Школьные проблемы

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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vadim
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 ноя 2006, 16:43

Сообщение vadim » 13 ноя 2006, 11:06

Я не понял, вопрос ли это или нет, тем не менее, вы можете получить заниженный показатель от школьника - нужно стараться подходить к вопросу не с одной стороны, что бы получить картину, а не "плоскостной срез". Более того, многое зависит от вашей психоподготовки и умении вести переговоры. Рыба, она знаете, гниет с головы...
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dusak
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 янв 2007, 00:07

Сообщение dusak » 17 янв 2007, 10:31

Извените. Я гость. А 19 школа это школа с облегчёным обучением, т.е. спец школа?
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Paxan666
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 15 ноя 2006, 20:36
Откуда: г.Воронеж

Сообщение Paxan666 » 20 янв 2007, 15:17

19 школа по моему обычная школа,это 23-я кажется для "даунов"
Бантики, шортики, звездочки в ряд:
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый булку жует:
Завтра он новый отряд приведет.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Сообщение Engineer » 25 янв 2007, 11:35

это 23-я кажется для "даунов"

Сказал так сказал... Вежливость так и прет.
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Paxan666
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 15 ноя 2006, 20:36
Откуда: г.Воронеж

Сообщение Paxan666 » 25 янв 2007, 18:51

Сказал так сказал... Вежливость так и прет.

а,извини,я не знал что ты там учился... :lol: :lol: :lol:
Бантики, шортики, звездочки в ряд:

Трамвай переехал отряд октябрят.

Рядом вожатый булку жует:

Завтра он новый отряд приведет.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Сообщение Engineer » 25 янв 2007, 18:55

а,извини,я не знал что ты там учился...

Да нет. Я учился не в Рязани, так что про школы ничего не знаю. Просто думаю, тем кто там учился или родителям тех детей было бы обидно это слышать...
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dusak
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 янв 2007, 00:07

Сообщение dusak » 28 янв 2007, 13:54

Paxan666 писал(а):19 школа по моему обычная школа,это 23-я кажется для "даунов"

Спасибо. А кроме 23 школы, есть ещё спецшколы?
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Семизарова Галина
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 13 июн 2006, 08:07
Откуда: Рязань

Сообщение Семизарова Галина » 28 янв 2007, 15:27

Ну вобщем, это опять я. Рассказываю, что дальше было : расстались мы и со второй учительницей. ( ну тут объективные причины - здоровье, вернее его отсутствие ) Три недели нас обещаниями кормили - а уроки ЛОГОПЕД проводила ( и всё по той же заумной программе ) Чего там деточки понаучили уже третья учительница расхлёбывала - только что в голос от них не плакала. Слава, Богу, хоть учебники поменяли.
Но результат всё равно плачевный - ребенок в школу ходит из под палки. Ничего плохого про эту учительницу сказать не могу - но ведь она у них ЧЕТВЕРТАЯ ( ежели с логопедом считать ) - и это за полтора года учёбы. И то, что в начале года упущено, уже не восстановишь.
Пытаемся, конечно, эти пробелы латать - но ей Богу, лучше уголь грузить, чем с младшими школьниками заниматься ! Это старшим можно про ответственность и грядущее образование говорить, а мелкие только воют.
Ну не хочет она взрослой становиться - значит и учиться ни к чему !
Так что промахнулись мы со школой по полной программе - и долго ещё будем эту промашку расхлёбывать.
Репетиторов искать ? Так ведь тоже надо знать - кому ребенка можно отдать, а кому не нужно. ( Ну и материально это не всегда возможно )
Может, подскажет кто - где хорошие-то водятся ? Чтобы ни времени, ни денег зря не терять...
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vadim
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 ноя 2006, 16:43

Сообщение vadim » 29 янв 2007, 12:15

Попытка женщины найти виноватых всегда умиляет. Отдавайте в школу и хватит заниматься ерундой, после школы - отправляйте ребенка на ПМЖ через учебу за кордон - это лучше чем сейчас платить всяким репетиторам.
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Константин Кочетков
Гость RZN.info
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 19:42
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Константин Кочетков

Сообщение Константин Кочетков » 29 янв 2007, 19:50

Уважаемая Галина!
Вариантов - множество.
Это и семейное образование, и экстернат, и...
А еще есть "Школа-парк", "Город как школа", дистанционное обучение...
По любой форме готов проконсультировать.
В конце концов, звоните, посмотрим, что за ребенок. Информацию обо мне можно узнать у Алексея Хмелева.
А еще я собираюсь запустить свой образовательно-информационный проект. Следите за рекламой.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Сообщение Zayec » 29 янв 2007, 22:57

Костя, привет. А я думал, что ты с образованием завязал.
Галина, позвони, я вас состыкую. Или возможно встретимся на "Зимнем лимоне"
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Семизарова Галина
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 13 июн 2006, 08:07
Откуда: Рязань

Сообщение Семизарова Галина » 30 янв 2007, 00:21

Привет, Алексей ! Думаю, что отложим пока решение моих проблем до "Лимона" - у меня сейчас с ним дел не в проворот ( заодно глянешь на мою деточку в "неформальной" обстановке - вместе едем )
А что касается "поисков виноватых" - как меня тут упрекнули - так я не виноватых ищу ( сама, как говорится дура, что на обещания златых гор купилась ), а варианты того, как можно из этой грустной ситуации выйти, причём с минимальными потерями.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Школьные проблемы

Сообщение Буцефалия » 14 фев 2019, 19:52

Наши школьные трудности начались в седьмом классе. Когда лень побеждала желание учиться нам приходилось заказывать контрольные работы и решение задач здесь: https://author24.ru/ . Получали готовые работы быстро и по доступной цене. В итоге сын решил сам выполнять все задания, а деньги которые мы платили на Автор24 забирать себе. Вот так мы побороли лень и привили ребенку желание еще и зарабатывать.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 12:54

Re: Школьные проблемы

Сообщение РусланР » Сегодня, 14:28

Ничего себе. Мне такое даже в голову не пришло. Нужно своей дочери предложить такой вариант. Ничего не могу с ней сделать, особенно она любит пользоваться " Готовое задание".
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