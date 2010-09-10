Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Люди подскажите хороший магазин по сантехнике и отоплению. Чтобы цены были адекватные, можно было купить по-мелочи в розницу на 100 р., были в наличии "редкие" для дикой Рязани вещи.
Последний раз искал обратный клапан, придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией. Нигде не было, пришлось изобретать. Может где-то есть такие клапана, а я не нашёл?
Последний раз искал обратный клапан, придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией. Нигде не было, пришлось изобретать. Может где-то есть такие клапана, а я не нашёл?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Колхозник писал(а):были в наличии "редкие" для дикой Рязани вещи.
Нет таких магазинов.
Колхозник писал(а):Последний раз искал обратный клапан
Это клапан обратный поворотный муфтовый что ли?
Колхозник писал(а):придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией
А я всегда думал, что байпасс на обратке с насосом ставится и кран на обратке под байпасом... Захотел естественной циркуляции - открыл кран, выключил насос.
Колхозник писал(а):Чтобы цены были адекватные
Такое могу подсказать, но надо знать более конкретно, что нужно.
san-therm.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Касаемо всякой мелочи (трубы, фитинги), то неплохие магазины "Водная планета"
А вот по сантехнике (ванны, унитазы, душевые кабины и т.д.), уже не раз слышал, что покупали люди в интернет магазине. Выбор по Рязанским меркам огромный и самое главное цены значительно меньше чем в обычных магазинах.
А вот по сантехнике (ванны, унитазы, душевые кабины и т.д.), уже не раз слышал, что покупали люди в интернет магазине. Выбор по Рязанским меркам огромный и самое главное цены значительно меньше чем в обычных магазинах.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 окт 2010, 22:05
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Теплотехника неплохой магазин. по ценам вроде адекватно всё.
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
z645 писал(а):Это клапан обратный поворотный муфтовый что ли?
Нет, с шариком внутри, типа такого:
http://www.tech-pol.pl/produkty.html
z645 писал(а):А я всегда думал, что байпасс на обратке с насосом ставится и кран на обратке под байпасом... Захотел естественной циркуляции - открыл кран, выключил насос.
Можно и так, но хотелось, чтобы байпас включался автоматически при остановке насоса по причине отключения электричества.
Польские сантехники, похоже, вовсю ставят на системы с естественной циркуляцией такие узлы:
Колхозник писал(а):Чтобы цены были адекватные
z645 писал(а):Такое могу подсказать, но надо знать более конкретно, что нужно.
Наверное скоро нужны будут медные трубы, насосик циркуляционный, бойлер косвенного нагрева литров на 200-250, расширительный бак и т.п. для организации ГВС в коттедже.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Колхозник писал(а):Нет, с шариком внутри, типа такого:
Мммм.. Спасибо! Век живи век учись... Познавательно!
Как вариант, можно поставить электромагнитный клапан нормально открытый. Но это уже извращение.
Колхозник писал(а):Наверное скоро нужны будут медные трубы, насосик циркуляционный, бойлер косвенного нагрева литров на 200-250, расширительный бак и т.п. для организации ГВС в коттедже.
1. "Апельсин" где бывший "СтройБарс". Причём именно в этом "Апельсине" сделан упор на сантехнику.
2. Вроде в "Водная Планета" (всё забываю как называется сантехнический магазин у второго входа НИТИ, где двери).
3. Оптовый отдел "Ламанш" находится у автосалонов в НИТИ.
4. Так же есть http://www.vesta-st.ru/price.htm что за компания не знаю, но прайс развитой, если хотя бы половина есть в наличии, то интересная компания.
5. http://www.dsk62.ru/index.php?mn=83 тоже что то есть.
6. В гипермаркете "Стройка" на втором этаже есть отдел отопления.
Собственно вот. Самые крупные компании перечислены.
Если не найдёте в наличии, то всегда можно под заказ.
san-therm.ru
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Колхозник
http://www.tech-pol.pl/produkty.html
Ща на другом форуме спрошу про это, там должны знать.
http://www.tech-pol.pl/produkty.html
Ща на другом форуме спрошу про это, там должны знать.
san-therm.ru
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Колхозник писал(а):Наверное скоро нужны будут медные трубы
А что не из чернухи. Сваркой не хочется?
san-therm.ru
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
z645 писал(а):А что не из чернухи. Сваркой не хочется?
Большое количество изгибов, узкие каналы для труб, нестандартная ситуация, хорошо, если медная труба пролезет.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Колхозник писал(а):с шариком внутри
Собственно, а что мешает поставить поворотный обратный клапан?
Надо сместить ось открытия с горизонтального положения практически до вертикального (так чтобы клапан открывался даже с помощью слабой тяги) - возможно даже более чувствительный клапан получится!
Купить можно и в России, в отличии от польского товарища.
P.S. на другом форуме тоже ничего толкового ни кто не подсказал - видать редкая птица.
Такие клапаны были в магазине где 2-ой вход НИТИ, но на витрине больших диаметров не помню.
san-therm.ru
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
z645 писал(а):Собственно, а что мешает поставить поворотный обратный клапан?
Я не знал, что такие есть.
Я сделал по-другому. Купил обычный обратный клапан на 2 дюйма, который продаётся повсеместно. Вытащил из него пружинку, переставил её с другой стороны, несколько ослабив упругость пружины. Работает вроде как нормально, отпирается и запирается как надо.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
Колхозник
Колхозник
Колхозник
san-therm.ru
Re: Магазин сантехнического/отопительного оборудования.
z645 писал(а):Колхозник писал(а):были в наличии "редкие" для дикой Рязани вещи.
Нет таких магазинов.Колхозник писал(а):Последний раз искал обратный клапан
Это клапан обратный поворотный муфтовый что ли?Колхозник писал(а):придуманный специально для моторизации системы отопления с естественной циркуляцией
А я всегда думал, что байпасс на обратке с насосом ставится и кран на обратке под байпасом... Захотел естественной циркуляции - открыл кран, выключил насос.Колхозник писал(а):Чтобы цены были адекватные
Такое могу подсказать, но надо знать более конкретно, что нужно.
Я так понял, что ему необходим вот такой обратный клапан.
13 сообщений • Страница 1 из 1
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