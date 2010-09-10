Что подарить айтишнику?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Maksim
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 19:47
Откуда: Рязань/Ryazan
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Maksim

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение Maksim » 06 ноя 2010, 16:47

Морозко писал(а):а где у нас в рязани можно прикольные флешки купить, не знаете?

Флешки лучше в NIX брать, там и выбор большой и на заказ из Москвы могут привести со склада. Да и цены пожалуй самые низкие, по крайней мере на флешки.
По сравнению с каким-нибудь связным или евросетью, могут быть раза в два дешевле...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Qusanan
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 15:04

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение Qusanan » 04 сен 2015, 15:10

Подари ему рюкзак
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Joler1988
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 02:20

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение Joler1988 » 03 ноя 2015, 02:25

деньги, а он уже себе купит что нужно!)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
OksanaSimonets
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 18:08

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение OksanaSimonets » 09 ноя 2015, 18:14

вот да, лучше всего деньги. думаете, у айтишника нет флешек? я вам скажу, что айтишники ко всем флешкам одинаково относятся, им просто пофиг, как они выглядят, главное - начинка))
Вернуться к началу
svetiren
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 июн 2015, 10:49

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение svetiren » 09 ноя 2015, 20:40

А проще у него спросить?
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение Customer » 09 ноя 2015, 20:49

svetiren писал(а):А проще у него спросить?

Не надо. Юбилей у него уже 5 лет, как прошел.
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение UNCLE1911 » 09 ноя 2015, 23:21

35, ягодка опять.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2802
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение Док » 11 ноя 2015, 09:56

Мне такой дарили, в шкафу лежит

Изображение
Your friend in time Emmet L.Brown
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение Customer » 11 ноя 2015, 10:04

UNCLE1911 писал(а):35, ягодка опять.

В общем-то да - тему можно каждые 5 лет поднимать, и обсуждать, что подарить никому не известному айтишнику. А вдруг он за это время в сантехники переквалифицировался?
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Светик_Светик
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16

Re: Что подарить айтишнику?

Сообщение Светик_Светик » 20 минут назад

У нас на работе главному подарили какое-то специальное железо.. система хранения данных или что-то типа того) я в этом не разбераюсь, покупают всякое сетевое железо тут, уже как постоянные клиенты) скидки предоставляют)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей