Сообщение Семизарова Галина » 28 янв 2007, 15:27

Ну вобщем, это опять я. Рассказываю, что дальше было : расстались мы и со второй учительницей. ( ну тут объективные причины - здоровье, вернее его отсутствие ) Три недели нас обещаниями кормили - а уроки ЛОГОПЕД проводила ( и всё по той же заумной программе ) Чего там деточки понаучили уже третья учительница расхлёбывала - только что в голос от них не плакала. Слава, Богу, хоть учебники поменяли.

Но результат всё равно плачевный - ребенок в школу ходит из под палки. Ничего плохого про эту учительницу сказать не могу - но ведь она у них ЧЕТВЕРТАЯ ( ежели с логопедом считать ) - и это за полтора года учёбы. И то, что в начале года упущено, уже не восстановишь.

Пытаемся, конечно, эти пробелы латать - но ей Богу, лучше уголь грузить, чем с младшими школьниками заниматься ! Это старшим можно про ответственность и грядущее образование говорить, а мелкие только воют.

Ну не хочет она взрослой становиться - значит и учиться ни к чему !

Так что промахнулись мы со школой по полной программе - и долго ещё будем эту промашку расхлёбывать.

Репетиторов искать ? Так ведь тоже надо знать - кому ребенка можно отдать, а кому не нужно. ( Ну и материально это не всегда возможно )

Может, подскажет кто - где хорошие-то водятся ? Чтобы ни времени, ни денег зря не терять...