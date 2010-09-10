Отравление чебуреками

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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Dune
Гость RZN.info
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 13:46
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Отравление чебуреками

Сообщение Dune » 22 окт 2010, 11:14

Странно, но нигде в СМИ информации об отравлении рязанской студентки чебуреками не видел. Причина смерти - крысиный яд.
Узнал внезапно по рассказу близких людей. Девушка - родственница знакомых в деревне. Где именно были куплены чебуреки - не знаю.
Описал тут что знаю: http://adune.ru/article/905.html

Кто-нибудь знает по теме что-нибудь?
Халву абажаю, особенно в шоколаде.
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Отравление чебуреками

Сообщение Пётр Линёв » 22 окт 2010, 14:49

Да ктож покупает чебуреки у Чебу.....млин , жесть!
Я как увижу ИХ, торгующих мясными "деликатесами" на улице, ТОШНИТЬ тянет!!!
Братцы, что же вы всё дерьмо едите!!!????
Подсел на Canon .
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Dune
Гость RZN.info
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 13:46
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Re: Отравление чебуреками

Сообщение Dune » 22 окт 2010, 15:17

Едят. И очень активно.
Халву абажаю, особенно в шоколаде.
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Gregorius
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 18:39

Re: Отравление чебуреками

Сообщение Gregorius » 21 ноя 2010, 00:47

всегда удивляло кто может их покупать, если учесть ЧТО продают порой в гипермаркетах, которые хоть как-то пытаются контролировать, представить как и в каких условиях и конечно же ИЗ ЧЕГО делаются чебуреки-пирожки-шавермы.. фантазия просто отказывается.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3627
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Отравление чебуреками

Сообщение Колхозник » 21 ноя 2010, 17:19

Странная история, как я понял девушка приехала из деревни. В деревне обычно очень крепкие люди, никаким чебуреком, даже двумя чебуреками, и даже крысиным ядом и мышьяком их не проймёшь.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Отравление чебуреками

Сообщение nikols » 22 ноя 2010, 19:31

А мы с женой отравились чебуреками в г.Сочи. Масло,в котором их жарят-парят оказалась прогорклым и ядовитым. В Рязани частенько видел из какого мяса делается шаурма. Если посмотреть- есть и покупать не будете. В деревнях уже нет таких девушек- кровь с молоком. Экология и там не совсем хорошая. Ядохимикаты и удобрения из химии,пестициды и гербициды кругом.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Отравление чебуреками

Сообщение Zayec » 22 ноя 2010, 19:59

5 постов и странно, что ещё никто не написал, как и из чего делают колбасу...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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amelina
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53

Re: Отравление чебуреками

Сообщение amelina » Сегодня, 00:19

А я так люблю чебуреки... :?
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