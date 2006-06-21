Сообщение Gun » 11 окт 2006, 18:22

да, действительно, причем здесь реклама? просто я приглашаю всех выиграть бабло и никакой рекламы! ну разве это реклама, когда говорится о ШАНСЕ разбогатеть! ах нет-нет, это не реклама, это наш доброжелатель желает нас озолотить! хватит на него наезжать! вы ничего не понимаете в рекламе! и т.д. и т.п.



не игрок я, говорю - проработал более 3-х лет.



все удачи, ухожу отсюда.

не думаю, что посетители инета есть твои клиенты. лучше заведи подставного игрока, который разъезжает по казино и впуливая 1000 руб на покере (не более, обосновывая свою скупую игру желанием проверить мастюху), рассказывает о том что именно здесь фигня игра и крупье кое-чего обожрались, а вот в Шандале!!!

затраты на это сотавят 3000 руб. в ночь. надо вылазить минимум через день. т.е. затраты в месяц = 45000 руб. По-моему это д.б. средний показатель работы одной смены за сутки. можно и пожертвовать в предверии розыгрыша суперпупермегаприза. главное - руководству докажи, что это вам нада. а вообще надо позаниматься маркетингом клиента. отработать все точки контакта с ним и сделать их максимально приятными для него.