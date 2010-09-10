А я сегодня видел случай
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Re: А я сегодня видел случай
Я окромя своей, ничего стараюсь не употреблять. Это Глен любит жидкие валюты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: А я сегодня видел случай
глен писал(а):
PANERAI плохие часы?
Это ответ?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3199
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А я сегодня видел случай
Шварц писал(а):глен писал(а):
PANERAI плохие часы?
Это ответ?
ответ конечно... разве неправильный? хотя коль скоропортящихся часов не будет...
чо пить то будем?
Re: А я сегодня видел случай
глен писал(а):Шварц писал(а):глен писал(а):
PANERAI плохие часы?
Это ответ?
ответ конечно... разве неправильный? хотя коль скоропортящихся часов не будет...
чо пить то будем?
Ну, я могу засчитать... хотя ответ не полный Дополнишь, если не сложно?
В личку отпишусь, что где и как, ок?
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3199
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: А я сегодня видел случай
Шварц писал(а):Ну, я могу засчитать... хотя ответ не полный Дополнишь, если не сложно?
В личку отпишусь, что где и как, ок?
не дополню...я такую наклейку виде ужо, когда нырял ещё у какого-то чела столичного...
ну а дальше всё просто- дайверская наклейка- и Шварц часовщик ... две минуты в гугле- и бренд найден
Re: А я сегодня видел случай
глен писал(а):не дополню...я такую наклейку виде ужо, когда нырял ещё у какого-то чела столичного...
ну а дальше всё просто- дайверская наклейка- и Шварц часовщик ... две минуты в гугле- и бренд найден
Вот победитель!!! Та-дам! Оборудование для ныряльщиков, бренд с интереснейшей историей
Расскажу в любимой теме...
Re: А я сегодня видел случай
Хмурое утро... Паркинг у ТЦ "Премьер"... А вид отличный! Девушка и мерин
Прямо...
Прямо...
И пусть говорят, я снежная,
А я нежная, я нежная,
Пусть говорят - холодная,
А я модная и свободная...
Re: А я сегодня видел случай
Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем очень бодро проследовала по ул. Павлова и немного не доезжая до заправки сделала весьма живописную остановку в заборе из красного кирпича обнажив всем желающим устройство двигателя и сопутствующих систем. Все к счастью живы.
Граждане, будьте осторожны, лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование.
Граждане, будьте осторожны, лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: А я сегодня видел случай
А что?! У нас дороги появились?hardbone писал(а):лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3367
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: А я сегодня видел случай
hardbone писал(а):Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем ...
Это он наверное перед учениками решил полихачить. Там же автошкола на автошколе и сплошные буковки "У" на задних стеклах
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: А я сегодня видел случай
hardbone писал(а):Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем очень бодро проследовала по ул. Павлова и немного не доезжая до заправки сделала весьма живописную остановку в заборе из красного кирпича...
Около 17 часов на М-5 между Высоким и Зеленинскими Двориками по направлению к Рязани видел, как чОткая чёрная Приора совершала обгон по встречке, пересекая двойную сплошную. Поток машин в обоих направлениях был достаточно плотным - так что летают, ещё как
Re: А я сегодня видел случай
Минут 30 назад видел неопознанное транспорное средство типа "Пионерки" приехавшие по узкой ЖД в п. Болонь. Трое человек прорвались на чем-то, двигатель по звуку похож на скутеровский.
Третий раз за всё платит!
Re: А я сегодня видел случай
Видел как боб кет тащил Волгу с Куйбышевки на Яблочкова.
Третий раз за всё платит!
Re: А я сегодня видел случай
Видел,как бросили провод к машине из квартиры. Прогрели,вынесли аккумулятор,установили под капот и уехали. Без проблем.
Re: А я сегодня видел случай
ivanes писал(а):Видел,как бросили провод к машине из квартиры. Прогрели,вынесли аккумулятор,установили под капот и уехали. Без проблем.
Дедушка... какой интересный случай Признаюсь, вам нет равных по части пересказа увиденного!
Все происходило именно в этом порядке?
Жаль, что вашим соседям не хватило длины провода, чтобы сразу уехать без проблем
Re: А я сегодня видел случай
Только один водила додумался до этого. Остальные как заводили машины? Мороз был минус 27 град.
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Каталог дисков
Стальные диски
Самые распространенные колесные диски – это штампованные стальные модели. Они наиболее просты и недороги в изготовлении, поэтому ими часто оснащаются автомобили в заводской комплектации.
Эти диски состоят из центральной части, получаемой методом штамповки и обода, изготавливаемого прокатным способом. Обе детали соединяются сваркой. Все части достаточно массивны, что увеличивает неподрессоренные массы и потому негативно сказывается на управляемости и комфорте.
При этом сталь обладает определенной упругостью и потому способна частично гасить удары и толчки, меньше передавая их на подвеску. При сильном ударе деформируемый диск может защитить ходовую часть, После чего его зачастую можно отремонтировать. Поэтому штампованные диски часто используют на серьезных внедорожниках.
Легкосплавные модели
Отдельная разновидность легкосплавных колес – составные диски . Они состоят из двух или трех элементов: центрального диска и обода, который иногда собирается из двух деталей. Составные части скрепляются между собой несколькими десятками прочных, как правило титановых, болтов.
Такая технология позволяет инженерам и дизайнерам экспериментировать с формой и конструкцией. Например, сочетать кованый обод с магазин диски недорого литым центром сложной фигурной формы. Или одновременно использовать хромовые и матовые элементы. Составные диски стоят весьма дорого. но зато магазин диски недорого они ремонтопригодны, поскольку поврежденную часть можно заменить.
Диски со спицами
Как экзотику можно назвать редко встречающиеся спицованные диски . состоящие из ступицы и обода, соединяемых 50-100 спицами. Выглядят такие колеса очень эффектно, поэтому они нередко применяются на выставочных, тюнинговых и винтажных автомобилях. Конструкция со спицами недостаточно жесткая и не рассчитана на большой крутящий момент и экстремальные перегрузки, поэтому применение подобных дисков весьма ограничено.
Перед тем как купить диск на авто, уточните его типоразмеры. Наиболее ходовые диаметры: R14. R15. R16. R17. R18 .
Ширина диска измеряется в дюймах, например, 6,5. Также важно осуществить подбор по количеству болтов (гаек) и вылету – расстоянию от прижимной поверхности ступицы до середины ширины диска.
В интернет-магазине "4 точки" осуществляется продажа автомобильных дисков самых популярных брендов, в числе которых:
Они подходят практически на все массовые и премиальные марки автомобилей:
от KIA, Hyndai, Ford, Peugeot, Renault, Toyota
до Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche.
магазин диски недорого
Каталог дисков
Стальные диски
Самые распространенные колесные диски – это штампованные стальные модели. Они наиболее просты и недороги в изготовлении, поэтому ими часто оснащаются автомобили в заводской комплектации.
Эти диски состоят из центральной части, получаемой методом штамповки и обода, изготавливаемого прокатным способом. Обе детали соединяются сваркой. Все части достаточно массивны, что увеличивает неподрессоренные массы и потому негативно сказывается на управляемости и комфорте.
При этом сталь обладает определенной упругостью и потому способна частично гасить удары и толчки, меньше передавая их на подвеску. При сильном ударе деформируемый диск может защитить ходовую часть, После чего его зачастую можно отремонтировать. Поэтому штампованные диски часто используют на серьезных внедорожниках.
Легкосплавные модели
Отдельная разновидность легкосплавных колес – составные диски . Они состоят из двух или трех элементов: центрального диска и обода, который иногда собирается из двух деталей. Составные части скрепляются между собой несколькими десятками прочных, как правило титановых, болтов.
Такая технология позволяет инженерам и дизайнерам экспериментировать с формой и конструкцией. Например, сочетать кованый обод с магазин диски недорого литым центром сложной фигурной формы. Или одновременно использовать хромовые и матовые элементы. Составные диски стоят весьма дорого. но зато магазин диски недорого они ремонтопригодны, поскольку поврежденную часть можно заменить.
Диски со спицами
Как экзотику можно назвать редко встречающиеся спицованные диски . состоящие из ступицы и обода, соединяемых 50-100 спицами. Выглядят такие колеса очень эффектно, поэтому они нередко применяются на выставочных, тюнинговых и винтажных автомобилях. Конструкция со спицами недостаточно жесткая и не рассчитана на большой крутящий момент и экстремальные перегрузки, поэтому применение подобных дисков весьма ограничено.
Перед тем как купить диск на авто, уточните его типоразмеры. Наиболее ходовые диаметры: R14. R15. R16. R17. R18 .
Ширина диска измеряется в дюймах, например, 6,5. Также важно осуществить подбор по количеству болтов (гаек) и вылету – расстоянию от прижимной поверхности ступицы до середины ширины диска.
В интернет-магазине "4 точки" осуществляется продажа автомобильных дисков самых популярных брендов, в числе которых:
Они подходят практически на все массовые и премиальные марки автомобилей:
от KIA, Hyndai, Ford, Peugeot, Renault, Toyota
до Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche.
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http://koleso-fortuny.ru/
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Шины Hankook
Причины популярности Hankook
Среди зимней резины производства Hankook наиболее востребованы колеса Icebear W300, Winter iPike и Zovac HP W401, изготовленные по собственной технологии. За счет компьютерного моделирования положения шипов шины Ханкук приобрели такие преимущества, как высокий ресурс устойчивости при гололедице и снежных заносах, результативная функция экстренного торможения и довольно приличные характеристики сцепления, усиливаемые изломанной конфигурацией центрального блока.
Последние отзывы на Hankook
Резина интересная, откатался уже два лета, общий пробег на ней тысяч 40, износ уже шины hankook купить в спб наверное процентов 60 есть точно. Что в принципе и есть основной минус, но остальное поведение вполне адекватное и предсказуемое. Внедорожные качества не проверял, да и в принципе там проверять нечего, резина для трассы, на которой она ведет себя отлично, на мокрой трассе вообще чудесно. Да и проехать по песку к берегу озера не составляло ни какой проблемы.
Взял шины прошлой весной, и хотя резина позиционируется как летняя, езжу до сих пор, благо лед не сильный, а снег и грязь - ей не страшны. А если серьезно, то доволен этой покупкой. По мокрому песку, колее после дождя, где пройти невозможно - тащит за милую душу. Снег - побоку, вообще! На льду конечно лучше не кататься, при торможении сунет, будь здоров. Но в любое другое время резина не подвела ни разу, да и на трассе ведет себя отлично.
Я являюсь сторонником проверенной качественной резины, поэтому свой выбор не меняю уже на протяжении многих лет. Ставлю Hankook. Зима у нас особо не снежная, так что в основном приходится по асфальту ездить. Пробег за два зимних сезона - 15 тысяч. Сцепление с любой поверхностью выше всяких похвал, поэтому ощущаешь авто на все 100%. Покрышки очень мягкие, даже при щедрых морозах не теряет этого качества. Снег проходят достойно, а вот из минусов - это колея, но некритично.
Когда выбирал колеса, в приоритет ставил сцепление с мокрым асфальтом и маневренность в бездорожье. Вполне соответствует моим требованиям. Шума практически не ощущаю, колею держит уверенно. Ямы и стыки проходит мягко. Надежная устойчивость к аквапланированию. Высокая цена оправдана, ка по мне. На данном этапе - самая износостойкая резина, которую приходилось эксплуатировать.
Сразу понравились шины своей ценой. Отбегал пока один сезон вот, осенью переобул. Балансируется отлично, когда снимал проверил балансировку все осталось отлично. По болоту в шины hankook купить в спб принципе не рассекал, поэтому ничего сказать не могу, по траве и песку проезжал всегда. С одним нюансом - кстати читал про нее отзывы не только у меня такое - часто в протекторе застревают мелкие камушки, которые потом некоторое время тарабанят по асфальту пока не выпадут).
шины hankook купить в спб
Шины Hankook
Причины популярности Hankook
Среди зимней резины производства Hankook наиболее востребованы колеса Icebear W300, Winter iPike и Zovac HP W401, изготовленные по собственной технологии. За счет компьютерного моделирования положения шипов шины Ханкук приобрели такие преимущества, как высокий ресурс устойчивости при гололедице и снежных заносах, результативная функция экстренного торможения и довольно приличные характеристики сцепления, усиливаемые изломанной конфигурацией центрального блока.
Последние отзывы на Hankook
Резина интересная, откатался уже два лета, общий пробег на ней тысяч 40, износ уже шины hankook купить в спб наверное процентов 60 есть точно. Что в принципе и есть основной минус, но остальное поведение вполне адекватное и предсказуемое. Внедорожные качества не проверял, да и в принципе там проверять нечего, резина для трассы, на которой она ведет себя отлично, на мокрой трассе вообще чудесно. Да и проехать по песку к берегу озера не составляло ни какой проблемы.
Взял шины прошлой весной, и хотя резина позиционируется как летняя, езжу до сих пор, благо лед не сильный, а снег и грязь - ей не страшны. А если серьезно, то доволен этой покупкой. По мокрому песку, колее после дождя, где пройти невозможно - тащит за милую душу. Снег - побоку, вообще! На льду конечно лучше не кататься, при торможении сунет, будь здоров. Но в любое другое время резина не подвела ни разу, да и на трассе ведет себя отлично.
Я являюсь сторонником проверенной качественной резины, поэтому свой выбор не меняю уже на протяжении многих лет. Ставлю Hankook. Зима у нас особо не снежная, так что в основном приходится по асфальту ездить. Пробег за два зимних сезона - 15 тысяч. Сцепление с любой поверхностью выше всяких похвал, поэтому ощущаешь авто на все 100%. Покрышки очень мягкие, даже при щедрых морозах не теряет этого качества. Снег проходят достойно, а вот из минусов - это колея, но некритично.
Когда выбирал колеса, в приоритет ставил сцепление с мокрым асфальтом и маневренность в бездорожье. Вполне соответствует моим требованиям. Шума практически не ощущаю, колею держит уверенно. Ямы и стыки проходит мягко. Надежная устойчивость к аквапланированию. Высокая цена оправдана, ка по мне. На данном этапе - самая износостойкая резина, которую приходилось эксплуатировать.
Сразу понравились шины своей ценой. Отбегал пока один сезон вот, осенью переобул. Балансируется отлично, когда снимал проверил балансировку все осталось отлично. По болоту в шины hankook купить в спб принципе не рассекал, поэтому ничего сказать не могу, по траве и песку проезжал всегда. С одним нюансом - кстати читал про нее отзывы не только у меня такое - часто в протекторе застревают мелкие камушки, которые потом некоторое время тарабанят по асфальту пока не выпадут).
шины hankook купить в спб
http://koleso-fortuny.ru/
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