Сообщение NoNick » 05 дек 2010, 23:47

Есть такой крем содерм-форте, я им успешно лечила дедулечке своему пролежень в последней, 4 (некроктомической) стадии, когда врачи нам отказали в помощи совершенно, пожилых они не оперируют, а там нужно было именно хирургическое вмешательство. Просто природа пролежня и троф.язвы одинакова. В обоих случаях нарушена трофика. (Для улучшения заживления использовали эпидермальный фактор роста, спрей)



Крем "СОДЕРМ-ФОРТЕ" предназначен для проведения интенсивных процедур по профилактике и устранению воспалительных процессов кожи.

"СОДЕРМ-ФОРТЕ" ускоряет заживление пораженных кожных покровов и слизистых оболочек, проявляет выраженное противовоспалительное действие, стимулирует восстановление структурности ткани.



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ КРЕМА



СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА(СОД)-ключевой фермент антиоксидантной защиты организма. СОД эффективно работает на поверхности кожи, нейтрализует свободные радикалы кислорода, в результате чего оказывает корригирующее воздействие на все основные факторы старения кожи:УФ-воздействие, потерю воды, уменьшение содержания коллагена и эластина, снижение уровня гиалуроновой кислоты, на процессы регенерации. В составе крема СОД оказывает выраженное антиоксидантное, противовоспалительное и противоаллергенное действие.

*гипоаллергенное действие

*противовоспалительное действие

*используется в anti-age косметике

*предупреждает фотостарение кожи



КЛАСТЕРНОЕ СЕРЕБРО- улучшает проводимость нейронов в поверхностном слое кожи, что усиливает микроциркуляцию, повышает тонус и тургор кожи, оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие против бактерий, вирусов и распространителей грибковых заболеваний, в том числе, против антибиотикоустойчивых штаммов и микроорганизмов.

*не токсично для кожи, не влияет на полезную микрофлору человека

*высокие антибактериальные свойства данной формы серебра позволяют отказаться от использования консервантов(!!!)



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:



В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

*как защитный крем при фотостарении

*в качестве постпилингового ухода

*при склонности кожи к воспалительным реакциям, при угревой сыпи, раздражениях, опрелостях, ушибах, ссадинах, порезах и др.



КАК СРЕДСТВО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

*заживление, обеззараживание и обезболивание при ожогах (в том числе солнечных)

*для устранения зуда и отеков при укусах насекомых

*при диатезе, экземах, нейродермитах, псориазе

*стимулирует репаративные процессы на стадии эпителизации и применяется для лечения ран различной этиологии ( в том числе трофических при сахарном диабете, а также пролежней и др).

Уникальное воздействие крема "СОДЕРМ-ФОРТЕ" позволяет использовать его в различных областях медицины, таких как: дерматология, гинекология, хирургия, стоматология, эндокринология, педиатрия и многих других.