исправление носовой перегородки
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: исправление носовой перегородки
SLiGG писал(а):За день до операции анестезиолог (единственный на все ЛОР-отделение) в прямой форме потребовал от отца три тысячи рублей за свои услуги,
По мне, анестезиолог сделал правильно. Точно назвал сумму и точно определил момент выплаты. Плохо, конечно, что потребовал деньги до операции. Обычно сначала выполняется работа - а уже потом платятся деньги. Но у врачей, видимо, своя специфика в бизнесе. Х.з., может быть некоторые после операции не платят деньги? Может быть есть другие основания.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: исправление носовой перегородки
Колхозник писал(а): Обычно сначала выполняется работа - а уже потом платятся деньги. Но у врачей, видимо, своя специфика в бизнесе. Х.з., может быть некоторые после операции не платят деньги? Может быть есть другие основания.
Все врачи с которыми я сталкивался, до операции отказывались принимать деньги
Re: исправление носовой перегородки
По мне, анестезиолог сделал правильно. Точно назвал сумму и точно определил момент выплаты.
Общая такса по всему отделению - не больше тысячи. Почему именно с нас и в такой срочности требовалась такая сумма - непонятно. Еще раз повторю, никто не отказывался от благодарности и т.д., но поймите, человек готовится к операции, морально настраивается, и вместо слов ободрения и нормальной конструктивной беседы - угрозы ("не подключу аппарат для проверки сердечной деятельности") и прямой шантаж ("в таком случае меня здесь завтра не будет").
Вообще, как выяснилось после, этот анестезиолог "славится" неумеренным аппетитом и любовью к предоплате.
Re: исправление носовой перегородки
SLiGG писал(а):угрозы ("не подключу аппарат для проверки сердечной деятельности") и прямой шантаж ("в таком случае меня здесь завтра не будет").
За это вообще увольнять надо - без права заниматься медицинской деятельностью!
SLiGG писал(а):этот анестезиолог "славится" неумеренным аппетитом и любовью к предоплате.
Бывают же уроды! А по таким судят об остальных.
- martkot1983
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 14 фев 2011, 23:04
Re: исправление носовой перегородки
logdam
Плохая примета
Все врачи с которыми я сталкивался, до операции отказывались принимать деньги
Плохая примета
Re: исправление носовой перегородки
Искривление носовой перегородки (септопластика) и ринопластика - это разные операции, и если ее не "заказывали", вам ее никак не сделают, тем более под местой анестезией
Re: исправление носовой перегородки
Lulu86 писал(а):Искривление носовой перегородки (септопластика) и ринопластика - это разные операции, и если ее не "заказывали", вам ее никак не сделают, тем более под местой анестезией
Значит не делали. Я во время операции слышал про какую-то "пластику"
Re: исправление носовой перегородки
Лет наверное с 15 присутствует сильное искривление носовой перегородки после травмы без перелома.
Как то никогда мне это не мешало и я об этом и не задумывался.
В 2008 году был гайморит, который удалось вылечить без проколов, но ЛОР настоятельно советовала выпрямить перегородку.
Естественно ее совет благополучно забылся. Сейчас опять гайморит. Перегородку надо выпрямлять.
Знакомый делал операцию пару лет назад в Семашко, но контакта с ним сейчас нет и спросить его что и как не представляется возможным.
Куда (к кому) посоветуете обратиться? Как долго придется просидеть на больничном? Делают ли у нас в городе операцию без долота, а может какими то более современными средствами?
Заранее благодарен за ответы.
Как то никогда мне это не мешало и я об этом и не задумывался.
В 2008 году был гайморит, который удалось вылечить без проколов, но ЛОР настоятельно советовала выпрямить перегородку.
Естественно ее совет благополучно забылся. Сейчас опять гайморит. Перегородку надо выпрямлять.
Знакомый делал операцию пару лет назад в Семашко, но контакта с ним сейчас нет и спросить его что и как не представляется возможным.
Куда (к кому) посоветуете обратиться? Как долго придется просидеть на больничном? Делают ли у нас в городе операцию без долота, а может какими то более современными средствами?
Заранее благодарен за ответы.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: исправление носовой перегородки
В молодости огреб кулаком по носу и поимел искривление носовой перегородки. Сильное, говорят, хотя я проблем больших не испытывал, только посапывал. В старости оглох, довольно сильно, но не окончательно. В Москве врачиха взялась все поправить (по знакомству, хотя и не так важно), но велела начинать с носа, мотивировав, что иначе незнамо что получится, и оглохнуть мог и из-за носа. Двоюродный брат был на операции (он тоже хирург), которую делали под общим наркозом (спасибо брату), сказал, что первый раз слышал, как тот, кто меня оперировал, ругается матом при виде объекта, то-есть моего носа. Сказал, что даже если б делали под местным - все-равно после разреза энтубировали б.
Короче: операция тяжелая, еще раз сделать не готов ни фига, но не фатально тяжелая. Ради сохранения слуха настойчиво рекомендую, хотя и не факт, что это связано. Могут сделать и под общим, что лучше, потому как пока все долотом. Послеоперационное лечение весьма неприятно, нос как тыква, абсолютно чужой, его еще и чистят ежедневно, а это неприятно и больно. Потом долго нужно промывать. Однако теперь не соплю, и следов операции никаких.
Короче: операция тяжелая, еще раз сделать не готов ни фига, но не фатально тяжелая. Ради сохранения слуха настойчиво рекомендую, хотя и не факт, что это связано. Могут сделать и под общим, что лучше, потому как пока все долотом. Послеоперационное лечение весьма неприятно, нос как тыква, абсолютно чужой, его еще и чистят ежедневно, а это неприятно и больно. Потом долго нужно промывать. Однако теперь не соплю, и следов операции никаких.
Re: исправление носовой перегородки
pri, спасибо за отклик. А не помните сколько времени сидели на больничном? Из-за специфики работы для меня это важно, надо грамотно спланировать период своей нетрудоспособности.
Re: исправление носовой перегородки
Pav писал(а):Как долго придется просидеть на больничном? Делают ли у нас в городе операцию без долота, а может какими то более современными средствами?
Заранее благодарен за ответы.
Я в больнице провел около 10 дней, дальше еще около недели был больничный, но если работаете например в офисе, то можно ходить на работу. Долото наврное было спецификой именно моего искревления, не думаю что применяют для всех. Но не смотря на несовременное долото, все прошло хорошо, жалко нос опять сломал.
Re: исправление носовой перегородки
logdam, ну а положительный эффект в итоге был получен? Нос задышал нормально?
Re: исправление носовой перегородки
Pav писал(а):logdam, ну а положительный эффект в итоге был получен? Нос задышал нормально?
да, задышал нормально, и во время насморка стало гораздо лучще. Вообще из с искревленной перегородкой он дышал нормально, а потом как-то простудился, и почти пол года не дышал нормально, пришлось делать операцию.
Re: исправление носовой перегородки
А как давно оперировались? Где? У кого?
Re: исправление носовой перегородки
pri, logdam, еще раз спасибо за ответы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 479
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: исправление носовой перегородки
Я тоже в своё время не берег себя, и сломал нос, а наши чудо доктора вправили мне его так, что он неправильно сросся, и теперь заново ломать надо и всё переделывать. Только на этот раз я уже обращусь к хорошим пластическим хирургам. Уже даже нашёл видео примеры https://www.instagram.com/p/CP0-z1eH5GK/ ринопластики. Что скажите?
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