Чем побороть простатит?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Чем побороть простатит?
Ты, Бабаечка, все напутала. Простатит - социальное, ибо от воздержания, а ЗППП - асоциальное, ибо от невоздержания.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Чем побороть простатит?
ZZ писал(а):Ты, Бабаечка, все напутала. Простатит - социальное, ибо от воздержания, а ЗППП - асоциальное, ибо от невоздержания.
А гайморит?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Чем побороть простатит?
А гайморит - воспалительное.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Чем побороть простатит?
бабайка писал(а):nikols писал(а):
Простатит социальное заболевание. От сидения и воздержания.
А как же беспорядочные половые связи? И ЗППП в награду? Получается асоциальное.
А еще я слышала, что гайморит может спровоцировать простатит.
По разборчивей надо быть.
Re: Чем побороть простатит?
nikols писал(а):бабайка писал(а):nikols писал(а):
Простатит социальное заболевание. От сидения и воздержания.
А как же беспорядочные половые связи? И ЗППП в награду? Получается асоциальное.
А еще я слышала, что гайморит может спровоцировать простатит.
По разборчивей надо быть.
Кому?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Чем побороть простатит?
бабайка писал(а):Кому?
Видимо тебе.... (тут смайлик ехидного хихиканья)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Чем побороть простатит?
ZZ писал(а):бабайка писал(а):Кому?
Видимо тебе.... (тут смайлик ехидного хихиканья)
Ага, особенно с чтением...
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Чем побороть простатит?
StR писал(а):
Ага, особенно с чтением...
С чтением чего?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Чем побороть простатит?
сообщений виртуальных собеседников, я полагаю...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Чем побороть простатит?
А также слухов из инфополя.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4557
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Чем побороть простатит?
а из инфополя чтение незалежно перешло в гайморит,а потом спровоцировало простатит.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24091
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Чем побороть простатит?
ибо сказано у класика-
"Потом он сел, написал что-то на бумажке, сложил ее и отдал мне, и я ушел, спрятав в карман полученный рецепт.
Я не заглянул в него. Я направился в ближайшую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его и вернул мне.
Он сказал, что такого у себя не держит. Я спросил:
– Вы аптекарь?
Он сказал:
– Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь. Но я только аптекарь.
Я прочитал рецепт. В нем значилось:
Бифштекс ………. 1 фунт Пиво …………. 1 пинта (принимать каждые 6 часов) Прогулка десятимильная …… 1 (принимать по утрам) Постель ………… 1 (принимать вечером, ровно в 11 часов) И брось забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь.
Я последовал этим предписаниям, что привело к счастливому (во всяком случае, для меня) исходу: моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив."
"Потом он сел, написал что-то на бумажке, сложил ее и отдал мне, и я ушел, спрятав в карман полученный рецепт.
Я не заглянул в него. Я направился в ближайшую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его и вернул мне.
Он сказал, что такого у себя не держит. Я спросил:
– Вы аптекарь?
Он сказал:
– Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь. Но я только аптекарь.
Я прочитал рецепт. В нем значилось:
Бифштекс ………. 1 фунт Пиво …………. 1 пинта (принимать каждые 6 часов) Прогулка десятимильная …… 1 (принимать по утрам) Постель ………… 1 (принимать вечером, ровно в 11 часов) И брось забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь.
Я последовал этим предписаниям, что привело к счастливому (во всяком случае, для меня) исходу: моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив."
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Чем побороть простатит?
Прям целая энциклопедия
Re: Чем побороть простатит?
Мне врач сказал, можно и Афалу и Простамол-Уно попить, но эффект одинаковый, цена только у ПУ дороже вдвое, и тестестерон снижает. Так что начал Афалу принимать, самочувствие стало лучше.
Re: Чем побороть простатит?
sol писал(а):franks писал(а):Профилактика и лечение рицидивов возможно!
А описанный выше леветон годится для профилактики?
Вполне годится ...
Re: Чем побороть простатит?
Первое, что надо сделать это обратиться к врачу и никого тут не слушать.
Некоторые простатиты лечатся только совместно с женой.
Вы можете постоянно себя лечить, травиться антибиотиками и тут-же подхватывать инфекцию от свой жены.
Некоторые простатиты лечатся только совместно с женой.
Вы можете постоянно себя лечить, травиться антибиотиками и тут-же подхватывать инфекцию от свой жены.
Re: Чем побороть простатит?
Я хочу немного успокоить - в том плане что даже если аденома, то необязательно делать операцию. А еще часто бывает что простатит принимают за нее – это только подробные анализы покажут. И лечить его проще, особенно если он свежеприобретенный – моему отцу курс афалы очень помог в том году.
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: Чем побороть простатит?
У мужа тоже началось год назад, до сильных болей не дошло но в туалет успел побегать. Ему тогда выписали афалу http://afala.ru/ и насколько помню он больше ничего не принимал. Там симптомы начинают отходить где-то через неделю-полторы, а сам курс подольше. это чтобы воспаление снять.
Re: Чем побороть простатит?
Ой, я боюсь всего этого, особенно операций. В свое время у дядюшки была опухоль, давно еще при СССР, он ее умудрился запустить, так что была и операция, и потом он долго лечился. Я тогда не все понимала, но как-то все не очень хорошо закончилось. Теперь вот мужа достаю, чтобы к врачу хоть раз в год показывался, а еще через онлайн тест http://afalaza.ru/tests/ время от времени. Это не обследование, но симптомы по нему отследить можно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Чем побороть простатит?
с подобными проблемами мужского здоровья как простатит сложно будет без врача что-то поделать...нужен опытный уролог, который ежедневно решает и помогает вылечить registr-eco.ru аналогичные заболевания МП системы мужчины.
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