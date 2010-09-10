Сообщение Maksim » 06 ноя 2010, 16:47

Морозко писал(а): а где у нас в рязани можно прикольные флешки купить, не знаете?

Флешки лучше в NIX брать, там и выбор большой и на заказ из Москвы могут привести со склада. Да и цены пожалуй самые низкие, по крайней мере на флешки.По сравнению с каким-нибудь связным или евросетью, могут быть раза в два дешевле...