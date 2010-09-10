Трофическая язва

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Катенок
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 04 фев 2010, 17:16

Трофическая язва

Сообщение Катенок » 01 окт 2010, 17:24

Меня интересует у кого был опыт вылечить (именно с результатом) трофическую язву голени.Терапевтическое лечение пока не дает результата. Похоже придется думать об операции. Куда в этом случае обращаться? Посоветуйте
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cryboxer
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 11:37

Re: Трофическая язва

Сообщение cryboxer » 16 ноя 2010, 12:13

Все зависит от того, какова причина этой язвы и как Вы ее лечите. Если варикоз лечение одно, сахарный диабет - другое. При варикозе при неэффективном лечении нужно об операции задуматься: http://www.medglobus.ru/Medarticles-Ang ... atment.htm
Если все-таки причина таится в сахарном диабете: http://www.medglobus.ru/Medarticles-End ... llitus.htm
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OlgaYa
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1954
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 20:18
Откуда: Сасово - Рязань - Питер.

Re: Трофическая язва

Сообщение OlgaYa » 16 ноя 2010, 12:46

cryboxer писал(а):Все зависит от того, какова причина этой язвы и как Вы ее лечите. Если варикоз лечение одно, сахарный диабет - другое. При варикозе при неэффективном лечении нужно об операции задуматься: http://www.medglobus.ru/Medarticles-Ang ... atment.htm
Если все-таки причина таится в сахарном диабете: http://www.medglobus.ru/Medarticles-End ... llitus.htm

Трофическая язва не возникнет сама по себе, на пустом месте, у нее должна быть причина, которую и следует найти в первую очередь... может она у вас механическая, от (послеоперационного) ожога?
Вышла за муж. Живу в Питере))
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NoNick
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 18:20

Re: Трофическая язва

Сообщение NoNick » 05 дек 2010, 23:47

Есть такой крем содерм-форте, я им успешно лечила дедулечке своему пролежень в последней, 4 (некроктомической) стадии, когда врачи нам отказали в помощи совершенно, пожилых они не оперируют, а там нужно было именно хирургическое вмешательство. Просто природа пролежня и троф.язвы одинакова. В обоих случаях нарушена трофика. (Для улучшения заживления использовали эпидермальный фактор роста, спрей)

Крем "СОДЕРМ-ФОРТЕ" предназначен для проведения интенсивных процедур по профилактике и устранению воспалительных процессов кожи.
"СОДЕРМ-ФОРТЕ" ускоряет заживление пораженных кожных покровов и слизистых оболочек, проявляет выраженное противовоспалительное действие, стимулирует восстановление структурности ткани.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ КРЕМА

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА(СОД)-ключевой фермент антиоксидантной защиты организма. СОД эффективно работает на поверхности кожи, нейтрализует свободные радикалы кислорода, в результате чего оказывает корригирующее воздействие на все основные факторы старения кожи:УФ-воздействие, потерю воды, уменьшение содержания коллагена и эластина, снижение уровня гиалуроновой кислоты, на процессы регенерации. В составе крема СОД оказывает выраженное антиоксидантное, противовоспалительное и противоаллергенное действие.
*гипоаллергенное действие
*противовоспалительное действие
*используется в anti-age косметике
*предупреждает фотостарение кожи

КЛАСТЕРНОЕ СЕРЕБРО- улучшает проводимость нейронов в поверхностном слое кожи, что усиливает микроциркуляцию, повышает тонус и тургор кожи, оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие против бактерий, вирусов и распространителей грибковых заболеваний, в том числе, против антибиотикоустойчивых штаммов и микроорганизмов.
*не токсично для кожи, не влияет на полезную микрофлору человека
*высокие антибактериальные свойства данной формы серебра позволяют отказаться от использования консервантов(!!!)

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
*как защитный крем при фотостарении
*в качестве постпилингового ухода
*при склонности кожи к воспалительным реакциям, при угревой сыпи, раздражениях, опрелостях, ушибах, ссадинах, порезах и др.

КАК СРЕДСТВО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
*заживление, обеззараживание и обезболивание при ожогах (в том числе солнечных)
*для устранения зуда и отеков при укусах насекомых
*при диатезе, экземах, нейродермитах, псориазе
*стимулирует репаративные процессы на стадии эпителизации и применяется для лечения ран различной этиологии ( в том числе трофических при сахарном диабете, а также пролежней и др).
Уникальное воздействие крема "СОДЕРМ-ФОРТЕ" позволяет использовать его в различных областях медицины, таких как: дерматология, гинекология, хирургия, стоматология, эндокринология, педиатрия и многих других.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Трофическая язва

Сообщение VasiLissa » 05 сен 2026, 18:41

Я пользуюсь приложением Lumiflex как основным способом взаимодействия с системой. Через приложение мне удобно получать данные с устройства и контролировать его работу со смартфона. Для Lumiflex LinX https://lumiflex.ru/apps/ есть версии и варианты установки для iPhone и Android, поэтому можно подобрать подходящий способ в зависимости от телефона. Мне нравится, что производитель собрал актуальные ссылки на приложения на отдельной странице, поэтому не приходится искать нужную версию по сторонним сайтам. Перед установкой я также смотрю официальные инструкции, особенно если требуется дополнительная настройка разрешений или работа приложения в фоновом режиме. В повседневной жизни приложение стало для меня привычным инструментом. Я открываю его, чтобы посмотреть текущие показатели, историю и графики, а также убедиться, что устройство нормально передает данные. Благодаря этому большая часть информации всегда находится у меня в телефоне.
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