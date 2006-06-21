ШАНДАЛА

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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summer06
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 17:23

ШАНДАЛА

Сообщение summer06 » 21 июн 2006, 17:34

Самое демократичное казино города! :lol: с самыми крупными ставками в городе, единственное казино в городе где можно ставить на бонусы, самые крупные выйгрыши в городе! Гостей угощают великолепным фуршетом и алкогольными напитками. постоянно проходят различные розыгрыши, а также каждый месяц разыгрывается машина! Выйграть есть шанс у каждого! :!:
В начале июля этого года открывается сприп клуб, это должно быть что-то! :P
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Net Dogg
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 28 авг 2005, 10:41
Откуда: Рязань

Сообщение Net Dogg » 23 июн 2006, 18:14

Господин, уходи!!! И прекрати рекламить!!!
Тем более казино... :twisted:
N.D.
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summer06
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 17:23

Сообщение summer06 » 06 июл 2006, 16:39

да при чём тут реклама? И что вы имеете против казино? я просто решил поделиться со всеми. :)
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summer06
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 17:23

килограмм золота

Сообщение summer06 » 28 сен 2006, 12:20

Хотите выиграть целый килограмм золота? Нет ничего проще :) в Казино Шандала проходит необычная лотерея главный приз которой слиток золота! Билеты на розыгрыш можно получить в казино, у вас ещё есть время разбогатеть, оозыгрыш 23.12.06! Удачи! ;)
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Gun
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 23 май 2006, 09:20

Сообщение Gun » 28 сен 2006, 15:15

проработав более 3-х лет в игровом бизнесе, могу сказать следующее:
товарищ, достаточно рекламы.

настоящие игроки конечно же передают друг другу информацию о том, где бабло разыгрывается и где фуршет побогаче и чтоб для всех, но чтоб кидаться фразами типа
"Выйграть есть шанс у каждого!"....

реклама это, реклама...

давай штоньть другое пообсуждаем
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summer06
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 17:23

Сообщение summer06 » 10 окт 2006, 23:39

при чём тут реклама?
ты игрок? 8)
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Gun
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 23 май 2006, 09:20

Сообщение Gun » 11 окт 2006, 18:22

да, действительно, причем здесь реклама? просто я приглашаю всех выиграть бабло и никакой рекламы! ну разве это реклама, когда говорится о ШАНСЕ разбогатеть! ах нет-нет, это не реклама, это наш доброжелатель желает нас озолотить! хватит на него наезжать! вы ничего не понимаете в рекламе! и т.д. и т.п.

не игрок я, говорю - проработал более 3-х лет.

все удачи, ухожу отсюда.
не думаю, что посетители инета есть твои клиенты. лучше заведи подставного игрока, который разъезжает по казино и впуливая 1000 руб на покере (не более, обосновывая свою скупую игру желанием проверить мастюху), рассказывает о том что именно здесь фигня игра и крупье кое-чего обожрались, а вот в Шандале!!!
затраты на это сотавят 3000 руб. в ночь. надо вылазить минимум через день. т.е. затраты в месяц = 45000 руб. По-моему это д.б. средний показатель работы одной смены за сутки. можно и пожертвовать в предверии розыгрыша суперпупермегаприза. главное - руководству докажи, что это вам нада. а вообще надо позаниматься маркетингом клиента. отработать все точки контакта с ним и сделать их максимально приятными для него.
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summer06
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 17:23

Сообщение summer06 » 27 ноя 2006, 14:49

Хотите выиграть целый килограмм золота? Нет ничего проще :) в Казино Шандала проходит необычная лотерея главный приз которой слиток золота! Билеты на розыгрыш можно получить в казино, у вас ещё есть время разбогатеть, оозыгрыш 23.12.06! Удачи! ;)
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Сообщение Engineer » 27 ноя 2006, 15:48

Один умный человек как то сказал - "Казино и игровые автоматы - налог на людей, не смыслящих в математике!!!"
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summer06
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 17:23

Сообщение summer06 » 06 дек 2006, 14:27

да уж математика важна в этом деле, но и везение тоже много значит! Приятно когда можно выйграть не только за карточным столом или рулеткой, но и во всяких розыгрышах и лоттереях!
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Сообщение Engineer » 06 дек 2006, 17:01

summer06 писал(а):да уж математика важна в этом деле, но и везение тоже много значит! Приятно когда можно выйграть не только за карточным столом или рулеткой, но и во всяких розыгрышах и лоттереях!

У нас в России все казино - барыги.... В развитых странах казино (или игровые автоматы) себе оставляет около 10% от суммы с которой пришел человек, а остальные 90% отдаются в виде выигрыша...
У нас же наоборот.
Так что все это развод и занятие для тех людей, кому не жалко свои деньги - они просто дарят эти деньги казино, по другому это назвать нельзя...
Если бы все выигрывали, то казино и автоматы было бы невыгодно держать...
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summer06
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 июн 2006, 17:23

Сообщение summer06 » 11 дек 2006, 15:15

Да уж, обстановка в российских казино оставляет желать лучшего, тут не поспоришь, но я могу сказать, что всё-таки начинают появляться и достойные заведения.
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abols
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 00:18

Сообщение abols » 04 сен 2007, 00:42

о тут даже про Казино пишут.... в Шандале бывал, люблю поигать в картишки, особенно люблю выигрывать, помоему отличный способ развлечся
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: ШАНДАЛА

Сообщение polpol » Сегодня, 17:08

С чем то я могу согласиться с чем-то нет, но в целом всё правильно. От себя добавлю лишь что играть следует только проверенных игровых заведениях, к примеру в онлайн казино https://champion-casino2.info/ у которого хорошая отдача. А чтобы повысить свои шансы на крупный выигрыш следует разработать свою стратегию или воспользоваться сторонней идеей.
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