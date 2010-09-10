Где купить мебель?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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lyuda91
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 11:23

Re: Где купить мебель?

Сообщение lyuda91 » 07 окт 2014, 12:43

Хочу поделится впечатлением об одной из Рязанских компаний занимающейся офисной мебелью. Заказывали у них мебель в офис. Менеджеры очень отзывчивые, предложили огромный выбор мебели по доступным ценам. Порадовал дизайн-проект, выглядит как фотография. Можно увидеть как будет выглядеть мебель в кабинете до покупки. Выбирали в разных компаниях где заказать мебель, и не прогадали что заказали. После оплаты быстро привезли мебель и установили. Мы сделали достаточно большой заказ и нам дали ощутимую скидку в размере 20%. Всем кто планирует обзавестись новой мебелью в свой офис рекомендую эту компанию.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Где купить мебель?

Сообщение Зверь » 25 дек 2015, 00:22

Спасибо, Люда)
я как раз вот задался этим вопросом.
Только вот люблю возможность выбора.
Потому спрошу у здешних: может кто-то еще поделится опытом покупок? В частности интересует интернет-покупки.
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Александр41
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 14:59

Re: Где купить мебель?

Сообщение Александр41 » 24 апр 2017, 15:00

Вот богатый выбор http://medelie.ru/korpusnaya-mebel/uglovye-shkafy/ Для себя брал угловой шкаф, не часто сейчас встретишь такое высокое качество.
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Hayer657
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 45 минут назад

Re: Где купить мебель?

Сообщение Hayer657 » 38 минут назад

Доброго времени суток,недавно выбирал где купить качественную мебель.Нужно было заменить уже старую мебель в квартире и сделать небольшой ремонт.Повезло что нашел такой сайт http://roomer.ru/.Все быстро и удобно нашел с хорошей ценой и качеством,рекомендую.
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