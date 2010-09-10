Сообщение sonmax » 27 сен 2012, 09:06

ну причем тут халява?

Ну я же написал, что " в убыток себе никто торговать не будет."

Понимаю, что новую, даже семерку, никто задаром отдавать не будет, но Б/У,

которые отдают в зачет новых, может и подарят. Т.к. я реально еще вторую присматриваю

для начинающего водителя, то решил проверить.

И если мне память не изменяет, по-моему что-то где-то такое было.

А продавец на все вопросы, даже и намека не давал, что это может быть НЕ автомобиль.

Ну и 5 часов, это как раз пришлось выезжать с этого района, когда доблестная полиция из-за бегунов,

все перекрыла.

p.s.

ребята, я написал это только, чтобы другим "любителям халявы как я" время сохранить.

Ну не понимаю я, что изменится для продавца если я приду в этот салон

самостоятельно или насильно (из-за привлекательной рекламы)!

если мне надо купить эту марку авто, то я куплю ее и так,

если я сомневаюсь, то ОЖИДАЕМЫЙ подарок поможет сделать выбор в пользу этого авто,

но в данном случае подарок НЕОЖИДАЕМЫЙ, так что кроме негатива ничего.

И я бы тоже посмеялся, если б продавец по тел. сказал всю правду и не тратил мое время.

Кстати, о халяве, при покупке предыдующего авто, зимнюю резину мне дали в подарок,

здесь же сделают скидку только 5%. и что бы не говорили про халяву,

от бесплатного комплекта еще никто бы не отказался.