Отравление чебуреками
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
10 сообщений • Страница 1 из 1
Отравление чебуреками
Странно, но нигде в СМИ информации об отравлении рязанской студентки чебуреками не видел. Причина смерти - крысиный яд.
Узнал внезапно по рассказу близких людей. Девушка - родственница знакомых в деревне. Где именно были куплены чебуреки - не знаю.
Описал тут что знаю: http://adune.ru/article/905.html
Кто-нибудь знает по теме что-нибудь?
Узнал внезапно по рассказу близких людей. Девушка - родственница знакомых в деревне. Где именно были куплены чебуреки - не знаю.
Описал тут что знаю: http://adune.ru/article/905.html
Кто-нибудь знает по теме что-нибудь?
Халву абажаю, особенно в шоколаде.
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Отравление чебуреками
Да ктож покупает чебуреки у Чебу.....млин , жесть!
Я как увижу ИХ, торгующих мясными "деликатесами" на улице, ТОШНИТЬ тянет!!!
Братцы, что же вы всё дерьмо едите!!!????
Я как увижу ИХ, торгующих мясными "деликатесами" на улице, ТОШНИТЬ тянет!!!
Братцы, что же вы всё дерьмо едите!!!????
Подсел на Canon .
Re: Отравление чебуреками
Едят. И очень активно.
Халву абажаю, особенно в шоколаде.
Re: Отравление чебуреками
всегда удивляло кто может их покупать, если учесть ЧТО продают порой в гипермаркетах, которые хоть как-то пытаются контролировать, представить как и в каких условиях и конечно же ИЗ ЧЕГО делаются чебуреки-пирожки-шавермы.. фантазия просто отказывается.
Re: Отравление чебуреками
Странная история, как я понял девушка приехала из деревни. В деревне обычно очень крепкие люди, никаким чебуреком, даже двумя чебуреками, и даже крысиным ядом и мышьяком их не проймёшь.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Отравление чебуреками
А мы с женой отравились чебуреками в г.Сочи. Масло,в котором их жарят-парят оказалась прогорклым и ядовитым. В Рязани частенько видел из какого мяса делается шаурма. Если посмотреть- есть и покупать не будете. В деревнях уже нет таких девушек- кровь с молоком. Экология и там не совсем хорошая. Ядохимикаты и удобрения из химии,пестициды и гербициды кругом.
Re: Отравление чебуреками
5 постов и странно, что ещё никто не написал, как и из чего делают колбасу...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Отравление чебуреками
А я так люблю чебуреки...
Re: Отравление чебуреками
Zayec писал(а):5 постов и странно, что ещё никто не написал, как и из чего делают колбасу...
Покупаете 1/3 говядины,1,2 Свинины,порцию мяса птицы-лучше индюшатены. На мясорубке прокрутить.добавить специи и нитратов. Чтобы при варке мячо не было серым. С помощью мешалки для раствора и шурупковертки хорошо перемешать и остудить в холодильнике.1-1,5 часа. Надо купить кишок бараньих с рассоле.Кишки одеть на кончик шпица колбасного,в бак загрузить фарш,вставить поршень.Кончик кишки завязать.Ручку шприца крутить медленно. Набивать кишки надо плотно. Потом разделить полученное на колбаски.Так делают колбасу в домашних условиях. Рецепт для сыровяленной и сырокопченой колбасы иной.
ГОСТ Р 52196-2011
Изделия колбасные вареные. Технические условия.Это в условиях массового производства.
Re: Отравление чебуреками
Слышал об этом, ну ни для кого не секрет, что все неугодное или неудобное замалчивается.
10 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «История, события, люди»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость