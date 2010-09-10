Сообщение hardbone » 27 фев 2016, 14:24

Около часа назад довольно дорогая иномарка с московскими номерами и молодым человеком за рулем очень бодро проследовала по ул. Павлова и немного не доезжая до заправки сделала весьма живописную остановку в заборе из красного кирпича обнажив всем желающим устройство двигателя и сопутствующих систем. Все к счастью живы.Граждане, будьте осторожны, лужи на дорогах это не только источник сочных и красивых брызг по все стороны, но и такое явление как аквапланирование.