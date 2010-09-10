Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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108
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 14:53

Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение 108 » 24 сен 2010, 15:03

Земляки, подскажите плз, где в Рязани можно пройти квалифицированное обследование на паразитов.
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение Костен » 24 сен 2010, 22:25

Что вы подразумеваете под "паразитами"? Вшей?
Каждому своё
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108
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 14:53

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение 108 » 24 сен 2010, 22:41

Паразиты - это грибки, вирусы, простейшие, глисты всех мастей и всякие разные бяки, что живут внутри человека. В Интернете много информации о том, что 90% населения ими заражено, много видеороликов, где показывают, что обнаруживают внутри человека во время операций. Только наша доблестная медицина все отвергает, делает анализы дедовскими методами, ничего в анализах не обнаруживает. На мой вопрос "можно ли сделать компьютерную диагностику и прийти к ним с результатом" врач сказала, что компьютерную диагностику проводят "непорядочные" специалисты и она этим результатам не верит. Может все-таки есть в Рязани специалисты-паразитологи, идущие в ногу со временем и владеющие информацией о диагностике и методах лечения паразитов?
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение Костен » 25 сен 2010, 13:53

Паразитологию изучают специалисты по инфекционным болезням. Они же, при необходимости и проводят диагностику. Обратитесь на кафедру инфекционных болезней в Семашко.
Каждому своё
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alinochka-1
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 май 2016, 23:52

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение alinochka-1 » 28 ноя 2017, 17:09

108 писал(а):Земляки, подскажите плз, где в Рязани можно пройти квалифицированное обследование на паразитов.


Тут можно поискать паразитолога или инфекциониста (клиники)
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение inna8585v » 04 окт 2018, 17:56

Привет. Конечно можно по пробовать препарат Фильтрум. Обычно его применяют при отравлении лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами а также при лечении сальмонеллеза, дизентерии. Более подробно можно узнать здесь: http://aboutbody.ru/filtrum-instruktsiy ... imeneniyu/
А еще лучше обратиться к специалисту.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение sasha@vera » 16 ноя 2018, 12:12

Лечиться можно и в простой больнице, только вряд ли там есть возможность сделать анализ toxoplasmos-and-pregnancy.ru/analiz-na-toxoplasma-gondii.html на антитела к toxoplasma gondii, получить потом достоверный результат - отрицательный или положительный при лабораторной диагностики.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение Antyan » 08 янв 2019, 22:38

как вариант можно просто обратиться в поликлинику и сдать анализ кала, соскоб и кровь!
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:08

Всем привет. Может немного не по теме. Но дело в том на кухне появились тараканы. Не знал , что делать. Пока один знакомый не посоветовал обратится сюда: https://sanitarmoskva.ru/services/unichtozhenie-tarakanov . Ребята приехали быстро, сделали дезинсекцию. И после этого тараканы пропали. Кстати и не дорого.
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