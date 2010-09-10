Где купить мебель?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Где купить мебель?
Хочу поделится впечатлением об одной из Рязанских компаний занимающейся офисной мебелью. Заказывали у них мебель в офис. Менеджеры очень отзывчивые, предложили огромный выбор мебели по доступным ценам. Порадовал дизайн-проект, выглядит как фотография. Можно увидеть как будет выглядеть мебель в кабинете до покупки. Выбирали в разных компаниях где заказать мебель, и не прогадали что заказали. После оплаты быстро привезли мебель и установили. Мы сделали достаточно большой заказ и нам дали ощутимую скидку в размере 20%. Всем кто планирует обзавестись новой мебелью в свой офис рекомендую эту компанию.
Re: Где купить мебель?
Спасибо, Люда)
я как раз вот задался этим вопросом.
Только вот люблю возможность выбора.
Потому спрошу у здешних: может кто-то еще поделится опытом покупок? В частности интересует интернет-покупки.
я как раз вот задался этим вопросом.
Только вот люблю возможность выбора.
Потому спрошу у здешних: может кто-то еще поделится опытом покупок? В частности интересует интернет-покупки.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 апр 2017, 14:59
Re: Где купить мебель?
Вот богатый выбор http://medelie.ru/korpusnaya-mebel/uglovye-shkafy/ Для себя брал угловой шкаф, не часто сейчас встретишь такое высокое качество.
Re: Где купить мебель?
Доброго времени суток,недавно выбирал где купить качественную мебель.Нужно было заменить уже старую мебель в квартире и сделать небольшой ремонт.Повезло что нашел такой сайт http://roomer.ru/.Все быстро и удобно нашел с хорошей ценой и качеством,рекомендую.
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