А я сегодня видел случай

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение UNCLE1911 » 30 мар 2015, 20:07

Я окромя своей, ничего стараюсь не употреблять. Это Глен любит жидкие валюты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3517
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Шварц » 30 мар 2015, 20:07

глен писал(а):
PANERAI плохие часы?


Это ответ?
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А я сегодня видел случай

Сообщение глен » 30 мар 2015, 20:09

Шварц писал(а):
глен писал(а):
PANERAI плохие часы?


Это ответ?

ответ конечно... разве неправильный? хотя коль скоропортящихся часов не будет... :D :D :D
чо пить то будем?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3517
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Шварц » 30 мар 2015, 20:15

глен писал(а):
Шварц писал(а):
глен писал(а):
PANERAI плохие часы?


Это ответ?

ответ конечно... разве неправильный? хотя коль скоропортящихся часов не будет... :D :D :D
чо пить то будем?


Ну, я могу засчитать... хотя ответ не полный :D Дополнишь, если не сложно?
В личку отпишусь, что где и как, ок?
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А я сегодня видел случай

Сообщение глен » 30 мар 2015, 20:21

Шварц писал(а):Ну, я могу засчитать... хотя ответ не полный :D Дополнишь, если не сложно?
В личку отпишусь, что где и как, ок?

не дополню...я такую наклейку виде ужо, когда нырял ещё у какого-то чела столичного...
ну а дальше всё просто- дайверская наклейка- и Шварц часовщик :wink: ... две минуты в гугле- и бренд найден :roll:
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А я сегодня видел случай

Сообщение глен » 30 мар 2015, 20:23

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3517
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Шварц » 30 мар 2015, 20:33

глен писал(а):не дополню...я такую наклейку виде ужо, когда нырял ещё у какого-то чела столичного...
ну а дальше всё просто- дайверская наклейка- и Шварц часовщик :wink: ... две минуты в гугле- и бренд найден :roll:


Вот победитель!!! Та-дам! :D Оборудование для ныряльщиков, бренд с интереснейшей историей :D

Изображение

Расскажу в любимой теме...
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3517
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Шварц » 31 мар 2015, 10:16

Хмурое утро... :lol: Паркинг у ТЦ "Премьер"... А вид отличный! Девушка и мерин :o

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Прямо...

И пусть говорят, я снежная,
А я нежная, я нежная,
Пусть говорят - холодная,
А я модная и свободная...
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение hardbone » 27 фев 2016, 14:24

Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем очень бодро проследовала по ул. Павлова и немного не доезжая до заправки сделала весьма живописную остановку в заборе из красного кирпича обнажив всем желающим устройство двигателя и сопутствующих систем. Все к счастью живы.

Граждане, будьте осторожны, лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование. :?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1916
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Raider » 27 фев 2016, 15:17

hardbone писал(а):лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование. :?
А что?! У нас дороги появились?
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Vredtech » 27 фев 2016, 22:21

hardbone писал(а):Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем ...


Это он наверное перед учениками решил полихачить. Там же автошкола на автошколе и сплошные буковки "У" на задних стеклах :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение АЛСНщик » 28 фев 2016, 00:19

hardbone писал(а):Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем очень бодро проследовала по ул. Павлова и немного не доезжая до заправки сделала весьма живописную остановку в заборе из красного кирпича...

Около 17 часов на М-5 между Высоким и Зеленинскими Двориками по направлению к Рязани видел, как чОткая чёрная Приора совершала обгон по встречке, пересекая двойную сплошную. Поток машин в обоих направлениях был достаточно плотным - так что летают, ещё как :oops:
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Yrok
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 27 май 2009, 19:24

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Yrok » 15 окт 2016, 11:40

Минут 30 назад видел неопознанное транспорное средство типа "Пионерки" приехавшие по узкой ЖД в п. Болонь. Трое человек прорвались на чем-то, двигатель по звуку похож на скутеровский.
Третий раз за всё платит!
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Brom
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:36

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Brom » Сегодня, 16:38

[quote="Шварц"]
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И никто не помог.. не согрел.... :D
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3517
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: А я сегодня видел случай

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:56

Brom писал(а):И никто не помог.. не согрел.... :D


Пожалел волк кобылку... :lol:
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