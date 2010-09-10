Что подарить айтишнику?
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Комментарии по программному обеспечению.
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- Maksim
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 19:47
- Откуда: Рязань/Ryazan
- Контактная информация:
Re: Что подарить айтишнику?
Морозко писал(а):а где у нас в рязани можно прикольные флешки купить, не знаете?
Флешки лучше в NIX брать, там и выбор большой и на заказ из Москвы могут привести со склада. Да и цены пожалуй самые низкие, по крайней мере на флешки.
По сравнению с каким-нибудь связным или евросетью, могут быть раза в два дешевле...
Re: Что подарить айтишнику?
Подари ему рюкзак
Re: Что подарить айтишнику?
деньги, а он уже себе купит что нужно!)
- OksanaSimonets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 18:08
Re: Что подарить айтишнику?
вот да, лучше всего деньги. думаете, у айтишника нет флешек? я вам скажу, что айтишники ко всем флешкам одинаково относятся, им просто пофиг, как они выглядят, главное - начинка))
Re: Что подарить айтишнику?
А проще у него спросить?
Re: Что подарить айтишнику?
svetiren писал(а):А проще у него спросить?
Не надо. Юбилей у него уже 5 лет, как прошел.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Что подарить айтишнику?
35, ягодка опять.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что подарить айтишнику?
Мне такой дарили, в шкафу лежит
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Что подарить айтишнику?
UNCLE1911 писал(а):35, ягодка опять.
В общем-то да - тему можно каждые 5 лет поднимать, и обсуждать, что подарить никому не известному айтишнику. А вдруг он за это время в сантехники переквалифицировался?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Что подарить айтишнику?
Подарите девайс или гаджет))) Они их любят, даже неважно какой, главное – модный.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: Что подарить айтишнику?
Dianna писал(а):Подарите девайс или гаджет))) Они их любят, даже неважно какой, главное – модный.
Мышь – тоже гаджет) Только вот не думаю, что айтишник мечтает о таком подарке. А так, всё зависит от увлечений. Вот мой парень кодер, но больше всего он любит кататься на сноуборде и самый лучший подарок для него – это экшн камера sony. Не важно, айтишник он или нет, важно – какие у него приоритеты и хобби.
Дни рождения — вещь приятная, но в больших дозах смертельная.
Re: Что подарить айтишнику?
Айтишнику можно подарить к примеру жесткий диск 1Tb SATA-III Western Digital Чем больше емкость тем лучше. Уж что что, а положить на него они обязательно найдут.
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Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
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