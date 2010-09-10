Сообщение 108 » 24 сен 2010, 22:41

Паразиты - это грибки, вирусы, простейшие, глисты всех мастей и всякие разные бяки, что живут внутри человека. В Интернете много информации о том, что 90% населения ими заражено, много видеороликов, где показывают, что обнаруживают внутри человека во время операций. Только наша доблестная медицина все отвергает, делает анализы дедовскими методами, ничего в анализах не обнаруживает. На мой вопрос "можно ли сделать компьютерную диагностику и прийти к ним с результатом" врач сказала, что компьютерную диагностику проводят "непорядочные" специалисты и она этим результатам не верит. Может все-таки есть в Рязани специалисты-паразитологи, идущие в ногу со временем и владеющие информацией о диагностике и методах лечения паразитов?