Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Земляки, подскажите плз, где в Рязани можно пройти квалифицированное обследование на паразитов.
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Что вы подразумеваете под "паразитами"? Вшей?
Каждому своё
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Паразиты - это грибки, вирусы, простейшие, глисты всех мастей и всякие разные бяки, что живут внутри человека. В Интернете много информации о том, что 90% населения ими заражено, много видеороликов, где показывают, что обнаруживают внутри человека во время операций. Только наша доблестная медицина все отвергает, делает анализы дедовскими методами, ничего в анализах не обнаруживает. На мой вопрос "можно ли сделать компьютерную диагностику и прийти к ним с результатом" врач сказала, что компьютерную диагностику проводят "непорядочные" специалисты и она этим результатам не верит. Может все-таки есть в Рязани специалисты-паразитологи, идущие в ногу со временем и владеющие информацией о диагностике и методах лечения паразитов?
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Паразитологию изучают специалисты по инфекционным болезням. Они же, при необходимости и проводят диагностику. Обратитесь на кафедру инфекционных болезней в Семашко.
Каждому своё
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 май 2016, 23:52
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
108 писал(а):Земляки, подскажите плз, где в Рязани можно пройти квалифицированное обследование на паразитов.
Тут можно поискать паразитолога или инфекциониста (клиники)
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Привет. Конечно можно по пробовать препарат Фильтрум. Обычно его применяют при отравлении лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и другими ядами а также при лечении сальмонеллеза, дизентерии. Более подробно можно узнать здесь: http://aboutbody.ru/filtrum-instruktsiy ... imeneniyu/
А еще лучше обратиться к специалисту.
А еще лучше обратиться к специалисту.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Лечиться можно и в простой больнице, только вряд ли там есть возможность сделать анализ toxoplasmos-and-pregnancy.ru/analiz-na-toxoplasma-gondii.html на антитела к toxoplasma gondii, получить потом достоверный результат - отрицательный или положительный при лабораторной диагностики.
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
как вариант можно просто обратиться в поликлинику и сдать анализ кала, соскоб и кровь!
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
Всем привет. Может немного не по теме. Но дело в том на кухне появились тараканы. Не знал , что делать. Пока один знакомый не посоветовал обратится сюда: https://sanitarmoskva.ru/services/unichtozhenie-tarakanov . Ребята приехали быстро, сделали дезинсекцию. И после этого тараканы пропали. Кстати и не дорого.
Re: Паразиты!Где обследоваться?Чем лечиться?
А еще, не забывайте что лекарственные препараты для таких недугов, не самым лучшим способом будут сказывать на вашем самочувствии. После курса лечения, обязательно пропейте сорбенты которые используются при пищевом отравлении . Они помогут быстро вывести вредные вещества из организма
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