Сообщение lyuda91 » 07 окт 2014, 12:43

Хочу поделится впечатлением об одной из Рязанских компаний занимающейся офисной мебелью. Заказывали у них мебель в офис. Менеджеры очень отзывчивые, предложили огромный выбор мебели по доступным ценам. Порадовал дизайн-проект, выглядит как фотография. Можно увидеть как будет выглядеть мебель в кабинете до покупки. Выбирали в разных компаниях где заказать мебель, и не прогадали что заказали. После оплаты быстро привезли мебель и установили. Мы сделали достаточно большой заказ и нам дали ощутимую скидку в размере 20%. Всем кто планирует обзавестись новой мебелью в свой офис рекомендую эту компанию.