Сообщение Колхозник » 08 окт 2010, 22:19

Люди подскажите хороший магазин по сантехнике и отоплению. Чтобы цены были адекватные, можно было купить по-мелочи в розницу на 100 р., были в наличии "редкие" для дикой Рязани вещи.



Последний раз искал обратный клапан, придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией. Нигде не было, пришлось изобретать. Может где-то есть такие клапана, а я не нашёл?

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)