Чем побороть простатит?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Арина_Н
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:37

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Арина_Н » 27 янв 2017, 00:14

Людочка писал(а):Арина_Н, можно еще попробовать народные средства разные. Но у меня вот муж принимает простатипен и на массажи ходит в поликлинику, периодически. Хотим купить домой аппарат массажный. Кстати, кто-нибудь пользуется такими? Есть ли от них эффект вообще?

У меня муж смарт-прост купил себе. Теперь в поликлинику не ходит на процедуры, сам себе делает. Там разобраться не сложно, а эффект хороший. Вот здесь можете почитать про него http://uromag.ru/shop/smart-prost/ Муж нормально в туалет ходить не мог, мучился. Ждал направления на процедуры постоянно. А сейчас вот курсами массаж делает и обострений не бывает, видимо не успевают наступить.
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Людочка
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 13:26

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Людочка » 28 янв 2017, 14:20

Да? Хороший аппарат значит? Мы про него слышали, что он профессиональный вроде. Но такой маленький, что даже не верилось, что это полноценный аппарат, как в поликлиниках. С другой стороны, понятное дело, что техника на месте не стоит… Сейчас все уменьшается в размерах и медицинские аппараты видимо тоже)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Мэри » 31 янв 2017, 18:24

Отзывы пишут хорошие про него. Но хотелось бы мужчин послушать, у кого такая практика была. Если осмелятся поделиться опытом))
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Берёзка » 01 фев 2017, 20:20

Людочка писал(а): можно еще попробовать народные средства разные. Но у меня вот муж принимает простатипен и на массажи ходит в поликлинику, периодически. Хотим купить домой аппарат массажный. Кстати, кто-нибудь пользуется такими? Есть ли от них эффект вообще?

Людочка, первый раз слышу про такой препарат, его нет и среди аналогов знаменитой виагры: http://ryazan.rusanalogi.ru/preparaty/viagra Но мне тоже интересно послушать отзывы о результатах от мужчин, которые почему-то не спешат ими делиться. Вообще-то массаж играет не последнюю роль в лечении простатита. Также хотелось бы узнать поподробнее про всякие народные средства, если они кому-то помогли.
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UlorsLok
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Сегодня, 03:04

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