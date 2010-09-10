А я сегодня видел случай
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Re: А я сегодня видел случай
Я окромя своей, ничего стараюсь не употреблять. Это Глен любит жидкие валюты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: А я сегодня видел случай
глен писал(а):
PANERAI плохие часы?
Это ответ?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А я сегодня видел случай
Шварц писал(а):глен писал(а):
PANERAI плохие часы?
Это ответ?
ответ конечно... разве неправильный? хотя коль скоропортящихся часов не будет...
чо пить то будем?
Re: А я сегодня видел случай
глен писал(а):Шварц писал(а):глен писал(а):
PANERAI плохие часы?
Это ответ?
ответ конечно... разве неправильный? хотя коль скоропортящихся часов не будет...
чо пить то будем?
Ну, я могу засчитать... хотя ответ не полный Дополнишь, если не сложно?
В личку отпишусь, что где и как, ок?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А я сегодня видел случай
Шварц писал(а):Ну, я могу засчитать... хотя ответ не полный Дополнишь, если не сложно?
В личку отпишусь, что где и как, ок?
не дополню...я такую наклейку виде ужо, когда нырял ещё у какого-то чела столичного...
ну а дальше всё просто- дайверская наклейка- и Шварц часовщик ... две минуты в гугле- и бренд найден
Re: А я сегодня видел случай
глен писал(а):не дополню...я такую наклейку виде ужо, когда нырял ещё у какого-то чела столичного...
ну а дальше всё просто- дайверская наклейка- и Шварц часовщик ... две минуты в гугле- и бренд найден
Вот победитель!!! Та-дам! Оборудование для ныряльщиков, бренд с интереснейшей историей
Расскажу в любимой теме...
Re: А я сегодня видел случай
Хмурое утро... Паркинг у ТЦ "Премьер"... А вид отличный! Девушка и мерин
Прямо...
Прямо...
И пусть говорят, я снежная,
А я нежная, я нежная,
Пусть говорят - холодная,
А я модная и свободная...
Re: А я сегодня видел случай
Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем очень бодро проследовала по ул. Павлова и немного не доезжая до заправки сделала весьма живописную остановку в заборе из красного кирпича обнажив всем желающим устройство двигателя и сопутствующих систем. Все к счастью живы.
Граждане, будьте осторожны, лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование.
Граждане, будьте осторожны, лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: А я сегодня видел случай
А что?! У нас дороги появились?hardbone писал(а):лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: А я сегодня видел случай
hardbone писал(а):Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем ...
Это он наверное перед учениками решил полихачить. Там же автошкола на автошколе и сплошные буковки "У" на задних стеклах
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: А я сегодня видел случай
hardbone писал(а):Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем очень бодро проследовала по ул. Павлова и немного не доезжая до заправки сделала весьма живописную остановку в заборе из красного кирпича...
Около 17 часов на М-5 между Высоким и Зеленинскими Двориками по направлению к Рязани видел, как чОткая чёрная Приора совершала обгон по встречке, пересекая двойную сплошную. Поток машин в обоих направлениях был достаточно плотным - так что летают, ещё как
Re: А я сегодня видел случай
Минут 30 назад видел неопознанное транспорное средство типа "Пионерки" приехавшие по узкой ЖД в п. Болонь. Трое человек прорвались на чем-то, двигатель по звуку похож на скутеровский.
Третий раз за всё платит!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: Сегодня, 17:45
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