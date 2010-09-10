Чем побороть простатит?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16339
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение ZZ » 14 ноя 2013, 17:09

Ты, Бабаечка, все напутала. Простатит - социальное, ибо от воздержания, а ЗППП - асоциальное, ибо от невоздержания.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4861
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение бабайка » 14 ноя 2013, 17:11

ZZ писал(а):Ты, Бабаечка, все напутала. Простатит - социальное, ибо от воздержания, а ЗППП - асоциальное, ибо от невоздержания.

А гайморит? :shock:
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16339
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение ZZ » 14 ноя 2013, 17:14

А гайморит - воспалительное. :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение nikols » 14 ноя 2013, 21:32

бабайка писал(а):
nikols писал(а):
Простатит социальное заболевание. От сидения и воздержания.

А как же беспорядочные половые связи? И ЗППП в награду? Получается асоциальное.
А еще я слышала, что гайморит может спровоцировать простатит.

По разборчивей надо быть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4861
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение бабайка » 14 ноя 2013, 21:49

nikols писал(а):
бабайка писал(а):
nikols писал(а):
Простатит социальное заболевание. От сидения и воздержания.

А как же беспорядочные половые связи? И ЗППП в награду? Получается асоциальное.
А еще я слышала, что гайморит может спровоцировать простатит.

По разборчивей надо быть.

Кому? :shock:
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16339
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение ZZ » 14 ноя 2013, 22:19

бабайка писал(а):Кому? :shock:

Видимо тебе.... (тут смайлик ехидного хихиканья)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение StR » 02 дек 2013, 21:03

ZZ писал(а):
бабайка писал(а):Кому? :shock:

Видимо тебе.... (тут смайлик ехидного хихиканья)

Ага, особенно с чтением...
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4861
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение бабайка » 02 дек 2013, 21:29

StR писал(а):
Ага, особенно с чтением...

С чтением чего?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24106
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение ФрекенСнорк » 02 дек 2013, 22:44

сообщений виртуальных собеседников, я полагаю...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение StR » 02 дек 2013, 23:08

А также слухов из инфополя.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение tanturilla » 02 дек 2013, 23:14

а из инфополя чтение незалежно перешло в гайморит,а потом спровоцировало простатит.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24106
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение ФрекенСнорк » 03 дек 2013, 06:56

ибо сказано у класика-
"Потом он сел, написал что-то на бумажке, сложил ее и отдал мне, и я ушел, спрятав в карман полученный рецепт.
Я не заглянул в него. Я направился в ближайшую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его и вернул мне.
Он сказал, что такого у себя не держит. Я спросил:
– Вы аптекарь?
Он сказал:
– Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь. Но я только аптекарь.
Я прочитал рецепт. В нем значилось:
Бифштекс ………. 1 фунт Пиво …………. 1 пинта (принимать каждые 6 часов) Прогулка десятимильная …… 1 (принимать по утрам) Постель ………… 1 (принимать вечером, ровно в 11 часов) И брось забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь.
Я последовал этим предписаниям, что привело к счастливому (во всяком случае, для меня) исходу: моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив." :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Denata » 06 апр 2015, 20:58

Прям целая энциклопедия
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Oikaro
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 22:01

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Oikaro » 29 мар 2016, 23:51

Мне врач сказал, можно и Афалу и Простамол-Уно попить, но эффект одинаковый, цена только у ПУ дороже вдвое, и тестестерон снижает. Так что начал Афалу принимать, самочувствие стало лучше.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
duvanof
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 09:30
Откуда: рязань

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение duvanof » 30 июн 2016, 09:32

sol писал(а):
franks писал(а):Профилактика и лечение рицидивов возможно!


А описанный выше леветон годится для профилактики?


Вполне годится ... :!:
Вернуться к началу
Ryazpar
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 13:29

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Ryazpar » 13 июн 2017, 14:01

Первое, что надо сделать это обратиться к врачу и никого тут не слушать.
Некоторые простатиты лечатся только совместно с женой.
Вы можете постоянно себя лечить, травиться антибиотиками и тут-же подхватывать инфекцию от свой жены.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Чем побороть простатит?

Сообщение Joker* » Сегодня, 10:03

Я хочу немного успокоить - в том плане что даже если аденома, то необязательно делать операцию. А еще часто бывает что простатит принимают за нее – это только подробные анализы покажут. И лечить его проще, особенно если он свежеприобретенный – моему отцу курс афалы http://afala.ru/about очень помог в том году.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей