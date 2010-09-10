Магазин Автоимпорт- цены и обслуживание соответствуют?
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Re: Магазин Автоимпорт- цены и обслуживание соответствуют?
Совершенно нормальная реклама. Я бы, например, решил что вторая машина - игрушечная.
Чтобы потерять 5 часов надо быть уж очень большим любителем халявы.
Чтобы потерять 5 часов надо быть уж очень большим любителем халявы.
Re: Магазин Автоимпорт- цены и обслуживание соответствуют?
ну причем тут халява?
Ну я же написал, что " в убыток себе никто торговать не будет."
Понимаю, что новую, даже семерку, никто задаром отдавать не будет, но Б/У,
которые отдают в зачет новых, может и подарят. Т.к. я реально еще вторую присматриваю
для начинающего водителя, то решил проверить.
И если мне память не изменяет, по-моему что-то где-то такое было.
А продавец на все вопросы, даже и намека не давал, что это может быть НЕ автомобиль.
Ну и 5 часов, это как раз пришлось выезжать с этого района, когда доблестная полиция из-за бегунов,
все перекрыла.
p.s.
ребята, я написал это только, чтобы другим "любителям халявы как я" время сохранить.
Ну не понимаю я, что изменится для продавца если я приду в этот салон
самостоятельно или насильно (из-за привлекательной рекламы)!
если мне надо купить эту марку авто, то я куплю ее и так,
если я сомневаюсь, то ОЖИДАЕМЫЙ подарок поможет сделать выбор в пользу этого авто,
но в данном случае подарок НЕОЖИДАЕМЫЙ, так что кроме негатива ничего.
И я бы тоже посмеялся, если б продавец по тел. сказал всю правду и не тратил мое время.
Кстати, о халяве, при покупке предыдующего авто, зимнюю резину мне дали в подарок,
здесь же сделают скидку только 5%. и что бы не говорили про халяву,
от бесплатного комплекта еще никто бы не отказался.
Ну я же написал, что " в убыток себе никто торговать не будет."
Понимаю, что новую, даже семерку, никто задаром отдавать не будет, но Б/У,
которые отдают в зачет новых, может и подарят. Т.к. я реально еще вторую присматриваю
для начинающего водителя, то решил проверить.
И если мне память не изменяет, по-моему что-то где-то такое было.
А продавец на все вопросы, даже и намека не давал, что это может быть НЕ автомобиль.
Ну и 5 часов, это как раз пришлось выезжать с этого района, когда доблестная полиция из-за бегунов,
все перекрыла.
p.s.
ребята, я написал это только, чтобы другим "любителям халявы как я" время сохранить.
Ну не понимаю я, что изменится для продавца если я приду в этот салон
самостоятельно или насильно (из-за привлекательной рекламы)!
если мне надо купить эту марку авто, то я куплю ее и так,
если я сомневаюсь, то ОЖИДАЕМЫЙ подарок поможет сделать выбор в пользу этого авто,
но в данном случае подарок НЕОЖИДАЕМЫЙ, так что кроме негатива ничего.
И я бы тоже посмеялся, если б продавец по тел. сказал всю правду и не тратил мое время.
Кстати, о халяве, при покупке предыдующего авто, зимнюю резину мне дали в подарок,
здесь же сделают скидку только 5%. и что бы не говорили про халяву,
от бесплатного комплекта еще никто бы не отказался.
Re: Магазин Автоимпорт- цены и обслуживание соответствуют?
сгоряча купил у них одну гайку для колеса за 350р. потом в колесе увидел за 70. вот удивился то.
я уеду, я непременно уеду
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Магазин Автоимпорт- цены и обслуживание соответствуют?
Видимо - "родная", тайваньская. А в Колесе - обычная, китайская. Я сам офигел от цен на них, когда жене диски менял. В результате - заказал с Владика. Пришли - то ли по 20, то ли по 50 р/шт. А так - 5х4х350 = 7 (семь!) рублей. Что-то мне не кажется, что 20 гаек должны стоить, как новый диск, а то и 2. При учете, что диски в очень-очень пристойном состоянии мне встали в 5 800 (вместе с пересылкой) - я как-то решил что новые тайваньские гайки мне не нужны. Старые японские вполне сойдут.
Магазин Автоимпорт цены и обслуживание соответствуют
О, спасибо Мейджор только-только официалом стал, как я понял.
А какой марки машина, не СанЁн?
Нет Мазда-3
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А какой марки машина, не СанЁн?
Нет Мазда-3
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