Сообщение pri » 30 июн 2012, 01:31

Просто,во всём этом обсуждении звучит, какая-то беспомощность. Не главное, кто и куда напишет, главное действовать, к чему и прозвучал мой призыв начинать решать поставленную проблему.

Единственно, в любом деле должен быть ведущий

- вот Вы и возьмитесь за организацию этого процесса по данной теме,

если она Вас действительно беспокоит до глубины души.

от общественных объединений они воспринимаются чиновниками несколько иначе

требуется поддержка, т.е. непосредственное, и Ваше в том числе, участие соратников.

Ваш призыв был обратиться к Вам с письменным обращением. А проблему Вы обещали решить.То есть у Вас в Совете их не хватает (вообще там много народу-то?). Тогда честно признайтесь и не говорите что все решите...Вы считаете, у меня других забот нет?Беспокоит или нет - вопрос другой. Первый вопрос - решится или нет. Вот тут я не верю. Никогда и во веки веков.Так я и говорю - напишите, так нет, Вы хотите чтоб Вам написали... Зачем? Ведь его все-равно "пошлют". Напишите сразу Вы. Общественная организация, я имею в виду.Так и скажите - нужны люди, не справляемся, ни хрена не решается, потому что в Совете два человека всего, приходите и займитесь старицей от имени Совета. Все ясно и понятно. Зачем вешать лапшу про "все решим", а потом разводить бюрократию в надежде что "само рассосется"? Такое впечатление создается, Вы уж извините. Иначе я все-таки не понимаю, зачем Вам письменное обращение кого-то к Вам по поводу дела, которое Вы хотите решить.