Сообщение Yrok » 15 окт 2016, 11:40

Минут 30 назад видел неопознанное транспорное средство типа "Пионерки" приехавшие по узкой ЖД в п. Болонь. Трое человек прорвались на чем-то, двигатель по звуку похож на скутеровский.

Третий раз за всё платит!