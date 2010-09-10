Чем побороть простатит?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Чем побороть простатит?
Людочка писал(а):Арина_Н, можно еще попробовать народные средства разные. Но у меня вот муж принимает простатипен и на массажи ходит в поликлинику, периодически. Хотим купить домой аппарат массажный. Кстати, кто-нибудь пользуется такими? Есть ли от них эффект вообще?
У меня муж смарт-прост купил себе. Теперь в поликлинику не ходит на процедуры, сам себе делает. Там разобраться не сложно, а эффект хороший. Вот здесь можете почитать про него http://uromag.ru/shop/smart-prost/ Муж нормально в туалет ходить не мог, мучился. Ждал направления на процедуры постоянно. А сейчас вот курсами массаж делает и обострений не бывает, видимо не успевают наступить.
Re: Чем побороть простатит?
Да? Хороший аппарат значит? Мы про него слышали, что он профессиональный вроде. Но такой маленький, что даже не верилось, что это полноценный аппарат, как в поликлиниках. С другой стороны, понятное дело, что техника на месте не стоит… Сейчас все уменьшается в размерах и медицинские аппараты видимо тоже)
Re: Чем побороть простатит?
Отзывы пишут хорошие про него. Но хотелось бы мужчин послушать, у кого такая практика была. Если осмелятся поделиться опытом))
Re: Чем побороть простатит?
Людочка писал(а): можно еще попробовать народные средства разные. Но у меня вот муж принимает простатипен и на массажи ходит в поликлинику, периодически. Хотим купить домой аппарат массажный. Кстати, кто-нибудь пользуется такими? Есть ли от них эффект вообще?
Людочка, первый раз слышу про такой препарат, его нет и среди аналогов знаменитой виагры: http://ryazan.rusanalogi.ru/preparaty/viagra Но мне тоже интересно послушать отзывы о результатах от мужчин, которые почему-то не спешат ими делиться. Вообще-то массаж играет не последнюю роль в лечении простатита. Также хотелось бы узнать поподробнее про всякие народные средства, если они кому-то помогли.
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