Сообщение Колхозник » 21 ноя 2010, 17:19

Странная история, как я понял девушка приехала из деревни. В деревне обычно очень крепкие люди, никаким чебуреком, даже двумя чебуреками, и даже крысиным ядом и мышьяком их не проймёшь.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)