Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Просто,во всём этом обсуждении звучит, какая-то беспомощность. Не главное, кто и куда напишет, главное действовать, к чему и прозвучал мой призыв начинать решать поставленную проблему.
Ваш призыв был обратиться к Вам с письменным обращением. А проблему Вы обещали решить.
Единственно, в любом деле должен быть ведущий
То есть у Вас в Совете их не хватает (вообще там много народу-то?). Тогда честно признайтесь и не говорите что все решите...
- вот Вы и возьмитесь за организацию этого процесса по данной теме,
Вы считаете, у меня других забот нет?
если она Вас действительно беспокоит до глубины души.
Беспокоит или нет - вопрос другой. Первый вопрос - решится или нет. Вот тут я не верю. Никогда и во веки веков.
от общественных объединений они воспринимаются чиновниками несколько иначе
Так я и говорю - напишите, так нет, Вы хотите чтоб Вам написали... Зачем? Ведь его все-равно "пошлют". Напишите сразу Вы. Общественная организация, я имею в виду.
требуется поддержка, т.е. непосредственное, и Ваше в том числе, участие соратников.
Так и скажите - нужны люди, не справляемся, ни хрена не решается, потому что в Совете два человека всего, приходите и займитесь старицей от имени Совета. Все ясно и понятно. Зачем вешать лапшу про "все решим", а потом разводить бюрократию в надежде что "само рассосется"? Такое впечатление создается, Вы уж извините. Иначе я все-таки не понимаю, зачем Вам письменное обращение кого-то к Вам по поводу дела, которое Вы хотите решить.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 18 мар 2010, 21:45
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
1d2f3h писал(а):Сегодня был там , так те кто отгородил пляж ,теперь еще круче сделали , перерыли подъезд к старице , вообще не подъехать и с трудом можно подойти. ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ хапнули пляж и теперь решили и все старицу закрыть для людей.
так все же можно ли проити пешком к пляжу искупаться? с Соснового Бора народ любил приходить -они то могут прийти?
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Serega2010 писал(а):1d2f3h писал(а):Сегодня был там , так те кто отгородил пляж ,теперь еще круче сделали , перерыли подъезд к старице , вообще не подъехать и с трудом можно подойти. ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ хапнули пляж и теперь решили и все старицу закрыть для людей.
так все же можно ли проити пешком к пляжу искупаться? с Соснового Бора народ любил приходить -они то могут прийти?
А они что особые , там теперь частная территория и к пляжу не подойти.
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
pri Вы считаете, у меня других забот нет?
С этого и надо было начинать...
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Если проблема не остыла, звонините мне, т. 89105738912 Плесовских Николай Андреевич - пресдседатель Совета, РРСЭОД"В защиту Мещеры"
кто ведёт эту тему, обращается с письменным обращением к нам в Совет,
- вот Вы и возьмитесь за организацию этого процесса по данной теме,
С этого и надо было начинать...
Это все Ваши слова.
Если непонятно - объясню:
Сначала Вы заявляете, что можете решить любые вопросы, потом требуете письменного обращения, затем предлагаете МНЕ заняться этой проблемой, а после моего отказа встаете в позу обиженного и брезгливо показываете на меня пальцем.
Не можете решить - помалкивайте, а не ищите виноватых в Ваших неудачах.
Извините, но мое мнение о Вас пошатнулось.
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Пускай строят, семнадцатый год уж не за горами
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Coach писал(а):Пускай строят, семнадцатый год уж не за горами
Это врятли , а в сторону старицы где их дома шлагбаум поставили прямо у асф. дороги , чтоб никто и близко к речке не подъезжал .Такими темпами скоро о старице можно забыть , со стороны Агропустани ,бочаровы быкуют типо все луга и поля их (хапнули в холяву ,когда во власти терлись) , здесь хрены непонятные забор поставили.Это все говорит о слабой власти , хотя мож они и за забором парятся на пляже , лишив сотни людей доступа к нему.
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Так оно и есть в России, а если бы и наказали то случайного человека, который заготавливал всего лишь черенок для лопаты!
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Тему подниму , в прокуратуру не кто идти не хочет ибо данные заявителя сразу сольют и начнутся звонки. Я не боюсь время нет писать прок. , и твари меня бояться должны , это чисто так для инф.могут мне в личку отписать если не жим жим оч...
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
1d2f3h писал(а):в прокуратуру не кто идти не хочет
На подначку слабО, тебе надо - сам иди.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Док писал(а):1d2f3h писал(а):в прокуратуру не кто идти не хочет
На подначку слабО, тебе надо - сам иди.
К чему тут пукнул .
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
1d2f3h писал(а): Я не боюсь время нет писать прок.
Написать письмо много времени не надо.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
ZZ писал(а):1d2f3h писал(а): Я не боюсь время нет писать прок.
Написать письмо много времени не надо.
Анонимки не принимают ,надо лично приезжать и ждать пока примут в природ.охр. прокуратуру .
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Хотите кто попробовать вот тел. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Рязанской области
Город: Рязань
Адрес: Московское шоссе, д. 12
Телефон: 358742 Вот 2-ой прокуратура .природоохранная 347136. Все валят друг на друга и больше не каких движух.
Город: Рязань
Адрес: Московское шоссе, д. 12
Телефон: 358742 Вот 2-ой прокуратура .природоохранная 347136. Все валят друг на друга и больше не каких движух.
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
«Важно, чтобы был обеспечен свободный доступ к местам отдыха, спуски к реке Старица, лесные дороги, – добавил врио рязанского губернатора." Зато остальное всё продадим...
Быдло ведь для чего в Солотчу едет? Чтобы послоняться по лесным дорогам и спуститься на заросший, заболоченный берег Старицы, где и отдохнуть на оборудованном городском пляжном пятачке.
А весь заповедный лес надо "по просьбам трудящихся" - в собственность!
Быдло ведь для чего в Солотчу едет? Чтобы послоняться по лесным дорогам и спуститься на заросший, заболоченный берег Старицы, где и отдохнуть на оборудованном городском пляжном пятачке.
А весь заповедный лес надо "по просьбам трудящихся" - в собственность!
"Кошки в М5 Молл" - это реальность!
Re: Кто захватил берег Старицы в Солотче..
Власть обратила на это безобразие внимание , забор часть переставили ,теперь хоть к воде можно подойти и тер. теперь открыта , убрали ворота. Спасибо , кто повлиял на ситуацию .
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 16:12
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