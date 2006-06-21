ШАНДАЛА
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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ШАНДАЛА
Самое демократичное казино города! с самыми крупными ставками в городе, единственное казино в городе где можно ставить на бонусы, самые крупные выйгрыши в городе! Гостей угощают великолепным фуршетом и алкогольными напитками. постоянно проходят различные розыгрыши, а также каждый месяц разыгрывается машина! Выйграть есть шанс у каждого!
В начале июля этого года открывается сприп клуб, это должно быть что-то!
В начале июля этого года открывается сприп клуб, это должно быть что-то!
килограмм золота
Хотите выиграть целый килограмм золота? Нет ничего проще в Казино Шандала проходит необычная лотерея главный приз которой слиток золота! Билеты на розыгрыш можно получить в казино, у вас ещё есть время разбогатеть, оозыгрыш 23.12.06! Удачи!
проработав более 3-х лет в игровом бизнесе, могу сказать следующее:
товарищ, достаточно рекламы.
настоящие игроки конечно же передают друг другу информацию о том, где бабло разыгрывается и где фуршет побогаче и чтоб для всех, но чтоб кидаться фразами типа
"Выйграть есть шанс у каждого!"....
реклама это, реклама...
давай штоньть другое пообсуждаем
товарищ, достаточно рекламы.
настоящие игроки конечно же передают друг другу информацию о том, где бабло разыгрывается и где фуршет побогаче и чтоб для всех, но чтоб кидаться фразами типа
"Выйграть есть шанс у каждого!"....
реклама это, реклама...
давай штоньть другое пообсуждаем
да, действительно, причем здесь реклама? просто я приглашаю всех выиграть бабло и никакой рекламы! ну разве это реклама, когда говорится о ШАНСЕ разбогатеть! ах нет-нет, это не реклама, это наш доброжелатель желает нас озолотить! хватит на него наезжать! вы ничего не понимаете в рекламе! и т.д. и т.п.
не игрок я, говорю - проработал более 3-х лет.
все удачи, ухожу отсюда.
не думаю, что посетители инета есть твои клиенты. лучше заведи подставного игрока, который разъезжает по казино и впуливая 1000 руб на покере (не более, обосновывая свою скупую игру желанием проверить мастюху), рассказывает о том что именно здесь фигня игра и крупье кое-чего обожрались, а вот в Шандале!!!
затраты на это сотавят 3000 руб. в ночь. надо вылазить минимум через день. т.е. затраты в месяц = 45000 руб. По-моему это д.б. средний показатель работы одной смены за сутки. можно и пожертвовать в предверии розыгрыша суперпупермегаприза. главное - руководству докажи, что это вам нада. а вообще надо позаниматься маркетингом клиента. отработать все точки контакта с ним и сделать их максимально приятными для него.
не игрок я, говорю - проработал более 3-х лет.
все удачи, ухожу отсюда.
не думаю, что посетители инета есть твои клиенты. лучше заведи подставного игрока, который разъезжает по казино и впуливая 1000 руб на покере (не более, обосновывая свою скупую игру желанием проверить мастюху), рассказывает о том что именно здесь фигня игра и крупье кое-чего обожрались, а вот в Шандале!!!
затраты на это сотавят 3000 руб. в ночь. надо вылазить минимум через день. т.е. затраты в месяц = 45000 руб. По-моему это д.б. средний показатель работы одной смены за сутки. можно и пожертвовать в предверии розыгрыша суперпупермегаприза. главное - руководству докажи, что это вам нада. а вообще надо позаниматься маркетингом клиента. отработать все точки контакта с ним и сделать их максимально приятными для него.
summer06 писал(а):да уж математика важна в этом деле, но и везение тоже много значит! Приятно когда можно выйграть не только за карточным столом или рулеткой, но и во всяких розыгрышах и лоттереях!
У нас в России все казино - барыги.... В развитых странах казино (или игровые автоматы) себе оставляет около 10% от суммы с которой пришел человек, а остальные 90% отдаются в виде выигрыша...
У нас же наоборот.
Так что все это развод и занятие для тех людей, кому не жалко свои деньги - они просто дарят эти деньги казино, по другому это назвать нельзя...
Если бы все выигрывали, то казино и автоматы было бы невыгодно держать...
Re: ШАНДАЛА
С чем то я могу согласиться с чем-то нет, но в целом всё правильно. От себя добавлю лишь что играть следует только проверенных игровых заведениях, к примеру в онлайн казино https://champion-casino2.info/ у которого хорошая отдача. А чтобы повысить свои шансы на крупный выигрыш следует разработать свою стратегию или воспользоваться сторонней идеей.
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