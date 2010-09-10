Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение Колхозник » 08 окт 2010, 22:19

Люди подскажите хороший магазин по сантехнике и отоплению. Чтобы цены были адекватные, можно было купить по-мелочи в розницу на 100 р., были в наличии "редкие" для дикой Рязани вещи.

Последний раз искал обратный клапан, придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией. Нигде не было, пришлось изобретать. Может где-то есть такие клапана, а я не нашёл?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение z645 » 08 окт 2010, 23:35

Колхозник писал(а):были в наличии "редкие" для дикой Рязани вещи.

Нет таких магазинов.
Колхозник писал(а):Последний раз искал обратный клапан

Это клапан обратный поворотный муфтовый что ли?
Колхозник писал(а):придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией

А я всегда думал, что байпасс на обратке с насосом ставится и кран на обратке под байпасом... Захотел естественной циркуляции - открыл кран, выключил насос.
Колхозник писал(а):Чтобы цены были адекватные

Такое могу подсказать, но надо знать более конкретно, что нужно.
san-therm.ru
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АлександрМих
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28

Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение АлександрМих » 08 окт 2010, 23:59

Касаемо всякой мелочи (трубы, фитинги), то неплохие магазины "Водная планета"
А вот по сантехнике (ванны, унитазы, душевые кабины и т.д.), уже не раз слышал, что покупали люди в интернет магазине. Выбор по Рязанским меркам огромный и самое главное цены значительно меньше чем в обычных магазинах.
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Professional
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 окт 2010, 22:05

Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение Professional » 09 окт 2010, 10:12

Теплотехника неплохой магазин. по ценам вроде адекватно всё.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение Колхозник » 09 окт 2010, 12:01

z645 писал(а):Это клапан обратный поворотный муфтовый что ли?

Нет, с шариком внутри, типа такого:
5468aef8ccf5.jpg
5468aef8ccf5.jpg (12.53 КБ) 5316 просмотров

http://www.tech-pol.pl/produkty.html
z645 писал(а):А я всегда думал, что байпасс на обратке с насосом ставится и кран на обратке под байпасом... Захотел естественной циркуляции - открыл кран, выключил насос.

Можно и так, но хотелось, чтобы байпас включался автоматически при остановке насоса по причине отключения электричества.
Польские сантехники, похоже, вовсю ставят на системы с естественной циркуляцией такие узлы:
przylacze.jpg
przylacze.jpg (107.57 КБ) 5320 просмотров


Колхозник писал(а):Чтобы цены были адекватные

z645 писал(а):Такое могу подсказать, но надо знать более конкретно, что нужно.

Наверное скоро нужны будут медные трубы, насосик циркуляционный, бойлер косвенного нагрева литров на 200-250, расширительный бак и т.п. для организации ГВС в коттедже.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение z645 » 09 окт 2010, 19:35

Колхозник писал(а):Нет, с шариком внутри, типа такого:

Мммм.. Спасибо! Век живи век учись... Познавательно!

Как вариант, можно поставить электромагнитный клапан нормально открытый. Но это уже извращение.

Колхозник писал(а):Наверное скоро нужны будут медные трубы, насосик циркуляционный, бойлер косвенного нагрева литров на 200-250, расширительный бак и т.п. для организации ГВС в коттедже.

1. "Апельсин" где бывший "СтройБарс". Причём именно в этом "Апельсине" сделан упор на сантехнику.
2. Вроде в "Водная Планета" (всё забываю как называется сантехнический магазин у второго входа НИТИ, где двери).
3. Оптовый отдел "Ламанш" находится у автосалонов в НИТИ.
4. Так же есть http://www.vesta-st.ru/price.htm что за компания не знаю, но прайс развитой, если хотя бы половина есть в наличии, то интересная компания.
5. http://www.dsk62.ru/index.php?mn=83 тоже что то есть.
6. В гипермаркете "Стройка" на втором этаже есть отдел отопления.

Собственно вот. Самые крупные компании перечислены.

Если не найдёте в наличии, то всегда можно под заказ.
san-therm.ru
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение z645 » 09 окт 2010, 19:42

Колхозник
http://www.tech-pol.pl/produkty.html
Ща на другом форуме спрошу про это, там должны знать.
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение z645 » 09 окт 2010, 20:43

Колхозник писал(а):Наверное скоро нужны будут медные трубы

А что не из чернухи. Сваркой не хочется?
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение Колхозник » 09 окт 2010, 21:49

z645 писал(а):А что не из чернухи. Сваркой не хочется?

Большое количество изгибов, узкие каналы для труб, нестандартная ситуация, хорошо, если медная труба пролезет.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение z645 » 10 окт 2010, 18:59

Колхозник писал(а):с шариком внутри

Собственно, а что мешает поставить поворотный обратный клапан?
Изображение
Надо сместить ось открытия с горизонтального положения практически до вертикального (так чтобы клапан открывался даже с помощью слабой тяги) - возможно даже более чувствительный клапан получится!
Купить можно и в России, в отличии от польского товарища.

P.S. на другом форуме тоже ничего толкового ни кто не подсказал - видать редкая птица.

Такие клапаны были в магазине где 2-ой вход НИТИ, но на витрине больших диаметров не помню.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение Колхозник » 11 окт 2010, 19:17

z645 писал(а):Собственно, а что мешает поставить поворотный обратный клапан?

Я не знал, что такие есть.
Я сделал по-другому. Купил обычный обратный клапан на 2 дюйма, который продаётся повсеместно. Вытащил из него пружинку, переставил её с другой стороны, несколько ослабив упругость пружины. Работает вроде как нормально, отпирается и запирается как надо.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение z645 » 11 окт 2010, 20:35

Колхозник
Колхозник :lol:
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BugiMen
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 20:01
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Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.

Сообщение BugiMen » Сегодня, 06:27

z645 писал(а):
Колхозник писал(а):были в наличии "редкие" для дикой Рязани вещи.

Нет таких магазинов.
Колхозник писал(а):Последний раз искал обратный клапан

Это клапан обратный поворотный муфтовый что ли?
Колхозник писал(а):придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией

А я всегда думал, что байпасс на обратке с насосом ставится и кран на обратке под байпасом... Захотел естественной циркуляции - открыл кран, выключил насос.
Колхозник писал(а):Чтобы цены были адекватные

Такое могу подсказать, но надо знать более конкретно, что нужно.



Я так понял, что ему необходим вот такой обратный клапан.
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