Сообщение Людочка » 28 янв 2017, 14:20

Да? Хороший аппарат значит? Мы про него слышали, что он профессиональный вроде. Но такой маленький, что даже не верилось, что это полноценный аппарат, как в поликлиниках. С другой стороны, понятное дело, что техника на месте не стоит… Сейчас все уменьшается в размерах и медицинские аппараты видимо тоже)