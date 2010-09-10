Тамада в Рязани-какие они?
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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- Бесприданница
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 окт 2011, 22:23
Re: Тамада в Рязани-какие они?
Марвин Гудмэн писал(а):А впрочем ставьте как ставите - слабый конкурент удобнее сильного.
Принцип «сильный всегда прав» знаменует в первую очередь торжество глупости.
Re: Тамада в Рязани-какие они?
Махну кулаком через полгода после драки. Так, для собственного удовольствия.
Клиент, видимо, плохо понимает смысл слова "постараюсь" и, почему-то, считает его обещанием.
Зацепило, потому что я сам использую эту формулировку именно тогда, когда обещать не могу, а сделать надо.
amorozov писал(а):И далее последовала фраза собственно из-за которой и остался неприятный осадок о Алле.
Алла: "Хорошо, Александр, я все понимаю и в течении двух недель постараюсь вернуть вам предоплату."
Поясню, я от Аллы сам ничего не требовал и даже не намекал. Если бы она сказала, что не возвращает предоплату, я бы просто принял это как должное, так как действительно свадьба не состоялась по нашей вине, и мы спокойно прекратили бы наше общение. Но сначала говорить одно, а при следующем разговоре говорить, что я сказала, что верну деньги только, если возьму на эту дату заказ, мне кажется некрасиво.
Клиент, видимо, плохо понимает смысл слова "постараюсь" и, почему-то, считает его обещанием.
Зацепило, потому что я сам использую эту формулировку именно тогда, когда обещать не могу, а сделать надо.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Тамада в Рязани-какие они?
missikinder
Согласно Правилам форума на форуме запрещена реклама.
Шагом марш в тему "Околосвадебная реклама где подобных делЯг ещё терпят.
Согласно Правилам форума на форуме запрещена реклама.
Шагом марш в тему "Околосвадебная реклама где подобных делЯг ещё терпят.
Re: Тамада в Рязани-какие они?
Кто может дать телефон Алексея Жеглова? Очень нужно . Спасибо
Re: Тамада в Рязани-какие они?
Всем доброго времени суток.Может, немного не по теме (все-таки не свадьба у меня), но.. В следующем году предстоит выпускной у сына.Вопросов возникает много.В том числе и по поводу ведущего.Выросло новое поколение, которое , наверное и само не понимает чего хочет, но , главное, чтоб ни как у предков.Посоветуйте пожалуйста ведущего, который раскачал бы поколение диванных айфонщиков и не травмировал родительскую психику))Хочется решить этот вопрос заранее.Родители бывших выпускников и профессионалы в этом деле -вся надежда на вас.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:08
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