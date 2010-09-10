Сообщение lucciiii » 20 минут назад

Ждут Ваших глаз XXX съемки голых шлюх с фаллосомПосмотрю реакцию - порно сцены шлюшек в кончеНерастраченные XXX снимки шлюх после бухлаоднажды я убирался в комнате, в которой мы живем с сестренкой. И когда пылесосил нехотя ударил по столу пылесосной трубкой. В этот момент из около стола вывалилась тетрадка с кусочками скотча, какой видимо, держал тетрадь почти столом. Аньки (сестры) не было дома, и я присев на краешек стола открыл тетрадку. Там было многой всякой лабуды из жизни Анюты (это оказался ее дневник). Там было и про ее парней, и про подруг и ужасно дождь про меня. Я полистал минуты две тетрадку и решил приходить в конец. "Родители уехали к ***** а нас оставили одних, сережка опять за старшего, надеюсь, он разрешит устроить девичник...да вышли, как разрешит. Он такой ЛАПА! Книга, урывками мне кажется, что мы с ним не родные, он мне нравится....как мальчик. был бы у меня такой парень."""Туча девчушек в групповухе исступленно улучшает отношения c сборищем инженеров c налившейся сарделькой.Знаю, ты еще не видел - секс видосы шлюшек после писсингаСкорые эротические фотографии шалав на море