Сообщение pri » 19 июн 2012, 20:37

В молодости огреб кулаком по носу и поимел искривление носовой перегородки. Сильное, говорят, хотя я проблем больших не испытывал, только посапывал. В старости оглох, довольно сильно, но не окончательно. В Москве врачиха взялась все поправить (по знакомству, хотя и не так важно), но велела начинать с носа, мотивировав, что иначе незнамо что получится, и оглохнуть мог и из-за носа. Двоюродный брат был на операции (он тоже хирург), которую делали под общим наркозом (спасибо брату), сказал, что первый раз слышал, как тот, кто меня оперировал, ругается матом при виде объекта, то-есть моего носа. Сказал, что даже если б делали под местным - все-равно после разреза энтубировали б.



Короче: операция тяжелая, еще раз сделать не готов ни фига, но не фатально тяжелая. Ради сохранения слуха настойчиво рекомендую, хотя и не факт, что это связано. Могут сделать и под общим, что лучше, потому как пока все долотом. Послеоперационное лечение весьма неприятно, нос как тыква, абсолютно чужой, его еще и чистят ежедневно, а это неприятно и больно. Потом долго нужно промывать. Однако теперь не соплю, и следов операции никаких.