сообщение Davidnof » 29 июл 2019, 20:17

невозможно говорить кто кого ценит в отношениях ? а что у некоторых мужчин есть насчет ребенков пунктик по поводу "кто АтЭц?" известный факт. видимо мужик хочет как бы уровнять жену и себя в этом вопросе.

...с Анечкой, а то прощелкает все сроки .

хотя честно вопрос тут мне кажется - хочет ли пара ребенка или нет.

именно оба , а не только женщина. условия , которые выставляет муж какие-то несерьезные , что ли. ребенок любимого человека, если сложилость так , что бессилен . принимай это . или не принимай.