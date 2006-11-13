Школьные проблемы
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Я не понял, вопрос ли это или нет, тем не менее, вы можете получить заниженный показатель от школьника - нужно стараться подходить к вопросу не с одной стороны, что бы получить картину, а не "плоскостной срез". Более того, многое зависит от вашей психоподготовки и умении вести переговоры. Рыба, она знаете, гниет с головы...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 13 июн 2006, 08:07
- Откуда: Рязань
Ну вобщем, это опять я. Рассказываю, что дальше было : расстались мы и со второй учительницей. ( ну тут объективные причины - здоровье, вернее его отсутствие ) Три недели нас обещаниями кормили - а уроки ЛОГОПЕД проводила ( и всё по той же заумной программе ) Чего там деточки понаучили уже третья учительница расхлёбывала - только что в голос от них не плакала. Слава, Богу, хоть учебники поменяли.
Но результат всё равно плачевный - ребенок в школу ходит из под палки. Ничего плохого про эту учительницу сказать не могу - но ведь она у них ЧЕТВЕРТАЯ ( ежели с логопедом считать ) - и это за полтора года учёбы. И то, что в начале года упущено, уже не восстановишь.
Пытаемся, конечно, эти пробелы латать - но ей Богу, лучше уголь грузить, чем с младшими школьниками заниматься ! Это старшим можно про ответственность и грядущее образование говорить, а мелкие только воют.
Ну не хочет она взрослой становиться - значит и учиться ни к чему !
Так что промахнулись мы со школой по полной программе - и долго ещё будем эту промашку расхлёбывать.
Репетиторов искать ? Так ведь тоже надо знать - кому ребенка можно отдать, а кому не нужно. ( Ну и материально это не всегда возможно )
Может, подскажет кто - где хорошие-то водятся ? Чтобы ни времени, ни денег зря не терять...
Но результат всё равно плачевный - ребенок в школу ходит из под палки. Ничего плохого про эту учительницу сказать не могу - но ведь она у них ЧЕТВЕРТАЯ ( ежели с логопедом считать ) - и это за полтора года учёбы. И то, что в начале года упущено, уже не восстановишь.
Пытаемся, конечно, эти пробелы латать - но ей Богу, лучше уголь грузить, чем с младшими школьниками заниматься ! Это старшим можно про ответственность и грядущее образование говорить, а мелкие только воют.
Ну не хочет она взрослой становиться - значит и учиться ни к чему !
Так что промахнулись мы со школой по полной программе - и долго ещё будем эту промашку расхлёбывать.
Репетиторов искать ? Так ведь тоже надо знать - кому ребенка можно отдать, а кому не нужно. ( Ну и материально это не всегда возможно )
Может, подскажет кто - где хорошие-то водятся ? Чтобы ни времени, ни денег зря не терять...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 29 янв 2007, 19:42
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Уважаемая Галина!
Вариантов - множество.
Это и семейное образование, и экстернат, и...
А еще есть "Школа-парк", "Город как школа", дистанционное обучение...
По любой форме готов проконсультировать.
В конце концов, звоните, посмотрим, что за ребенок. Информацию обо мне можно узнать у Алексея Хмелева.
А еще я собираюсь запустить свой образовательно-информационный проект. Следите за рекламой.
Вариантов - множество.
Это и семейное образование, и экстернат, и...
А еще есть "Школа-парк", "Город как школа", дистанционное обучение...
По любой форме готов проконсультировать.
В конце концов, звоните, посмотрим, что за ребенок. Информацию обо мне можно узнать у Алексея Хмелева.
А еще я собираюсь запустить свой образовательно-информационный проект. Следите за рекламой.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 13 июн 2006, 08:07
- Откуда: Рязань
Привет, Алексей ! Думаю, что отложим пока решение моих проблем до "Лимона" - у меня сейчас с ним дел не в проворот ( заодно глянешь на мою деточку в "неформальной" обстановке - вместе едем )
А что касается "поисков виноватых" - как меня тут упрекнули - так я не виноватых ищу ( сама, как говорится дура, что на обещания златых гор купилась ), а варианты того, как можно из этой грустной ситуации выйти, причём с минимальными потерями.
А что касается "поисков виноватых" - как меня тут упрекнули - так я не виноватых ищу ( сама, как говорится дура, что на обещания златых гор купилась ), а варианты того, как можно из этой грустной ситуации выйти, причём с минимальными потерями.
Re: Школьные проблемы
Наши школьные трудности начались в седьмом классе. Когда лень побеждала желание учиться нам приходилось заказывать контрольные работы и решение задач здесь: https://author24.ru/ . Получали готовые работы быстро и по доступной цене. В итоге сын решил сам выполнять все задания, а деньги которые мы платили на Автор24 забирать себе. Вот так мы побороли лень и привили ребенку желание еще и зарабатывать.
Re: Школьные проблемы
Ничего себе. Мне такое даже в голову не пришло. Нужно своей дочери предложить такой вариант. Ничего не могу с ней сделать, особенно она любит пользоваться " Готовое задание".
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